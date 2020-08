Eliminare la password Windows 10 dal tuo PC può sembrare una cattiva idea, ma sono molti gli utenti che utilizzano il proprio computer senza le costrizioni di dover digitare una password, ed i motivi sono molteplici. Il più delle volte, gli utenti vogliono rimuovere la password Windows 10 perché il PC utilizzato è privato, accessibile soltanto dalla propria abitazione o dal proprio ufficio; perché non ci sono altre persone nelle vicinanze che sono interessate ad aver accesso al dispositivo; perché non tutti credono nella sicurezza a tutti i costi, e non tutti hanno bisogno di avere un PC protetto come Fort Knox.

Ovviamente, noi dello staff di Tuttotech.net non possiamo che consigliarvi di avere comunque un metodo di autenticazione, o più metodi, attivi sul vostro PC. Che si tratti di una password alfanumerica, di un codice PIN, o di un metodo di autenticazione biometrica come Windows Hello, potrebbe essere quello che separa un malintenzionato dall’accesso ai vostri dati. Anche se un PC rimane costantemente a casa o in ufficio, non è detto che qualcuno non si trovi ad averne accesso.

In questa guida troverete i metodi più efficaci per poter rimuovere la password all’avvio di Windows, ma ricordate che potete sempre creare una nuova password e ritornare allo stato di partenza, in qualunque momento.

Disabilitare la password di login di Windows 10

Se viene utilizzato un account Microsoft per l’accesso a Windows 10 la password non può essere rimossa totalmente perché le credenziali di accesso sono legate all’account online dell’azienda di Redmond, costringendo gli utenti a dover immettere la password di volta in volta. Quello che possiamo fare però è disabilitare la richiesta per la password di login di Windows 10, così da effettuare un login automatico ogni volta sia necessario. Per farlo dovremo:

Aprire Start

Digitare netplwiz nella barra di ricerca

nella barra di ricerca Cliccare sull’icona del programma

Nella nuova schermata individuare la casella con scritto “Per utilizzare questo computer è necessario che l’utente immetta il nome e la password” e deselezionare la spunta

Cliccare su Applica

Inserire le credenziali del nostro account, se richiesto

Premere il tasto OK per uscire

In questo modo, non dovremo più digitare la password di accesso anche se utilizziamo un account Microsoft per il login, ottenendo lo stesso effetto di rimuovere password su Windows senza però compromettere la sicurezza dell’account remoto.

Come rimuovere la password Windows 10 di un account Microsoft

La password di un account Microsoft non può essere rimossa totalmente per questioni di sicurezza, per cui possiamo utilizzare il trucco mostrato nel paragrafo precedente, e disabilitarla solo per il computer in questione, oppure utilizzare un metodo più drastico. Per poter togliere password Windows 10 di un account Microsoft dovremo per forza di cose ritornare ad utilizzare un account locale, seguendo questi passaggi:

Aprire le Impostazioni

Cliccare su Account

Premere Accedi con un account locale

Cliccare su Avanti nella nuova schermata

nella nuova schermata Verrà richiesta una verifica dell’identità chiedendo l’immissione del codice PIN o della password corrente

Creare un nuovo username per l’account locale da utilizzare

Lasciare i campi password vuoti e premere Avanti

Riavviare il PC

Ora il nostro account Microsoft sarà scollegato dal PC, ed avremo creato un nuovo account locale sprovvisto di password, per cui non ci verrà più richiesto di immettere alcunché all’avvio del PC. Il login verrà effettuato automaticamente ogni volta che accendiamo il computer.

Come rimuovere la password Windows 10 di un account locale

Togliere la password di login di Windows 10 di un account locale è una delle operazioni più semplici da effettuare. Per non dover più digitare la password di Windows al login dovrete:

Aprire le Imposta z ioni

ioni Cliccare su Account

Cercare il tab Opzioni di accesso

Cliccare su Password e successivamente su Modifica

e successivamente su Digitare la password corrente o il PIN

Premere su Avanti

Lasciare i campi password vuoti e premere Avanti

Riavviare il PC

In questo modo eliminiamo completamente la password dall’account locale, la quale non verrà più richiesta per accedere al desktop di Windows 10.

Come bypassare la password in Windows 10

Esiste anche un ulteriore metodo per poter bypassare la password Windows 10, ma dobbiamo avvertire gli utenti che c’è un’alta probabilità che non funzioni, soprattutto se avete installato una versione recente di Windows 10. Questo metodo sfrutta una vulnerabilità del sistema, in seguito patchata da Microsoft, che permette di utilizzare il prompt dei comandi prima dell’accesso al sistema, permettendo di bypassare completamente la password di login di Windows 10.

Tale metodo richiede l’accesso fisico al PC su cui abbiamo l’intenzione di bypassare la password, inoltre non devono essere attivi software di protezione come Defender di Windows, o criptazione come BitLocker. Ecco perché il raggio d’azione di questo metodo si restringe ad una percentuale molto bassa di PC: vale però comunque la pena tentare, specialmente se avete dimenticato la password di accesso di un vecchio PC e non sapete come poter rimuovere o bypassare la password.

Prima di cominciare, dovremo aver creato un supporto di installazione di Windows 10 su chiavetta USB o DVD, configurato nel modo corretto. Se non sapete come fare potete recarvi al seguente indirizzo ufficiale del supporto Microsoft. Ora che abbiamo il nostro supporto, seguite questi passaggi:

Collegare la chiavetta USB o il DVD e avviare da lì

Una volta all’interno del programma di installazione avviato da supporto esterno, aprire il prompt dei comandi di Windows tenendo premuto il tasto SHIFT (Maiuscolo) e F10 insieme

Aperto il prompt dei comandi digitiamo C: e premiamo INVIO

e premiamo Digitiamo dir e premiamo INVIO

e premiamo Se vengono visualizzati cartelle come Programmi e Program Files, allora ci troviamo nel drive di sistema giusto e potremo procedere digitando cd windows\system32

Premiamo INVIO

Digitiamo ren utilman.exe utilman_old.exe e premiamo INVIO

e premiamo Digitiamo copy cmd.exe utilman.exe e premiamo INVIO

e premiamo Assicuriamoci che l’operazione sia andata a buon fine: sul prompt dei comandi dovrebbe essere visualizzata la scritta 1 file copiati

Riavviare il computer normalmente, senza supporto di installazione inserito

Nella schermata di login premere sull’icona Accessibilità posta in basso

posta in basso Dovrebbe aprirsi il prompt dei comandi di Windows, che utilizzeremo per impostare una nuova password utente

Digitiamo net user “nome utente” “nuova password” e premiamo INVIO , in questo modo avremo cambiamo la password dell’utente specificato nella prima parte, bypassandola completamente

e premiamo , in questo modo avremo cambiamo la password dell’utente specificato nella prima parte, bypassandola completamente Se non ricordiamo il nome utente possiamo digitare net user e premere INVIO per visualizzare una lista degli utenti con accesso al PC

e premere per visualizzare una lista degli utenti con accesso al PC Chiudere il prompt dei comandi ed accedere con la nuova password a Windows

Quello che viene fatto utilizzando questo metodo, in pratica, consiste nel sostituire l’utility di Accessibilità disponibile nella schermata di login con l’eseguibile del prompt dei comandi, consentendoci di avere accesso a comandi dal potere enorme: in questo caso, siamo riusciti a sovrascrivere la password di un utente senza neppure accedere al sistema.

Ricordiamo però che le probabilità che questo metodo sia funzionante sul vostro PC sono poche, per cui preparatevi al peggio e ricordate di avere una copia della vostra password del PC al sicuro, magari utilizzando uno dei migliori password manager disponibili sul mercato.