Le cuffie true wireless sono presenti da diversi anni nel settore della tecnologia e sempre più aziende hanno cercato di spingere proponendo diverse alternative agli utenti. Abbiamo avuto modo di testare diverse tipologie di cuffie e siamo forniti della giusta esperienza per selezionare, in questa guida, le migliori cuffie tws economiche per fare chiarezza su quale modello può essere più adatto alle vostre esigenze.

Per chi non le conoscesse le cuffie True Wireless sono delle semplici cuffie Bluetooth indipendenti, non collegate da cavi ma che sfruttano appunto la tecnologia Bluetooth per accoppiarsi al dispositivo di riproduzione musicale/audio.

Come selezioniamo le migliori cuffie True Wireless

Partiamo con l’illustrarvi i criteri con cui abbiamo selezionato questi prodotti:

inseriamo solo cuffie true wireless testati e toccati con mano : in questa guida non troverete modelli di cui non abbiamo testato con mano la validità o che durante le nostre prove non si sono rivelati all’altezza della situazione. Perciò qualsiasi prodotto troverete in questo articolo sarà certificato da noi come un prodotto valido;

: in questa guida non troverete modelli di cui non abbiamo testato con mano la validità o che durante le nostre prove non si sono rivelati all’altezza della situazione. Perciò qualsiasi prodotto troverete in questo articolo sarà certificato da noi come un prodotto valido; caratteristiche e funzionalità : scegliamo gli auricolari che possono dare qualcosa in più, come funzioni aggiornate o caratteristiche di fascia superiore;

: scegliamo gli auricolari che possono dare qualcosa in più, come funzioni aggiornate o caratteristiche di fascia superiore; rapporto qualità/prezzo: infine l’ultimo criterio con cui selezioniamo gli auricolari è il rapporto tra la qualità offerta ed il prezzo di vendita. Questo non significa che non troverete modelli particolarmente costosi, ma semplicemente che terremo d’occhio i prezzi e le svalutazioni per valutare quale consigliarvi in diverse fasce di prezzo.

Ecco dunque la lista delle migliori cuffie true wireless (in questo caso aggiornata a Novembre 2020). Ne troverete di ogni tipologia e per tutte le tasche, difficilmente non troverete il modello giusto per le vostre esigenze. Vediamo quali cuffie true wireless acquistare, partendo dal più economico fino ad arrivare a quelli più costosi.

Migliori True Wireless sotto i 50 Euro

Sotto i 50 euro la scelta è principalmente composta da prodotti di stampo cinese o caratterizzati da qualità audio solamente discreta e materiali economici. Troviamo:

Redmi AirDots S

Xiaomi Air 2 SE

Realme Buds Air Neo

Partiamo col modello più economico marchiato Redmi, che propone sempre prodotti validissimi ad un prezzo molto contenuto: queste AirDots S sono compatte e discrete sia una volta indossate che durante il trasporto, protette da certificazione IPX4 contro spruzzi d’acqua.

Le chiamate sono stereo, con una bassa latenza audio/video ed un’autonomia di 3 ore che con il case diventano circa 9 ore totali.

I compromessi dovuti al prezzo sono l’utilizzo di plastica opaca piuttosto economica e i microfoni, che in chiamata non sempre riescono ad isolare al meglio la nostra voce rispetto al rumore ambientale. Considerate inoltre la presenza del pulsantino fisico su ciascun auricolare, che pecca quindi dei controlli touch e può recare fastidio alla pressione.

Per quanto riguarda la comodità di utilizzo non è male, trattandosi di cuffie in-ear, perché l’auricolare rimane ben saldo nell’orecchio grazie al form factor.

La qualità sonora è buona in relazione al costo, con una discreta taratura delle frequenze audio e dei bassi che si fanno sentire.

Potete acquistarle a circa 20 Euro su Amazon.it

Questo modello di cuffie è la versione più economica delle Xiaomi Air 2 e la qualità generica del prodotto ne risente soprattutto lato costruzione, in plastica satinata facilmente rigabile, e design, non favorevole alla praticità di utilizzo. Questo a causa del gambo troppo lungo che impedisce alla cuffia di rimanere bene salda all’orecchio.

La qualità sonora è buona, con dei bassi non troppo presenti e frequenze ben tarate, ovviamente in relazione al costo ma l’aspetto dove rendono meglio è sulle funzionalità come ad esempio mettere in pausa/riprendere una traccia estraendo o riassestando la cuffia all’interno dell’orecchio.

L’audio in chiamata non è di certo delle migliori ma senza rumore esterno fanno un discreto lavoro, mentre lato connettività è presente il Bluetooth 5.0 che permette una buona sincronizzazione audio video riducendo al minimo la latenza.

A questo prezzo non tutte le aziende inseriscono la porta type-c nel case di ricarica ma questa caratteristica su queste Xiaomi Air 2 SE non manca.

Il prezzo di vendita si trova intorno i 30€ su Amazon.it

Realme Buds Air Neo

Anche Realme è sbarcata nel settore cuffie proponendo le Buds Air Neo che a colpo d’occhio assomigliano molto alle Airpods di Apple lato design ma non allo stesso livello sulla costruzione e materiale che e plastico lucido come rispecchia la fascia di prezzo.

Killer feature principale riguarda la comodità delle cuffie quando s’indossano fantastica, dopo un po’ di tempo si ha la sensazione di non avere nulla all’orecchio (stesso feeling con le Airpods) ma la qualità audio è paragonabile alle Xiaomi Air 2 SE sia in termini di volume, sia la taratura delle frequenze.

Anche l’audio in chiamata non è buonissimo perché il microfono non riesce a ridurre il rumore esterno a discapito della nitidezza vocale. I controlli touch sono abbastanza precisi ma non molto reattivi ad eseguire le varie funzioni.

L’autonomia, invece, può arrivare fino a 14 ore di riproduzione totale e 3 ore a sessione, risultati che non cambiano molto rispetto ai modelli citati in precedenza sebbene queste cuffie costino una decina di euro in più.

Prezzo di vendita è di 39,99€ dal sito ufficiale. Acquistale qui: Realme Buds Air Neo su Amazon.

Migliori True Wireless sotto i 100 Euro

Sotto i 100€ troviamo:

OnePlus Buds Z

Huawei FreeBuds Lite

Huawei FreeBuds 3i

Pamu Quiet

OnePlus Buds

OnePlus Buds Z

Il case di queste OnePlus Buds Z riprendere molto il design delle Samsung Galaxy Buds + ma questo non vale per gli auricolari che troviamo al suo interno. Qualità costruttiva ben curata in plastica lucida lavorata bene e il gommino utilizzato sulle cuffie, in silicone, è morbido e non crea fastidio all’interno del canale uditivo.

Il sonoro è l’aspetto che ci ha stupito particolarmente da queste cuffie che riescono a dare dei bassi corposi con frequenze tarate molto bene e l’audio risulta ben definito. Il volume non è da meno: molto alto.

I controlli soft touch sono reattivi e ritorna la possibilità di rimuovere la cuffia dall’orecchio per stoppare la musica e reinserirla per farla ripartire. L’audio in chiamata è molto buono e anche la voce che risulta nitida ma se parliamo con tono basso non si sente troppo bene e si perde chiarezza.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo a bordo il Bluetooth 5.0 con un sync audio video migliore rispetto i modelli citati prima.

L’utilizzo generale ci è piaciuto e il rapporto/qualità prezzo è molto competitivo.

Il prezzo di vendita si trova sui 59€. Acquistale qui: OnePlus Buds Z sul sito OnePlus.

Huawei FreeBuds Lite

Questo prodotto è il primo di questa lista che aggiunge una caratteristica da non sottovalutare, ovvero l’uso dell’applicazione gratuita e scaricabile dal Play Store chiamata FreeBuds lite. Essa ci permette di aggiornare il firmware presente all’interno degli auricolari e migliorare le performance.

I controlli sono precisi grazie al fatto che sfruttano l’accelerometro per riconoscere il movimento che esegue la cuffia successivamente al tocco e oltre a questo non ci possiamo lamentare della qualità dell’audio che è piacevole, non è cupo, il volume è alto e i bassi sono corposi al punto giusto.

La qualità costruttiva è buona per quel che riguarda il case di ricarica realizzata in plastica satinata, che da un buon senso di solidità al tocco mentre le cuffie, alloggiate all’interno della custodia, sono costruite in plastica lucida e i gommini, con una forma molto più rotonda, permettono di isolare bene dall’esterno a discapito, per quanto mi riguarda, dell’affidabilità di indosso.

L’audio in chiamata non è male, il microfono raccoglie tutto quello che diciamo effettuando al punto giusto la riduzione del rumore di fondo. Bene anche la connettività, non abbiamo trovato ritardi e latenza durante l’utilizzo e l’autonomia si aggira sulle 3 ore con una singola carica.

Il prezzo di vendita si trova sotto i 60€. Acquistale qui: Huawei FreeBuds Lite su Amazon.

Huawei FreeBuds 3i

Queste FreeBuds 3i possiamo considerarle la variante in-ear delle classiche FreeBuds 3.

La cancellazione del rumore attiva è presente in questo modello e data la presenza dei gommini è in grado di eseguire una pulizia accurata, così come riesce ad isolare bene dall’ambiente esterno, caratteristica tuttavia non gradita a tutti gli utenti.

La parte superiore delle buds è grande e ingombrante tuttavia l’indosso è molto comodo e si assicurano bene. I controlli sono touch e l’uso a singolo auricolare avviene senza limitazioni.

Il case ha delle forme più standard non ovale, protetto da spruzzi d’acqua grazie alla certificazione IPX4.

Inoltre è possibile sfruttare l’app AI Life per personalizzare i controlli touch e regolare l’intensità del noise cancelling. Togliendo poi un auricolare ecco che la riproduzione si porta in pausa.

La qualità sonora è buona così come la spazialità, il sync video invece non è allo stesso livello delle FreeBuds 3 sebbene la latenza risulti comunque ridotta.

Venendo alla qualità audio in chiamata questa è buona e in linea con quanto visto su FreeBuds 3, in tal senso riescono a convincere e a fare un lavoro accurato.

Per concludere, l’autonomia si aggira sulle 3 ore e mezza ad auricolare che tocca circa le 14 ore usufruendo anche del case di ricarica.

Il prezzo attuale 80€ circa. Acquistale qui: Huawei FreeBuds 3i su Amazon.it

Pamu Quiet

Questo prodotto è forse quello esteticamente più curioso ed elegante tra tutti i presenti, molto personalizzato soprattutto lato costruzione del case che presenta un mix di materiali plastici che offre lasensazione di un prodotto premium e questo non solo da fuori ma anche nel cuore delle cuffie.

Auricolari costruiti bene, con un bel design e sono quelle che hanno più funzioni in assoluto: applicazione “Pamu” per impostare tre livelli di riduzione del rumore ( attiva, trasparenza, normale), personalizzare i tap sugli auricolari, aggiornare il firmware e tutto all’interno di questa app in grado di trovare tutto in maniera intuitiva ed efficace.

La qualità audio mi ha soddisfatto, frequenze tarate molto bene i bassi sono corposi e ben definiti. Anche l’audio in chiamata è molto buona, siamo agli stessi livelli delle Huawei freebuds 3i ma il punto dove peccano è sulla praticità di utilizzo a causa delle dimensioni del case mentre le cuffie sono molto comode nell’orecchio.

Non è presente alcuna latenza e l’audio e video sono sincronizzati molto bene e per quanto riguarda l’autonomia offrono dei buoni risultati: 4 ore di utilizzo con una singola ricarica mentre 9 ore totali con tre ricariche del case

Prodotto che ci è piaciuto soprattutto per l’originalità sul design e sulla qualità dei materiali.

Prezzo di vendita 84€. Acquistale qui: Pamu Quiet su indiegogo.

OnePlus Buds

Vi proponiamo come ultimo modello di questa guida le OnePlus Buds che presentano un design molto più personale, rispetto alle Buds Z viste in precedenza, con un case molto più tondo costruito in plastica satinata di ottima fattura con all’interno cuffie senza gommino molto leggere facili da indossare e non cadono mai dall’orecchio grazie al form factor.

La qualità audio è leggermente sottotono rispetto al modello in-ear ma le frequenze sono ben equilibrate con dei bassi presenti. Molto bene il microfono: l’interlocutore sente bene quello che diciamo e la voce è nitida con una buona gestione del rumore esterno.

Per quanto riguarda i controlli soft touch sono precisi, dalle cuffie possiamo bloccare o far ripartire la musica togliendo o inserendo l’auricolare all’interno dell’orecchio con una reattività molto buona. Viene aggiunto, inoltre, il supporto al Dolby Atmos che rende i bassi più nitidi e corposi ma la killer feature del prodotto è l’autonomia: 7 ore di ascolto continuo con una ricarica di 10min all’interno del case e oltre 20 ore di ascolto totale.

Prezzo di vendita 89€. Acquistale qui: OnePlus Buds su Amazon.