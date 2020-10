Ecco come se la cava iPhone 12 Pro fra le mani di JerryRigEverything

iPhone 12 Pro è uno degli smartphone più chiacchierati delle ultime settimane, ed ovviamente JerryRigEverything non ha atteso molto per mettere a dura prova la resistenza della nuova creatura di Apple.

Difficile da piegare ma facile da graffiare

Come ben sappiamo durante l’evento di presentazione di iPhone 12 la compagnia aveva annunciato anche la nuova lavorazione del display con quello che viene definito “Ceramic Shield“, cosa che ha evidentemente colto l’interesse di JerryRigEverything che ne ha subito voluto testare la robustezza.

Come sottolinea la compagnia statunitense la particolare lavorazione del display non conferisce maggiore resistenza ai graffi, ma bensì offre una maggiore capacità di assorbire urti dovuti a cadute. La dichiarazione di Apple combacia con quanto mostrato durante il video, dove il pannello da 6,1 pollici ha iniziato a mostrare i primi graffi al livello 6 della scala di Mohs.

Tutt’altra storia invece per il frame in accaio inossidabile che, incredibilmente, è altamente resistente ai graffi sebbene la colorazione venga via piuttosto facilmente. Il vetro posteriore non sembra essere differente rispetto a quello del modello dell’anno passato, mentre il vetro in zaffiro posto a protezione della fotocamera posteriore inizia a mostrare graffi al livello 6-7.

Infine, il classico bend test ha dato del filo da torcere a JerryRigEverything dove la struttura in acciaio inossidabile ha resistito senza problemi a stress meccanici e di piegamento.