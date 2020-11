Il nuovo widget di Gmail è limitato su iOS 14

Al momento, esiste un solo widget Gmail per iOS 14 in grado solamente di offrire collegamenti rapidi alla posta in arrivo, al menu di composizione o alla ricerca e un contatore con i messaggi non letti, tuttavia mancano un’anteprima del contenuto, la possibilità di archiviare o eliminare l’email e altre feature senza aprire l’applicazione.

Google ha abbracciato iOS 14 tra widget, Chrome e Gmail supportandole come predefinite e ha aggiornato l’app Gmail per iOS 14 con un nuovo widget, ma purtroppo non offre un sufficiente livello di interazione sul sistema mobile di Apple.

Il nuovo widget Gmail su iOS è limitato da Apple

Il problema non è di Google ma più che altro di Apple che impone rigidi limiti su ciò che possono fare i widget iOS, infatti sono progettati per essere non interattivi.

Come fanno notare le linee guida per gli sviluppatori dell’azienda, i widget presentano informazioni di sola lettura e non supportano elementi interattivi come scorrimento o interruttori. Apple offre la possibilità agli sviluppatori di consentire ai widget di mantenersi aggiornati in background, ma non di essere effettivamente interattivi.

Apple potrebbe allentare le restrizioni sui widget nelle versioni future di iOS, tuttavia il colosso di Cupertino dovrebbe cambiare completamente rotta sul tipo di funzionalità che prevede di consentire per i widget, il che non sembra tanto probabile considerando la filosofia chiusa che da sempre caratterizza la società.

