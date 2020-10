Apple rilascia iOS 14.1, iPadOS 14.1 e tvOS 14.1

Apple, oltre a presentare i suoi nuovi iPhone 12, ha rilasciato al pubblico in queste ultime ore gli aggiornamenti a iOS 14.1, iPadOS 14.1 e tvOS 14.1. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo, comprese le informazioni per scaricare e installare gli update.

Info e installazione di iOS 14.1, iPadOS 14.1 e tvOS 14.1

Per quanto riguarda gli aggiornamenti dedicati ai dispositivi mobili di casa Cupertino, non ci sono ancora changelog ufficiali da segnalare, ragion per cui non è ancora chiaro quali siano le novità e le correzioni rilasciate con iOS 14.1 e iPadOS 14.1. Stesso discorso per tvOS 14.1, che probabilmente introdurrà correzioni di bug, miglioramenti delle prestazioni ed eventuali aggiornamenti di compatibilità.

Con ogni probabilità, Apple comunicherà il tutto nei giorni a seguire. Ma nel frattempo, chi volesse installare i nuovi update su iPhone e iPad, non deve fare altro che recarsi su Impostazioni > Generali e avviare il download e l’installazione del nuovo aggiornamento software disponibile.

Dalle Apple TV la procedura è simile: basta aprire le impostazioni dalla schermata principale, andare su Sistema e fare click su Aggiornamenti software per poi confermare il download e l’installazione. Tutto qua.