Tra le novità studiate dal team di Sony per garantire a PlayStation 5 di riscuotere il maggiore successo possibile e sbaragliare la concorrenza vi è anche PlayStation Plus Collection.

Si tratta di una serie di titoli molto apprezzati tra gli utenti PlayStation 4 (incluse alcune esclusive) che sarà messa a disposizione anche di chi acquisterà la nuova generazione della console del colosso nipponico (consentirà di scaricare 18 giochi, come The Last Guardian, God of War, Battlefield 1, Resident Evil 7, Bloodborne e The Last of Us Remastered).

PlayStation Plus Collection sarà l’arma in più di PS5

In tanti hanno visto in PlayStation Collection Plus una sorta di tentativo di Sony di offrire un servizio che possa competere con Microsoft Game Pass ma non è di questo avviso Shuhei Yoshida, ex presidente di Sony Worldwide Studios.

Con un messaggio pubblicato su Twitter, infatti, Yoshida sostiene che non si tratta della risposta di Playstation 5 all’Xbox Game Pass ma della prossima grande novità (“PlayStation Plus Collection is no Xbox Game Pass for PS5, but it is the next best thing”).

Restano da chiarire alcuni aspetti (come le modalità del download dei giochi o l’eventuale inserimento di ulteriori titoli) ma ancora c’è tempo.

In Italia Play Station 5 esordirà il 19 novembre.