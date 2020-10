Dopo le chiavette USB 3.1 JumpDrive S80 e S60 presentate a fine luglio, Lexar lancia le nuove chiavette USB JumpDrive D30c e D35c che combinano due unità flash in una sola, in quanto dotate di doppi connettori USB Type A e Type-C che le rendono particolarmente versatili.

Oltre all’utilizzo come supporto per l’archiviazione, le nuove unità Lexar JumpDrive D30c e D35c permettono di spostare file tra smartphone, tablet, computer e notebook, oppure di fungere da memoria aggiuntiva per gli stessi.

Le unità flash di Lexar sono compatibili con PC e Mac e adottano una soluzione di sicurezza avanzata per proteggere le informazioni personali, inoltre consentono di creare uno spazio protetto da password che crittografa automaticamente i dati secondo lo standard 256-bit AES.

Caratteristiche delle unità flash Lexar JumpDrive D30c e D35c

Lexar JumpDrive USB 3.1 Dual Drive D30c sfrutta un design rotante in metallo e le prestazioni USB 3.1 permettono all’unità flash di raggiungere velocità di lettura fino a 150 MB/s e velocità di scrittura fino a 50 MB/s, inoltre è retrocompatibile con i dispositivi USB 3.0 e 2.0.

L’unità flash Lexar JumpDrive USB 3.0 Dual Drive D35c è invece proposta con un design ultra-compatto e garantisce prestazioni USB 3.0 con velocità di lettura che arrivano fino a 100 MB/sec.

Disponibilità e prezzi

Le nuove unità flash JumpDrive di Lexar sono disponibili nelle capacità 32 GB, 64 GB, 128 GB e 256 GB e partono da un prezzo indicativo al pubblico di 19,99 euro per il modello D30c da 32 GB e da 17,99 euro per il modello D35c da 32 GB. I prodotti includono una garanzia di 3 anni.

