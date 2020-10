Negli ultimi mesi è andata via via crescendo la curiosità tra appassionati di gaming e addetti ai lavori per PlayStation 5 e man mano che ci avviciniamo alla data di esordio ufficiale, in programma in Europa per il 19 novembre, continua a crescere l’interesse per la console che potrebbe rivoluzionare il mondo dei videogiochi.

I primi utenti stanno finalmente iniziando a provare la nuova console gaming di Sony ed in Rete nelle scorse ore sono stati caricati i primi video che ci permettono di scoprire come sarà PlayStation 5 “nel mondo reale”.

Le dimensioni crescono, il rumore no

La prima cosa che risulta evidente è che le dimensioni della nuova console del produttore nipponico sono piuttosto importanti e ciò significa che per qualcuno potrebbe essere necessario studiare un po’ per trovare il posto giusto dove sistemarla.

Un aspetto positivo è che la console pare essere comunque silenziosa (niente fastidiosi ronzii di ventole senza tregua) e a dire dei primi tester il controller DualSense è capace di garantire un’esperienza di gioco piacevole e con tasti fortunatamente non particolarmente rumorosi.

La console è veloce

I primi video hands-on di PlayStation 5 ci permettono anche di apprezzare i tempi di caricamento o la velocità con cui è possibile ritornare all’interno di una partita dopo avere interrotto la sessione mentre non ci sono anteprime sulla nuova interfaccia.

Il produttore nipponico ha spiegato di avere lavorato duramente per rinnovare l’interfaccia utente e renderla più accattivante, il tutto con un linguaggio visivo completamente nuovo ma, a poco più di un mese dall’esordio della console, ancora non vi sono anticipazioni ed è sempre più probabile che bisognerà avere pazienza fino a quel momento per poterla scoprire.

I primi video hands-on di PlayStation 5

Veniamo quindi ai primi video provenienti dal Giappone che ci mostrano la nuova console di Sony in funzione:

Ricordiamo che PlayStation 5 sarà disponibile al prezzo ufficiale di 499,99 euro. Il produttore ha anche pensato ad una versione senza lettore ottico, chiamata Digital Edition, che sarà venduta a 399,99 euro (i videogiochi potranno essere acquistati e scaricati soltanto in formato digitale). In entrambi i casi gli utenti potranno contare anche sulla PlayStation Plus Collection.

Se avete deciso di pre-ordinare la nuova console di Sony, qui trovate un elenco dei negozi nei quali potrete farlo.