Apple rilascia iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2 e watchOS 7.1 con tante piccole novità

Ha preso il via oggi il roll out di una nuova serie di aggiornamenti per i sistemi operativi di Apple, a partire da iOS. Sono infatti stati rilasciati iOS 14.2, iPadOS 14.2, tvOS 14.2, watchOS 7.1 e un aggiornamento per HomePod, arrivato anche in questo caso alla versione 14.2.

Sono davvero tante le novità per iOS/iPadOS 14.2 che, pur non essendo di portata epocale, contribuiscono sicuramente a migliorare l’esperienza utente con piccoli miglioramenti, a partire da oltre 100 nuove emoji. Impossibile riportare il changelog completo, davvero troppo lungo, per cui vi segnaliamo solo le novità più interessanti.

una nuova funzione Riconoscimento Musicale è stata aggiunta al Centro di Controllo permettendo di utilizzare Shazam per riconoscere i titoli dei brani

otto nuovo sfondi sia per la modalità chiara che per quella scura

la Lente di ingrandimento è ora in grado di rilevare la distanza da una persona utilizzando il sensore LiDAR presente in iPhone 12 Pro e Pro Max, iPad Pro 12.9 (4th gen) e iPad Pro 22 (2nd gen)

supporto per la cover in pelle con MagSafe

ottimizzazione alla ricarica per le AirPods per migliorare la durata della batteria

notifica per il livello audio elevato, per evitare di danneggiare i timpani

nuovi controlli AirPlay per condividere i contenuti in casa

supporto Intercom per HomePod e HomePod mini usando iPhone, iPad, Appel Watch, AirPods e CarPlay

aggiunta la possibilità di collegare HomePod a Apple TV 4K per avere audio stereo, surround e Dolby Atmos

possibilità di fornire statistiche sulle notifiche di esposizione, in maniera anonima

Sono state aggiunte le emoji 13.0, oltre 100, con diverse opzioni per la tonalità della pelle, nuovi animali, faccine, cibo e molto altro. Per quanto riguarda tvOS 14.2 e watchOS 7.1non sembrano esserci novità degne di nota e in entrambi i casi si tratta di release che vanno a correggere una serie di bug emersi nelle versioni precedenti.

Anche HomePod, lo speaker intelligente di Apple, riceve un aggiornamento che porta il software alla versione 14.2. Tra le novità segnaliamo il supporto home theater collegandolo a una AppleTV 4K e intercom per l’imminente HomePod mini. Per installare l’aggiornamento di HomePod dovrete aprire l’app Casa su iPhone o iPad, aprire l’icona della casa in alto a sinistra e selezionare “Aggiornamento software”.