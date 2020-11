Apple ha rilasciato un aggiornamento supplementare per macOS Catalina

Dopo l’arrivo dell’aggiornamento di iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2 e watchOS 7.1 di qualche ora fa, Apple ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15.7.

Novità aggiornamento supplementare macOS Catalina 10.15.7

Come anticipa il nome stesso, l’aggiornamento supplementare di macOS Catalina 10.15 sono veramente poche e circoscritte all’area di sicurezza del sistema operativo per Mac. Le note del changelog fanno infatti riferimento a novità software indirizzate a migliorare la sicurezza di macOS.

È molto probabile che questo aggiornamento software sia l’ultimo che i Mac supportati riceveranno prima di passare alla nuova major release macOS Big Sur 11.0. In queste ore l’azienda di Cupertino ha infatti iniziato ad inviare la Release Candidate (RC) della nuova versione del sistema operativo agli sviluppatori e a chi è iscritto al canale beta di macOS, indicando quindi che manca davvero poco al rilascio ufficiale della nuova versione del sistema operativo per Mac.

Come aggiornare macOS Catalina 10.15.7

Come per ogni aggiornamento software per Mac, anche quello supplementare per macOS Catalina 10.15.7 è disponibile tramite il menu Apple > Preferenze di Sistema > Aggiornamento Software. È possibile che l’update non venga mostrato immediatamente, pertanto vi consigliamo di avere un po’ di pazienza e attendere fiduciosi. Alla fine dell’installazione verrà richiesto di riavviare il Mac, pertanto ricordatevi di salvare il lavoro che state svolgendo.