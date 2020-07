Lo smartwatch OPPO Watch e le cuffie true wireless OPPO Enco W11 arrivano in Italia, ma con tempistiche differenti: la casa cinese ha infatti svelato la finestra di uscita dei due prodotti per il nostro Paese. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

OPPO Watch in arrivo in Italia

OPPO Watch è stato presentato ormai da diversi mesi, lo scorso marzo per essere precisi, ma finalmente sappiamo che arriverà ufficialmente anche in Italia. Il nuovo smartwatch con Wear OS sarà acquistabile in due varianti, una da 41 mm con display da 1,6″ e una da 46 mm con display da 1,91″, entrambe con connettività Wi-Fi (niente eSIM a quanto pare).

Entrambi saranno disponibili con un telaio in lega di alluminio serie 6000, con finiture Black per il 46 mm e Black o Pink Gold per il 41 mm; gli utenti potranno scegliere tra una vasta gamma di colori del cinturino e di conseguenza cambiare il proprio stile in base alle esigenze (basta usare l’apposito pulsante). Il design, come abbiamo visto alla presentazione, ricorda parecchio quello di Apple Watch.

Il display AMOLED è protagonista su entrambe le varianti, ma esprime il meglio sul modello da 46 mm: a bordo di quest’ultimo un AMOLED 3D rettangolare a risoluzione 402 x 476 (320 x 360 sul 41 mm), con rapporto schermo/superficie quasi del 73%. Lo schermo offre una copertura del 100% della gamma di colori DCI-P3, 500 nits di luminosità e una densità di pixel di 326 ppi.

Ecco un riepilogo della scheda tecnica di OPPO Watch:

display: 41 mm: AMOLED curvo da 1,6″ a risoluzione 320 x 360 (65,22% di rapporto schermo/superficie); 46 mm: AMOLED 3D da 1,91″ a risoluzione 402 x 476 (72,76% di rapporto schermo/superficie);

SoC Qualcomm Snapdragon Wear 3100 con co-processore Apollo 3;

1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna;

connettività Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.2, GPS, GLONASS, NFC;

sensore per battito cardiaco, barometro, sensore di prossimità, giroscopio, magnetometro;

resistenza all’acqua fino a 3 ATM (41 mm) e fino a 5 ATM (46 mm);

batteria da 300 mAh (41 mm) o da 430 mAh (46 mm) con ricarica da rispettivamente 1 e 1,5A;

sistema operativo Wear OS.

Lo smartwatch offre tutte le tipiche funzionalità di questa tipologia di prodotto: troviamo tracciamento di sonno, passi, stress e attività sportiva (cinque le modalità di allenamento con coaching vocale), oltre a Google Pay, Google Assistant e monitoraggio costante della frequenza cardiaca. La batteria di OPPO Watch garantisce secondo il produttore un utilizzo fino a 24 (46 mm) e 36 ore (41 mm) in modalità Smart e fino a 14 e 21 giorni in modalità risparmio energetico. Grazie alla ricarica Flash VOOC Watch in 15 minuti è possibile ottenere 16 ore di autonomia.

Purtroppo non sono stati forniti i prezzi di vendita ufficiali per l’Italia, ma basandoci su ciò che sappiamo dall’estero le cifre dovrebbero essere di 249 euro per OPPO Watch da 41 mm e di 300 euro circa per OPPO Watch da 46 mm. Gli smartwatch saranno disponibili in Italia a settembre 2020, ma non abbiamo ancora una data precisa.

Ecco le nuove cuffie OPPO Enco W11, in arrivo in Italia

OPPO approfitta dell’annuncio sull’atteso smartwatch per svelare le nuove cuffie true wireless OPPO Enco W11. Si tratta di cuffie Bluetooth con bassi potenziati, 20 ore di autonomia e certificazione IP55 contro acqua e polvere.

Le OPPO Enco W11 sono pensate per chi vuole sfruttare la comodità delle cuffie senza fili, ma non vuole svenarsi per acquistarne un paio: sono infatti già acquistabili su Amazon in preordine e saranno spedite dal 1 agosto al prezzo di 39,90 euro.

