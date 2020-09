Digiquest Voice è un nuovo decoder digitale terrestre che può essere utilizzato la voce tramite un dispositivo dotato Alexa, l’assistente vocale di Amazon.

Il nuovo decoder DVB-T2 Digiquest Voice è attivabile tramite un qualsiasi smart speaker della serie Amazon Echo attraverso un piccolo dongle USB Wi-Fi incluso nella confezione che permette la connessione in rete del decoder e quindi di dialogare con i dispositivi Amazon.

In pratica basterà installare tramite app la Skill di Digiquest nel sistema di Amazon per interagire con il decoder utilizzando la voce, ad esempio per accenderlo e spegnerlo, cambiare o selezionare un canale, modificare il volume o iniziare una registrazione di un programma TV.

Digiquest Voice è il nuovo decoder DVB-T2 utilizzabile con la voce

Il nuovo decoder è già predisposto per il futuro switch off al DVB T2 con HEVC H265, pertanto può prolungare la vita delle TV che non supportano il nuovo standard.

Oltre a un’uscita HDMI, il decoder Digiquest Voice offre la classica presa SCART per supportare anche i televisori più datati ed è in grado di registrare, mettere in pausa la diretta e riprodurre immagini, musica e filmati, inoltre le istruzioni vocali sono valide anche per il televisore collegato tramite HDMI.

Le dimensioni del decoder sono di appena 145 x 30 x 100 mm (L x A x P) e offre un ampio display che indica il numero LCN del canale. Il telecomando è comunque in dotazione, ma con la possibilità di usare la voce potrebbe rimanere a lungo nei meandri del divano.

