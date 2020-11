Apple si adegua al DPCM: chiusure totali e parziali agli Apple Store

In un periodo complesso come questo per l’Italia, l’Europa e il mondo intero, evitare situazioni di potenziale pericolo fa la differenza, così come la comunicazione. Ne ha dato prova ieri Sony, che ha avvertito gli appassionati del day one di PlayStation 5 solamente online, e lo hanno fatto altre aziende, alle quali si aggiunge adesso Apple.

Anche gli Apple Store quindi si allineano a provvedimenti straordinari in un periodo che di ordinario ha ben poco. Così per rispettare le norme dell’ultimo DPCM chiudono molti dei negozi della Mela, alcuni solamente per il weekend, altri totalmente chiusi fino al 3 dicembre.

In quest’ultimo gruppo rientrano quelli nelle zone rosse individuate dal Governo, quindi sette dei sedici Apple Store presenti in Italia che sono divisi tra Lombardia e Piemonte, mentre quelli che rimarranno operativi durante la settimana e a saracinesche serrate nei weekend sono quelli che rientrano nelle zone gialle e arancioni.

Le decisioni impattano solo in parte sul lancio di iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max, che è vero non potranno essere acquistati in un Apple Store fisico ma non ci sarà alcun problema ad ordinarne uno sullo store online di Cupertino.

Peraltro Apple sta cercando di scongiurare i possibili disagi legati all’approvvigionamento dei componenti necessari agli smartphone, addirittura – si dice – “dirottando” ai nuovi iPhone i sensori Lidar originariamente destinati agli iPad.

Ecco di seguito gli Apple Store interessati dalle chiusure.

Apple Store chiusi nei weekend

via Rizzoli, Bologna

Bufalotta Porta di Roma, Roma

Campi Bisenzio I Gigli, Firenze

EUR Euroma2, Roma

Firenze, Firenze

Campania, Marcianise (CE)

Nave de Vero, Mestre (VE)

Centro Sicilia, Misterbianco (CT)

Le Befane, Rimini

Apple Store chiusi fino al 3 dicembre

Carosello, Carugate (MI)

Le Gru, Grugliasco (TO)

Il Leone, Lonato (BS)

Piazza Liberty, Milano

Oriocenter, Orio al Serio (BG)

Fiordaliso, Rozzano (MI)

Via Roma, Torino

Potrebbe interessarti: Recensione iPhone 12 e iPhone 12 Pro