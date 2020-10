Niente caricabatterie? Apple lancia un nuovo alimentatore USB-C a 20 W

È arrivato puntuale sullo store di Apple un nuovo caricabatterie rapido: si tratta di un semplice alimentatore USB-C con uscita a 20 W, ma si trova al posto giusto e al momento giusto.

Nella serata di ieri, la presentazione dei nuovi iPhone 12, 12 mini, 12 Pro e 12 Pro Max ha segnato una nuova svolta green in casa Apple: il colosso di Cupertino ha scelto di rimuovere dalle confezioni di vendita di tutti gli iPhone, sia quelli appena annunciati che quelli già a listino, il caricabatterie e le cuffie cablate (le EarPods).

La scelta era stata a più riprese anticipata nei mesi addietro e le indiscrezioni si sono rivelate corrette. Apple ha insistito molto sulla tematica dell’impatto ambientale e nelle pagine di acquisto dei vari iPhone, sotto alla sezione “Cosa c’è dentro” – iPhone e cavo USB-C – Lightning –, ha inserito il link alla pagina in cui spiega le iniziative intraprese per ridurlo.

La decisione di Apple ha dato adito a opinioni divergenti: da una parte c’è chi loda la mossa in termini di riduzione degli sprechi, dall’altra si schiera chi mal sopporta un packaging di vendita ridotto all’osso. Entrambe le posizioni hanno la loro validità, anche se c’è da dire che gli accessori inclusi erano qualificabili come sprechi soltanto per “colpa” di Apple, che si ostinava a inserire un alimentatore lento e delle anacronistiche EarPods cablate.

Nuovo caricabatterie rapido Apple disponibile

Comunque, nel corso dell’evento di ieri Apple ha dedicato una certa attenzione anche ai nuovi accessori.

Quello di cui parliamo oggi non è neppure lontamente particolare come MagSafe: si tratta di un caricabatterie USB-C a 20 W e viene proposto al prezzo di 25 euro.

Sebbene non si tratti di un prodotto innovativo, è comunque una soluzione da prendere in considerazione se acquistate un nuovo iPhone, avete bisogno di un alimentatore e non preferite optare per accessori di terze parti. Ecco il link per acquistarlo:

