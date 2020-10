ANKER PowerPort III Nano è il caricabatterie perfetto per i nuovi iPhone ma non solo

Se avete seguito la presentazione di iPhone 12 mini e iPhone 12 e dei prestigiosi iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max, saprete che Apple ha deciso di non fornire un caricabatterie nella confezione di vendita.

È quindi necessario acquistare separatamente un caricabatterie, oppure utilizzare quello di un vecchio iPhone. In questo caso però non è possibile sfruttare la ricarica rapida a 20 watt, che permette di ricaricare la batteria del 50% in appena 30 minuti.

ANKER, azienda specializzata nella realizzazione di accessori di qualità, ha lanciato sul mercato la versione aggiornata di ANKER PowerPort III Nano, con una potenza di 20 W (9V/2,22A), più potente del modello precedente che si ferma a 18 watt.

Grazie alla tecnologia Power IQ 3 è quindi possibile sfruttare al massimo le potenzialità dei nuovi iPhone e caricarlo tre volte più velocemente rispetto ai comuni caricabatterie da 5 watt forniti da Apple. Il nuovo caricabatterie è compatibile anche con la nuova linea di iPad e adotta un design compatto, con componenti magnetici personalizzati al fine di ridurre le dimensioni, massimizzando al contempo le prestazioni e migliorando la dissipazione di calore.

Le dimensioni sono decisamente ridotte, appena 28 x 28 x 30 millimetri, più piccolo della maggior parte delle soluzioni della concorrenza. Per minuaturizzare ANKER Power Port III Nano non è stato necessario ricorrere alla tecnologia al nitruro di gallio, efficace ma più costosa, tanto che il nuovo alimentatore costa appena 19,99 euro. È stato pensato per i nuovi iPhone ma nulla vieta di utilizzarlo anche per i modelli delle generazioni precedenti o per un qualsiasi dispositivo Android.

Il nuovo PowerPort III Nano dispone di una porta USB Type-C alla quale potete collegare uno dei tanti cavi ANKER in commercio. A seguire il link per l’acquisto del nuovo alimentatore e di alcuni cavi compatibili con gli smartphone in commercio. Ricordate però che con gli iPhone 12 viene fornito di serie un cavo USB Type-C/Lightning, quindi non sarà necessario acquistare un cavo aggiuntivo.