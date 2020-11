Subito un aggiornamento per Amazfit GTR 2, che migliora tre aspetti chiave

Arrivato nel nostro mercato da appena qualche giorno, in entrambe le versioni in cui è previsto, Amazfit GTR 2 riceve subito un aggiornamento di manutenzione volto a migliorare alcuni suoi componenti chiave.

Amazfit GTR 2 si aggiorna con alcuni fix

L’aggiornamento di cui parliamo è contraddistinto dal numero di versione 4.24.48.01 e porta con sé solamente dei miglioramenti, senza aggiungere alcuna nuova funzionalità: ottimizza la stabilità della connessione Bluetooth, ottimizza la stabilità delle misurazioni 24/24 dei battiti cardiaci e rende più stabile la riproduzione di musica con la connessione Wi-Fi.

È scaricabile subito per gli Amazfit GTR 2 italiani utilizzando la companion-app Zepp, il Bluetooth e una connessione Wi-Fi o dati, utili per effettuarne il download e per il trasferimento allo smartwatch. L’aggiornamento non pare introdurre altro a un primo sguardo, per cui porta con sé solo i fix sopraccitati.