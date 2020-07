Oggigiorno siamo circondati da servizi online che ci permettono di archiviare qualsiasi tipologia di file sul cloud ed averli immediatamente a disposizione su tanti diversi dispositivi, ma le chiavette USB rappresentano una soluzione altrettanto conveniente e sicura per copiare e trasferire file da un device all’altro. In queste ore Lexar annuncia le chiavette USB Lexar JumpDrive S60 e Lexar JumpDrive S80.

Specifiche Lexar JumpDrive S80 e S60

Partendo dal modello di punta, Lexar JumpDrive S80, questa unità flash è munita di terminale USB 3.1 ad alte prestazioni per il trasferimento di qualsiasi tipologia di file, siano essi foto, video, archivi e tanto altro. Lexar JumpDrive S80 è caratterizzata da una velocità in lettura fino a 150 MB/s e fino a 60 MB/s in scrittura, il che permette di trasferire un filmato 4K da 3 GB in meno di 1 minuto, il che rappresenta un bel passo in avanti rispetto ai 4 minuti richiesti tramite porta USB 2.0.

Il modello Lexar JumpDrive S80 è disponibile nei tagli da 32 a 256 GB, ed è inoltre caratterizzato dalla presenza di un software con crittografia AES a 256 bit per tutelare la sicurezza dei file archiviati all’interno della memoria interna.

Venendo al modello Lexar JumpDrive S60, questa chiavetta USB è indicata per utenti casual che non necessitano delle feature accessorie viste ad esempio nel modello S80. È quindi adatta ad esempio ad uno studente per copiare e trasferire documenti di didattica, i quali possono essere archiviati all’interno della memoria interna disponibile nei tagli da 16, 32 e 64 GB. Si tratta di una chiavetta USB di tipo plug-and-play, il che la rende immediatamente utilizzabile su PC e Mac.

Prezzo Lexar JumpDrive S80 e S60

Lexar JumpDrive S80 è disponibile a partire da 14,99 euro per il taglio da 32 GB, mentre Lexar JumpDrive S60 è disponibile a partire da 9,99 euro per il taglio da 16 GB.

Potrebbe interessarti anche: migliori chiavette USB