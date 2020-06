Recensione Amazon Fire HD 8 – Presentato qualche settimana fa, il nuovo tablet Fire HD 8 di Amazon rappresenta la decima generazione di tablet realizzati dal colosso dell’e-commerce, pronto a sostituire il Fire 7 del 2019 all’insegna della semplicità e dell’economicità.

Un mondo, quello dei tablet, che anno dopo anno sembra aver perso la propria identità; identità che non perde questo Fire HD 8, economico e limitato, certo, ma ben conscio dei propri limiti. Un mondo particolare, quello dei tablet Fire di Amazon, senza la presenza di Google ma che risponde ad esigenze ben precise.

Design e materiali

Scordatevi design all’ultimo grido: Fire HD 8 è fedele a ciò che sono sempre stati i suoi predecessori, un dispositivo solido e senza fronzoli; quasi più simile ad un ebook reader che a un tablet, il nuovo Fire HD 8 non lesina in quanto a cornici, abbondanti intorno al display da 8 pollici.

Sebbene realizzato completamente in plastica, riesce a trasmettere una sensazione di solidità; forte è anche la sensazione di tranquillità nel maneggiarlo, anche senza cover protettiva, rispetto a quanto potrebbe dare un dispositivo più premium ma sicuramente più fragile. La parte posteriore è realizzata con una finitura leggermente ruvida al tatto, che garantisce una presa migliore.

Con delle dimensioni di 202 x 137 x 9,7 mm e un peso 335 grammi e un unico colore (nero), Fire HD 8 non segue i dettami estetici del 2020, mantenendosi legato alla tradizione.

Hardware e prestazioni

Partiamo dal nuovo display, un pannello IPS da 8 pollici con risoluzione HD 1280 x 800 (189 ppi) senza infamia e senza lode, in grado di offrire un’esperienza tutto sommato piacevole a patto di essere utilizzato all’interno o almeno in zone d’ombra; buoni gli angoli di visuale, ma la luminosità massima – unico punto veramente dolente – sembra essere invece carente nel caso di utilizzo in ambienti luminosi o sotto fonti di luce, sopratutto in abbinata al pannello frontale in materiale plastico molto riflettente.

Amazon dichiara il 30% di prestazioni più rapide grazie al processore quad-core da 2 GHz affiancato a 2 GB di memoria RAM; prestazioni che risultano insoddisfacenti per un uso da smartphone, con qualche lag di troppo e diversi impuntamenti, ma che svolgono il proprio lavoro nell’uso inteso per un dispositivo di questo genere (visione di contenuti multimediali, navigazione web o qualche gioco).

L’utilizzo di servizi di streaming video è piacevole, anche grazie ad un buon comparto audio, sufficientemente forte e chiaro all’ascolto. Nessun problema nel gaming, a patto di non pretendere prestazioni elevate con titoli pesanti, sebbene tenda a scaldare leggermente sulla parte posteriore.

Disponibili due tagli di memoria, da 32 GB oppure da 64 GB (espandibili fino a 1 TB con microSD), più che sufficienti per l’utilizzo di tutti i giorni; Fire HD 8 è dotato di connettività Wi-Fi dual band con supporto alle reti 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n o 802.11ac e del supporto al Bluetooth 5.0 LE.

Presenti una porta USB-C (2.0) per la ricarica, il foro da 3,5 mm per il jack delle cuffie e due altoparlanti per un audio stereo.

Software ed esperienza utente

Il software di Fire HD 8 è particolare (Fire OS 7.3.1.3 sul dispositivo in prova), e potrebbe rappresentare una incognita per tutti coloro non abbiano mai provato un dispositivo di questa famiglia; la base è sempre Android, ma pesantemente personalizzata da Amazon. Non è presente il Google Play Store, sostituito dall’Amazon Appstore, nel quale però alcune applicazioni non sono disponibili (come Audible, TIMVISION, Sky Go, Infinity, Now TV e Mediaset Play).

L’interfaccia è suddivisa in schede e rappresenta un salto a pié pari nell’universo di Amazon; qui lo dico: se non usufruite dei servizi di Amazon (Prime Video e Amazon Music, ad esempio) valutate bene prima di acquistarlo, perché vi ritrovereste con in mano un dispositivo “estraneo” incentrato su servizi che non potete utilizzare (ma basta un abbonamento ad Amazon Prime per cambiare la storia).

Presenti alcune funzionalità dedicate ai clienti Amazon come Per te, X-Ray, Family Library e Blue Shade, oppure la modalità Gioco che permette di dedicarsi all’attività videoludica senza distrazioni di sorta.

Piccola nota legata al tema COVID-19: sono disponibili app come Skype e Zoom, utilizzate in questo periodo per video lezioni o conferenze nell’ambito del telelavoro, e che rendono questo Fire HD 8 perfetto nel caso si cercasse una soluzione economica per sfruttare tali servizi.

Fotocamera

Saremo brevi e concisi: non ci siamo per nulla, ma era ciò che ci si poteva aspettare; dopotutto, parliamo di un tablet economico, che punta su usi diversi da quelli della macchina fotografica. Due le fotocamere presenti, una frontale e una posteriore, entrambe da 2 megapixel e con capacità di registrazione video a 720p.

I risultati sono disastrosi sotto l’aspetto del rumore, che rende anche uno scatto all’aperto un’accozzaglia di pixel. I colori son mal bilanciati, con alcuni scatti estremamente saturi e altri decisamente vuoti.

Batteria

Amazon dichiara una durata della batteria fino a 12 ore di lettura, navigazione sul web, visione di video e ascolto di musica; la durata è effettivamente buona e più che adeguata all’utilizzo di un tablet di questo tipo, sopratutto nel caso di utilizzo di servizi di streaming video. Non eccezionali i tempi di ricarica, dovuti al caricabatterie da 5 W incluso nella confezione, che salgono anche fino a 5 ore per una ricarica completa; Fire HD 8 supporta però la ricarica fino a 15 W, ma richiede l’acquisto di una caricabatterie separato.

Conclusioni

Concludiamo la prova di questo nuovo tablet Fire HD 8 come iniziata: si tratta di un dispositivo ben conscio dei propri limiti, e ciò rappresenta per me un punto di forza; parliamo di un tablet in vendita al prezzo di 99,99 Euro (129,99 Euro per la versione con 64 GB di memoria), zeppo di compromessi (primo fra tutti, l’assenza del Play Store) dal quale non ci si può aspettare chissà cosa, ma che riesce comunque a farsi apprezzare per l’utilizzo per cui è pensato.

Tablet Fire HD 8 è disponibile all’acquisto su Amazon a 99,99 Euro