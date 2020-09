Questa mattina OPPO, colosso cinese che in poco tempo si è fatto conoscere e apprezzare anche dal pubblico occidentale, ha annunciato ufficialmente in Cina, nel corso della OPPO Developers Conference (ODC), la ECG edition del suo OPPO Watch.

L’elegante smartwatch, la cui somiglianza estetica con gli Apple Watch è impossibile da nascondere, era stato annunciato lo scorso marzo, per poi approdare in Europa, e nello specifico anche in Italia, qualche mese più tardi. Da oggi, per adesso solo in Cina, ne esiste anche un modello con supporto alla funzione ECG (elettrocardiogramma).

OPPO Watch EGC edition: specifiche e funzioni

Come probabilmente ricorderete, OPPO Watch standard esiste in due versioni da 41 mm e 46 mm, con quest’ultima che viene a sua volta proposta nelle varianti in alluminio e acciaio inossidabile.

Ebbene, OPPO Watch ECG edition presenta dimensioni di 46 x 39 x 11,35 mm e uno chassis in acciaio inossidabile 316L e un retro ceramic / sapphire. Lo smartwatch presenta un cinturino in gomma fluoro e senza di esso pesa 45,5 g. Il bordo destro del device ospita i tasti di navigazione e per accedere alle varie funzioni del wearable.

La generalità delle caratteristiche tecniche non differisce dal modello standard, pertanto vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

Passando alla caratteristica distintiva di questa variante, OPPO Watch ECG edition supporta la funzione di elettrocardiogramma professionale. Secondo il produttore, infatti, le misurazioni che l’indossabile è in grado di restituire avrebbero una precisione di grado medico.

Il device è in grado di fornire anche delle letture in tempo reale con un semplice tap. Lo smartwatch è in grado di rilevare le anomalie cardiache più comuni, come fibrillazione atriale, battiti prematuri e tachicardia sopraventricolare.

Non manca inoltre la più classica e meno avanzata funzione di rilevamento del battito cardiaco in tempo reale, con tanto di notifica tramite vibrazione in caso di anomalie rilevate.

Quando opportunamente collegato ad un’app per la salute, OPPO Watch ECG edition è in grado di fornire consigli personalizzati per migliorare lo stato di salute dell’utente.

Prezzo e disponibilità di OPPO Watch ECG edition

OPPO Watch ECG edition arriva già oggi sul mercato cinese, in pre-vendita presso i principali rivenditori, al prezzo di listino di 2.499 Yuan (circa 314 euro al cambio attuale). Purtroppo, per il momento, non ci sono informazioni sulla disponibilità e sull’eventuale prezzo di questa variante su altri mercati.

