Per aggirare il blocco a ChatGPT, inaccessibile da alcune settimane per gli utenti italiani per volere del Garante per la protezione dei dati personali, non è più necessario utilizzare a dovere una VPN (in questa guida vi spieghiamo come farlo) ma basterà sfruttare Poe.

Poe è un’app, disponibile su iOS o attraverso un qualsiasi browser Web, che consente di accedere a ChatGPT, GPT-4 e agli altri principali chatbot presenti su piazza. Scopriamo di cosa si tratta e le potenzialità di questa interessante app.

Cosa è Poe?

ChatGPT e, più in generale, tutti gli assistenti virtuali basati su modelli di linguaggio naturale (ovvero i cosiddetti “chatbot”) sono attualmente uno degli argomenti più caldi in assoluto, a livello mondiale.

Negli ultimi tempi tutte le testate e i blog del settore sono continuamente tempestati da contenuti riguardanti i chatbot e qui in Italia, specie da quando il Garante della privacy ha bloccato l’accesso a ChatGPT, gli utenti sono costantemente alla ricerca di metodi alternativi per accedere a questo chatbot o alla ricerca di un sostituto.

Per togliere di mezzo qualsiasi tipologia di imbarazzo, consentendo l’accesso a ChatGPT (anche in Italia e senza VPN) e agli altri principali chatbot, c’è l’app Poe, attualmente disponibile in versione per iOS o in versione Web.

Di seguito vi riportiamo la descrizione del servizio, fornita direttamente da Quora, sviluppatore dell’app:

Poe ti consente di porre domande, ottenere risposte istantanee e avere conversazioni botta e risposta con l’IA. Dà accesso a GPT-4, gpt-3.5-turbo, Claude di Anthropic e una varietà di altri bot.

C’è da dire, inoltre, che Poe è disponibile sia in versione gratuita che in versione a pagamento: nel primo caso, alcuni chatbot non pongono limiti nella conversazione mentre altri (come GPT-4 e Claude+) pongono limiti al numero giornaliero di messaggi che l’utente può inviare al chatbot (rispettivamente, uno al giorno e tre al giorno).

La versione in abbonamento, che ha un costo di 22,99 euro al mese (o 229,99 euro all’anno con un risparmio del 17%), consente di sfruttare appieno le funzionalità di GPT-4 e di Claude+. Più nel dettaglio, scorrendo i termini e condizioni dell’abbonamento, si parla di “garanzia” su 300 messaggi per GPT-4 e 1000 messaggi per Claude+ a velocità normale, cioè con priorità rispetto agli utenti non abbonati.

Come usare l’app?

Sia nella sua versione per iOS che nella sua versione da browser Web, l’interfaccia dell’app Poe è piuttosto semplice e intuitiva (oltre ad essere praticamente identica). Una volta che viene effettuato l’accesso (tramite numero di telefono, account Google o ID Apple), l’utente verrà trasportato alla schermata di conversazione con Sage, un chatbot basato su gpt-3.5-turbo.

Sulla sinistra (nella versione Web) o cliccando sulle tre linee in alto a sinistra (nella versione per iOS), è presente la lista con tutti i chatbot con cui è possibile chattare all’interno dell’app.

I chatbot disponibili sono: Sage, GPT-4, Claude+, Claude-instant, NeevaAI e Dragonfly. Selezionandone uno, si aprirà direttamente la schermata di conversazione che potrà iniziare subito attraverso la prima richiesta da parte dell’utente.

Sotto alla lista dei chatbot sono presenti altri pulsanti che consentono di creare un proprio bot personalizzato (basato su ChatGPT o su Claude-instant), accedere al proprio profilo, alle impostazioni dell’app o di inviare un feedback agli sviluppatori.

Attraverso Poe, quindi, è possibile chattare con ChatGPT dall’Italia senza bisogno di affidarsi ad una VPN e in maniera totalmente gratuita. Basteranno un iPhone o un qualsiasi browser Web (noi lo abbiamo testato sia su Firefox che su Google Chrome senza problemi).

Va inoltre sottolineato che, accedendo allo stesso account Poe da più dispositivi, le impostazioni e la cronologia delle chat con i chatbot verrà mantenuta e condivisa tra i dispositivi.

Come scaricare Poe per iOS o sfruttare l’app Web

Per utilizzare l’app Poe e chattare con ChatGPT o i vostri chatbot preferiti attraverso un iPhone, vi basterà raggiungere la pagina dell’app sull’App Store di Apple cliccando su questo link, procedere con l’installazione e l’apertura dell’app, effettuare il login, selezionare il chatbot desiderato e iniziare a chattare.

Qualora vogliate invece accedere a Poe nella sua versione come Web app, vi basterà raggiungere il sito ufficiale della piattaforma, che è poe.com (nel caso in cui siate interessati al solo ChatGPT, l’indirizzo è poe.com/ChatGPT), attraverso qualsiasi browser Web; raggiunto il sito, anche in questo caso, basterà effettuare il login per iniziare a chattare.

Al momento, purtroppo, manca l’app per Android ma non disperate: l’app Web, accessibile attraverso qualsiasi browser, potrà essere sfruttata anche attraverso gli smartphone del robottino verde. Sarà sufficiente cliccare sul link precedente ed effettuare l’accesso per iniziare a chattare con ChatGPT, GPT-4 e gli altri chatbot messi a disposizione da Poe.

