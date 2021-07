Sei un utente attento alla protezione della propria privacy e stai cercando il miglior modo per non divulgare il numero di telefono, ma non sai come chiamare con l’anonimo nascondendo il tuo numero di cellulare? Nessun problema, in questa guida spiegheremo esattamente come si fa il numero privato sul cellulare, nascondendo il proprio ID chiamante.

Non c’è bisogno di scaricare applicazioni di terze parti o di una configurazione tediosa per poter effettuare in pochi secondi chiamate con l’anonimo nascondendo il numero di cellulare. Se non sai come fare una chiamata con numero privato leggi attentamente i prossimi paragrafi e in una manciata di secondi saprai esattamente come chiamare con l’anonimo.

Perché nascondere il numero di cellulare?

Come dicevamo in apertura, al giorno d’oggi la propria privacy è costantemente sotto assalto: il numero di telefono che si utilizza, sia per lavoro che per motivi personali, è spesso connesso ad una pletora di servizi ed app, ma non solo. Quante volte avete ricevuto sgradite chiamate provenienti da call center o robocall (chiamate automatizzate) che avreste preferito non ricevere semplicemente perché non interessati ai servizi proposti? Tra l’altro, possiamo consigliarvi alcune tra le migliori app per bloccare le chiamate spam o indesiderate.

Nonostante in Italia esista il diritto di poter richiedere la rimozione del proprio numero di telefono dagli elenchi di aziende e call center per finalità di marketing, sembra essere un’impresa quasi impossibile tenerlo nascosto a scocciatori e spammer. Quando chiamiamo un indirizzo commerciale, un professionista o una persona che non conosciamo allora sarebbe meglio nascondere il proprio identificativo chiamante, o numero di telefono: si tratta di una prassi che potrebbe aiutare a diminuire sensibilmente la diffusione del nostro numero di telefono.

D’altronde, tutti siamo preoccupati nel fornire dati sensibili come il proprio indirizzo di casa, ma ciò non avviene per il numero di telefono, nonostante negli ultimi anni sia diventato anche uno strumento di identificazione: molti servizi MFA/2FA (Multi-factor Authentication / 2-Factor Authentication) utilizzano SMS e chiamate sul numero di cellulare per autenticare le credenziali di accesso. Proteggere il proprio numero di telefono diventa quindi non solo una pratica da consigliare, ma un imperativo: riducendo la diffusione del nostro ID chiamante, riusciremo sicuramente a dormire più tranquilli e a ridurre i rischi che malintenzionati o scocciatori possano prenderci di mira.

È possibile risalire ad una chiamata con il numero privato?

Chiamare con l’anonimo nascondendo il proprio numero di cellulare è un’operazione estremamente semplice, ma è altrettanto facile scoprire chi si cela dietro una chiamata anonima. Se siete vittima di continue chiamate da parte di call center, o peggio, di stalker e molestatori, allora sarete interessati a dare un’occhiata al nostro approfondimento su come scoprire chi si nasconde dietro un numero anonimo.

Sappiate però che, a meno di utilizzare tecniche avanzate che prevedono anche l’utilizzo di hardware e software difficilmente reperibile ad un utente comune, risalire al numero di telefono di una chiamata anonima è un’operazione triviale.

Come fare chiamate con numero privato su Android

Effettuare una chiamata con l’anonimo da Android è una procedura semplice: se tutto ciò che vogliamo è nascondere l’ID chiamante per una sola chiamata, allora basterà seguire i seguenti passaggi:

clicchiamo sull’icona del dialer a forma di telefono;

sul tastierino per digitare il numero digitiamo #31# anteponendo questo codice al numero da chiamare;

anteponendo questo codice al numero da chiamare; esempio: se il numero da chiamare è 3470010001 allora il numero da digitare, per intero, sul tastierino numero sarà #31#3470010001.

Anteponendo il codice #31# da cellulare verrà nascosto l’identificativo di chiamata, consentendo di chiamare con l’anonimo. Si tratta però di una soluzione temporanea, e a tratti anche scomoda: ogni volta che si vuole chiamare con numero privato si dovrà anteporre il codice #31# e scrivere manualmente il numero da chiamare. Se siete alla ricerca di una soluzione permanente che vi permetta di effettuare ogni chiamata in uscita nascondendo il vostro numero di telefono allora il prossimo paragrafo vi tornerà molto utile.

Come fare il numero privato su Android in modo permanente

Anteporre il codice #31# ad una chiamata è un metodo valido ma temporaneo per nascondere il proprio identificativo di chiamata. Se volete che tutte le vostre chiamate abbiano il numero di telefono nascosto, allora seguite questi passaggi:

vai sul dialer cliccando sull’icona del numero di telefono dalla schermata principale, o in alternativa dal menu delle applicazioni;

clicca sull’icona dei tre pallini in alto a destra;

premi su Impostazioni di chiamata o Impostazioni ;

o ; se hai un telefono con doppia o tripla SIM, premi sulla SIM di cui vuoi nascondere il numero di telefono;

vai su Altre impostazioni ;

; clicca su ID chiamante :

: scegli se mostrare sempre il tuo numero oppure seleziona Nascondi numero.

In tal modo è possibile fare chiamate con un numero privato su Android per sempre: se vi accorgete che alcuni numeri di telefono risultano sempre occupati utilizzando questo metodo è perché, probabilmente, gli utenti che cercate di raggiungere hanno attiva un’opzione che filtra le chiamate anonime. Per disattivare il numero privato su Android dovrete seguire di nuovo i passaggi sopra menzionati e scegliere di mostrare il numero di telefono.

Come fare chiamate con numero privato su iOS

Come si fa il numero privato sul cellulare se si possiede un iPhone? La procedura è pressoché identica a quella già vista per i telefoni Android:

premiamo sull’icona verde del dialer a forma di telefono;

sul tastierino numerico digitiamo #31# anteponendo questo codice al numero da chiamare;

esempio: se il numero da chiamare è 3470020002 allora il numero da digitare, per intero, sarà #31#3470020002.

Anche in questo caso, solo le chiamate in cui viene anteposto il codice #31# saranno anonime. Se invece volete che tutte le chiamate in uscita abbiano l’identificativo chiamante nascosto, continuate la lettura per scoprire come chiamare con l’anonimo su iPhone in modo permanente.

Come fare il numero privato su iPhone in modo permanente

Come chiamare con l’anonimo e nascondere il numero di cellulare su iPhone per sempre? Bisognerà attivare la seguente opzione:

andiamo su Impostazioni cliccando sull’icona a forma di ingranaggio nella home;

cliccando sull’icona a forma di ingranaggio nella home; scorriamo tra le opzioni fino a trovare Telefono ;

; premiamo su Mostra ID chiamante ;

; scegliamo se attivare il toggle (icona verde) o disattivarlo: disattivando il toggle verrà nascosto il numero di telefono ogni volta che effettuerete una chiamata su iPhone.

Ora conoscete tutti i modi per nascondere il numero di telefono e chiamare con l’anonimo con il vostro cellulare, non importa se siate possessori di uno smartphone Android o iPhone.