Al via oggi i preordini di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max

Oggi è finalmente il giorno di apertura dei preordini di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max: i due nuovi smartphone di casa Apple seguono gli altri due dispositivi della gamma a distanza di circa tre settimane e saranno ufficialmente disponibili tra 7 giorni esatti.

Aprono i preordini di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max

La gamma iPhone 12 è stata svelata durante l’evento interamente virtuale del mese scorso, ma come abbiamo visto Apple ha deciso di renderli disponibili a coppie: siamo partiti con iPhone 12 e iPhone 12 Pro, in preordine dal 16 ottobre e acquistabili dal 23 dello stesso mese, e oggi arriviamo ad iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max. Si tratta dei due modelli più “diversi” tra loro, sia per quanto riguarda le caratteristiche (iPhone 12 Mini ha un display da 5,4 pollici, Pro Max da ben 6,7) sia per il prezzo.

iPhone 12 Mini: 64 GB – 839 euro 128 GB – 889 euro 256 GB – 1009 euro

iPhone 12 Pro Max: 128 GB – 1289 euro 256 GB – 1409 euro 512 GB – 1639 euro



In un periodo di emergenza sanitaria come quello che stiamo vivendo, la scelta migliore rimane quella di approfittare dei preordini online, vista anche la chiusura degli Apple Store fisici nella cosiddetta “zona rossa”. I negozi di e-commerce attraverso i quali effettuare il preordine di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max sono tanti, e ovviamente comprendono lo stesso sito Apple e Amazon.

I preordini degli smartphone partiranno oggi, 6 novembre 2020, alle ore 14:00, con consegne previste per il debutto del 13 novembre. Vi lasciamo a qualche link per procedere con il preordine di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max: avete già scelto quale versione acquistare?

Leggi anche: recensione iPhone 12 e iPhone 12 Pro