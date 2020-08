Amazon è da sempre una delle aziende di e-commerce più attente alle necessità del cliente e lo dimostra con un nuovo servizio che sbarca anche nel nostro Paese. Dopo la consegna in un giorno e Prime Now, che permette di ricevere in giornata i prodotti ordinati, arriva ora una novità molto utile.

Gli utenti residenti in alcune città potranno infatti scegliere il giorno e la fascia oraria della consegna, una opzione molto comoda per chi lavora e non ha nessuno in casa che possa gestire il ritiro. Basta dunque spedizioni ad amici, parenti, bar o negozi, visto che sarà possibile pianificare tutto in maniera accurata.

Al momento l’opzione sembra essere disponibile nelle principali città italiane tra cui Molano, Torino, Firenze e molte altre, e ha un costo differente a seconda degli utenti. Per gli iscritti al programma Amazon Prime il costo è di 4,49 euro mentre gli utenti che non dispongono di un abbonamento Prime dovranno pagare 10,49 euro. In realtà prenotando in queste ore sembra che il costo per gli abbonati sia leggermente inferiore, pari a 3,49 euro.

Sono sei le fasce orarie tra cui scegliere, 9:00-11:00, 11:00-13:00, 14:00-16:00, 16:18:00, 19:00-21:00 e 21:00-23:00, solo dal lunedì al venerdì, mentre il sabato e la domenica sono disponibili solo con la consegna classica. Molto comoda la possibilità di ricevere le consegne anche in tarda serata, ottimo per chi lavora fino a tardi e non sa dove far recapitare pacchi che contengono prodotti costosi.