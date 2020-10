Come seguire il lancio di iPhone 12 durante l'evento Apple "Hi, Speed"

Era piena estate quando Luca Maestri, CFO di Apple, annunciava per la prima volta in assoluto che la gamma di iPhone 12 sarebbero stati presentati in ritardo. L’evento di presentazione dei nuovi iPad ed Apple Watch del 15 settembre scorso, ha di fatto confermato che non era ancora arrivato il tempo per mostrare al mondo i tanto attesi iPhone 12.

Sintonizzatevi sul canale alle 18:45

Abbiamo dovuto aspettare fino al 6 ottobre, ovvero all’ufficializzazione dell’evento “Hi, Speed“, per avere certezza che non sarebbe stato necessario attendere il mese di novembre per scoprire le novità di Apple per la fine del 2020. Ma come seguire l’evento di presentazione Apple di oggi? La risposta è quasi ovvia: tramite il nostro evento in diretta sulla pagina YouTube di TuttoTech linkata in calce alla news.

Sintonizzatevi in chat già da ora per chattare con la nostra grande community, oppure impostate un promemoria tramite l’apposita icona a forma di campenellino per porre domande, curiosità e quant’altro sull’universo Apple ed i dispositivi del colosso californiano attesi per oggi.

Nicolò e Bernardo saranno pronti a guidarvi lungo l’evento di presentazione sottolineando i punti di forza, le novità e tanto altro per tutta la durata dell’evento, oltre ad offrivi spunti di riflessione sugli iPhone 12 in arrivo quest’oggi.