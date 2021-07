Come scoprire chi si nasconde dietro un numero anonimo

Hai appena ricevuta l’ennesima chiamata da un numero privato sul tuo cellulare o numero di rete fissa, e vorresti davvero scoprire il numero privato che si cela dietro queste continue, insistenti chiamate? Bene, sappi che esistono vari metodi, sia gratuiti che a pagamento, che permettono di venire a conoscenza del numero di telefono che si cela dietro una chiamata anonima.

Da un punto di vista psicologico è infatti irritante non conoscere l’identità del chiamante, soprattutto se si tratta di una chiamata indesiderata: pensiamo ad esempio ad un call center che vuole propinare l’ennesima offerta “imperdibile”, oppure ad un ex-fidanzato/a che non riesce ad andare avanti dopo la fine di un rapporto. Oppure, nel mondo dei social e delle piattaforme di streaming, dove si è sempre più in vista e tutti possono raggiungere i loro “15 minuti di fama” (Andy Warhol docet, ndr), può capitare che qualcuno/a sia ossessionato da una persona al punto di trasformarsi in un vero e proprio stalker.

Spesso le persone che celano il loro numero di telefono in modo malizioso lo fanno convinti della loro impunità: un po’ come accade su internet, dove in tanti si sentono al sicuro basandosi sulla convinzione che tutto sia in forma anonima.

Pensiamo ai commenti che vediamo sui forum, pieni di astio ed insulti personali, spesso dispensati con una gratuità disarmante: questo genere di discussioni, ricche di insulti e ingiurie, non avviene quasi mai nella vita reale. La difficoltà, per l’utente medio, di rintracciare l’identità dell’altro crea un’atmosfera di impunità ed anarchia, ma è soltanto una falsa sicurezza: nessuno è davvero anonimo, sul web – o quasi.

Allo stesso modo, chi effettua chiamate anonime lo fa perché convinto della sua impunità: nascondere il proprio numero di telefono è un’operazione semplice, ma è altrettanto semplice riuscire a risalire al numero di telefono anche chiamando da un numero privato. Nei prossimi paragrafi troverete i servizi più utilizzati per scoprire un numero privato dopo chiamata, ed evitare così di essere alla mercé di chi tenta di nascondere la propria identità

Come scoprire un numero privato

Esistono servizi e app che permettono di rintracciare un numero di telefono privato, e nei prossimi paragrafi cercheremo di indicarvi quali siano i migliori a seconda delle funzionalità offerte e del loro costo. Si perché i servizi migliori, ovviamente, sono quelli a pagamento: mentre per effettuare una chiamata “anonima” con un numero privato basta inserire, prima del numero da chiamare, il codice #31# – mentre il prefisso da usare da rete fissa è *67# – non è altrettanto semplice risalire al numero chiamante.

Negli Stati Uniti ad esempio scoprire l’ultimo numero di telefono che ci ha chiamato, anche quando viene utilizzato un numero privato con identificativo nascosto, è estremamente semplice: basta digitare il codice Call Return #69 dopo aver ricevuto una chiamata da un numero privato e voilà, si richiamerà l’ultimo numero di telefono anche se l’ID chiamante è stato nascosto. Un sistema semplice ed ingegnoso per scoprire immediatamente chi ci disturba continuamente con chiamate anonime, che purtroppo in Italia non è attivo, anzi: esiste un servizio attivabile dagli operatori telefonici che però presenta un costo elevato ed una durata limitata nel tempo e nelle sue funzionalità, di cui parleremo approfonditamente nei paragrafi successivi.

Cosa fare per difendersi da stalker, molestatori e call center indesiderati che usano un numero privato per chiamare? La soluzione, tutta italiana, si chiama Whooming. Whooming è un servizio che permette di dire stop alle chiamate anonime, ed è disponibile come app sia su Google Play Store che su App Store.

C’è da dire però che Whooming, così come altri servizi simili, non è infallibile: come si legge anche nelle F.A.Q. (Frequently Asked Questions) disponibili sul loro sito “alcuni disturbatori utilizzano servizi speciali (solitamente anche illegali) per l’esecuzione delle chiamate. Potrebbe accadere che detti servizi non siano rintracciabili da Whooming.”

Pertanto, se non riuscite a rintracciare un numero di telefono privato con Whooming dovreste esplorare altre soluzioni, come ad esempio il servizio Override offerto dagli operatori telefonici: ne parliamo dettagliatamente in un paragrafo dedicato.

Quali sono le app per scoprire un numero privato?

Whooming è disponibile come app per scoprire il numero privato di chi vi molesta, e funziona davvero bene: basta scaricare l’applicazione dal Play Store o App Store, a seconda del vostro modello di smartphone, e configurare l’account con i dati della vostra linea telefonica. Effettuata la configurazione basterà abilitare la deviazione di chiamata quando rifiutate una chiamata.

Come funziona Whooming e come scoprire il numero privato di chi ci chiama con l’anonimo? Prima di tutto bisogna configurare un account con il servizio e attivare la deviazione chiamate su occupato sul dispositivo che si intende controllare. Una volta attivata la deviazione chiamata sul numero di telefono vittima delle chiamate anonime, basterà rifiutare le chiamate anonime in ingresso: grazie alla deviazione le chiamate anonime verranno dirottata ai server di Whooming, che provvederanno a identificare il numero di telefono che si cela dietro il numero anonimo.

In questo modo sarà impossibile essere vittima di scherzi telefonici o disturbati da call center, molestatori e stalker: il servizio di base è gratuito, ma esiste anche un abbonamento con opzioni premium molto interessanti. Whooming funziona davvero bene, e non è un caso che sia un’app di successo, data l’alta soddisfazione degli utenti e soprattutto il tier di funzionamento gratuito, che indubbiamente attira la maggior parte degli utenti.

C’è però da dire che il piano gratuito ha delle limitazioni: il numero di telefono in chiaro della chiamata anonima ricevuta è disponibile soltanto 24 ore dopo. Con il piano di abbonamento premium invece è ad esempio possibile sapere in tempo reale il numero di chi ci sta chiamando: in alternativa al piano di abbonamento, che parte da 12,99 euro per tre mesi di servizio, esiste anche la possibilità di ricaricare credito sull’app e utilizzare i servizi avanzati solo quando lo si ritiene necessario, on demand.

Un’altra app da considerare come alternativa a Whooming è WoozThat: il principio di funzionamento è esattamente lo stesso di Whooming, ovvero la deviazione delle chiamate in stato di occupato e la successiva identificazione del numero privato. A differenza di Whooming però, WoozThat ha un costo in abbonamento e non prevede un piano gratuito: per utilizzare il servizio è necessario sborsare 1,99 euro alla settimana.

L’app è disponibile sia per dispositivi Android che iOS, e possiamo scegliere di provare gratuitamente il servizio per una settimana, così da poter valutare se il servizio vale la cifra richiesta. Purtroppo, sembra che il gradimento da parte degli utenti verso questa applicazione sia nettamente inferiore rispetto a Whooming: inoltre, sull’App Store non è possibile scaricare l’app, per cui la disponibilità è soltanto per device Android.

E se invece volessimo scoprire il numero privato dopo chiamata?

Immaginiamo di ricevere una chiamata anonima con ID chiamante privato, e di voler conoscere l’identità del numero chiamante: se non è stato attivato in precedenza il servizio di deviazione chiamate su Whooming, non sarà possibile scoprire il numero di telefono privato. Whooming è in grado di scoprire i numeri di telefono in chiaro delle chiamate anonime solo dopo che è stato configurato.

L’unica soluzione per scoprire il numero di telefono di un numero dopo aver terminato una chiamata è quello di accedere ai tabulati telefonici dell’operatore telefonico della propria utenza: la maggior parte degli operatori come Tim, Vodafone, WindTre, Postemobile e Iliad permettono di ricevere la lista completa delle chiamate anonime con i numeri in chiaro, ad un prezzo che varia da operatore ad operatore, non esattamente economico. Curiosi di saperne di più su questa soluzione? Vi spieghiamo tutto nel prossimo paragrafo.

Come scoprire un numero privato senza Whooming

Come accennato, esiste un servizio che per legge gli operatori telefonici devono offrire ad ogni utente, esplicato nell’articolo 127 del Decreto Legislativo 196/2003, il quale recita:

“Il contraente che riceve chiamate di disturbo può richiedere che il fornitore della rete pubblica di comunicazioni o del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico renda temporaneamente inefficace la soppressione della presentazione dell’identificazione della linea chiamante e conservi i dati relativi alla provenienza della chiamata ricevuta. L’inefficacia della soppressione può essere disposta per i soli orari durante i quali si verificano le chiamate di disturbo e per un periodo non superiore a quindici giorni.”

Il servizio si chiama Override e permette ai contraenti di un contratto di telefonia fissa/mobile di poter visualizzare in chiaro tutti i numeri delle chiamate in ingresso, aggirando il codice per nascondere il numero chiamante.

Tutto questo ha un costo non indifferente, che varia da operatore a operatore: solitamente si aggira intorno ai 25-30€, ma può arrivare anche a 100€. Inoltre, la durata temporale è limitata nel tempo, per cui se siete vittima di continue chiamate anonime in un periodo di tempo si rivela essere un servizio estremamente inefficace.

Di seguito riportiamo i moduli per la richiesta del servizio Override per gli operatori più comuni:

Ora conoscete tutto quello che c’è sapere su come difendervi dalle chiamate con numero privato: call center, molestatori e stalker non saranno più in grado di prendervi alla sprovvista.