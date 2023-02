Per chi intende fare trading online, si tratti di criptovalute o altri strumenti finanziari, è assolutamente fondamentale partire con il piede giusto. Il modo migliore per farlo è rappresentato dalla scelta della piattaforma con cui portare avanti i propri investimenti. Troppi investitori, infatti, continuano a perpetuare un errore gravissimo, quello di pensare che, in fondo, tutti gli operatori di questo settore siano di pari livello. Purtroppo non è così e basterebbe fare una semplice ricerca online sulle truffe che hanno caratterizzato il trading online per comprendere meglio la necessità di muoversi coi piedi di piombo.

Tra le piattaforme che si sono fatte notare nel corso degli ultimi anni, una menzione particolare spetta a Capital.com, considerata un punto di riferimento da un cospicuo numero di trader, anche del nostro Paese. Andiamo quindi a conoscere nel dettaglio il broker e, soprattutto, a capirne l’effettivo livello.

Capital.com: cos’è e come funziona

Capital.com è una piattaforma cipriota che offre il trading online su una lunga serie di asset finanziari. Tra i mercati proposti le criptovalute, il Forex, le azioni, gli indici e le materie, con un paniere che vede la presenza di oltre 6400 soluzioni di investimento.

Per farlo propone i CFD (Contract for Difference), ovvero i sempre più popolari derivati i quali permettono di aprire e chiudere posizioni su un sottostante. La grande popolarità dei CFD deriva in particolare da una serie di vantaggi, tra le quali occorre ricordare:

la grande semplicità derivante dal fatto che non è necessario il possesso diretto dell’asset sottostante , tale da eliminare in partenza alcune complicazioni di non poco conto;

, tale da eliminare in partenza alcune complicazioni di non poco conto; la possibilità di trarre profitto sia dalla crescita del prezzo del bene su cui si è aperto il contratto, sia da una sua caduta, a patto naturalmente di capire l’orientamento del mercato;

il non necessitare di grandi capitali di partenza, grazie alla presenza della leva finanziaria , con un rapporto 1:30, grazie alla quale è possibile ritagliarsi profitti di grande rilievo;

, con un rapporto 1:30, grazie alla quale è possibile ritagliarsi profitti di grande rilievo; la convenienza degli spread proposti sulle operazioni che si desidera intraprendere;

proposti sulle operazioni che si desidera intraprendere; la possibilità di aprire e chiudere posizioni in qualsiasi momento, rispondendo in tempo reale agli orientamenti dei mercati.

Nel caso delle criptovalute questi vantaggi sono doppiamente apprezzabili proprio in relazione a quella che è la caratteristica principale degli asset virtuali, ovvero la volatilità. Di fronte ai repentini apprezzamenti e crolli di quotazione che sono tipici di Bitcoin e token in generale, la facilità di utilizzo dei CFD può risultare la chiave di volta per un commercio realmente proficuo.

La presenza di uno strumento d’investimento come i CFD si va a mixare con altre caratteristiche di pregio, come le seguenti:

gli elevati livelli di sicurezza resi possibili in particolare dal godimento di licenze rilasciate da CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), FCA (Financial Conduct Authority) e ASIC (Australian Securities and Investment Commission), ovvero gli organi di vigilanza dei mercati finanziari di Unione Europea, Regno Unito e Australia;

resi possibili in particolare dal godimento di licenze rilasciate da CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), FCA (Financial Conduct Authority) e ASIC (Australian Securities and Investment Commission), ovvero gli organi di vigilanza dei mercati finanziari di Unione Europea, Regno Unito e Australia; l’ assenza di commissioni , sostituite da spread convenienti ove rapportati a quelli praticati dalla concorrenza;

, sostituite da spread convenienti ove rapportati a quelli praticati dalla concorrenza; la possibilità di integrare la propria attività d’investimento con l’intelligenza artificiale ;

; la presenza di una piattaforma considerata dagli esperti la migliore in assoluto, ovvero Metatrader 4 , in aggiunta ad una seconda proprietaria;

, in aggiunta ad una seconda proprietaria; La grande intuitività e facilità d’uso dell’interfaccia;

gli aggiornamenti in tempo reale sulle quotazioni delle migliaia di asset proposti al pubblico;

l’opportunità di avere a propria disposizione strumenti formativi, in particolare corsi e guide, senza alcuna spesa aggiuntiva, grazie a Investmate, app ideata allo scopo;

la presenza di un conto demo, anch’esso gratuito, che permette ai trader alle prime armi di misurare lo stato di avanzamento del proprio processo formativo aprendo e chiudendo posizioni senza impiegare soldi reali.

Il paniere di proposte così congegnato ha permesso a Capital.com di calamitare quasi mezzo milione di trader in ogni parte del globo, tra cui anche quelli del nostro Paese. Un numero il quale continua peraltro a crescere in concomitanza con quello delle persone che optano per questo genere di investimento.

La proposta di Capital.com sulle criptovalute

Come abbiamo ricordato, Capital.com è uno dei broker di trading online che ha aperto le sue contrattazioni alle criptovalute. L’utilizzo di CFD per gli asset virtuali può in effetti risultare un notevole vantaggio per tutti coloro i quali intendono portare avanti un commercio semplice, senza troppe complicazioni da dover fronteggiare di volta in volta.

I CFD di Capital.com, in particolare si rivelano perfetti sotto questo particolare punto di vista in quanto l’investimento non necessita di detenzione diretta dell’asset. In tal modo non è necessario conservare i token acquistati all’interno di un wallet di criptovalute, eliminando in partenza il fastidioso obbligo di acquistarne uno e configurarlo, operazione la quale può risultare complicata per coloro che non sono particolarmente esperti di questioni informatiche. Senza contare l’ulteriore vantaggio rappresentato dalla mancata esposizione al rischio di attacchi da parte di una pirateria informatica sempre più agguerrita.

Per quanto riguarda i token su cui è possibile operare la compravendita, oltre all’immancabile Bitcoin sono presenti alcune delle più importanti Altcoin, ovvero Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Ripple, Cardano, Chainlink, Uniswap, Polkadot, Stellar, Dogecoin, Shiba Inu e altre, per un totale nell’ordine delle centinaia di proposte. C’è quindi modo di sbizzarrirsi per chi sia intenzionato a sfidare la volatilità che caratterizza questo particolare segmento di mercato.

Capital.com e la sicurezza

Una delle caratteristiche migliori di Capital.com può essere considerata la sicurezza che la piattaforma è obbligata a offrire alla sua clientela. Come abbiamo ricordato, l’azienda ha ottenuto alcune licenze estremamente importanti, ovvero quelle di CySEC, ASIC e FCA.

Si tratta di un dato di grande rilievo, in quanto chi opera con un permesso di questo genere è obbligato ad esempio a separare i fondi aziendali da quelli della clientela, depositandoli su due istituti bancari diversi. Considerato come proprio l’utilizzo di soldi dei clienti per operazioni al alto rischio sia stata una prassi perseguita per lungo tempo delle piattaforme di trading, si tratta di un dato da mettere in assoluta evidenza.

Inoltre, proprio la separazione imposta dagli enti di sorveglianza permette a chi apre un conto e deposita soldi di non dover temere di essere travolto da un eventuale fallimento dell’azienda. Ove ciò accada, i fondi della clientela non possono essere usati per ripianare perdite e possono essere ritirati dagli interessati.

Altro dato da mettere in rilievo è la protezione offerta contro il saldo negativo. In pratica, si tratta di un’altra norma imposta a tutti i broker che operano all’interno dell’eurozona dal MIFID, il regolamento varato dall’UE per offrire garanzie agli investitori, in particolare quelli al dettaglio. In pratica il bilancio di un cliente non può diventare negativo, obbligandolo a ulteriori iniezioni di denaro.

Da sottolineare, poi, come gli operatori dotati di licenza devono partecipare all’Investor Compensation Fund (Fondo di Compensazione degli Investitori). Nel caso di comportamenti impropri da parte delle piattaforme che vi partecipano, i clienti hanno diritto ad un risarcimento che viene stabilito di volta in volta. Nel caso dell’operatore cipriota la compensazione in oggetto può arrivare sino ad un massimo di 20mila euro.

Infine, per quanto riguarda la sicurezza dei dati rilasciati durante il processo di registrazione, importanti non meno dei soldi per le possibili implicazioni legali, a garantirla è l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione, in particolare quelle crittografiche.

I costi di Capital.com

Per quanto concerne la convenienza, possiamo dire che l’offerta di Capital.com può essere considerata in linea con la media di mercato. Come abbiamo ricordato, per quanto riguarda le criptovalute i costi dei CFD sono abbastanza contenuti, sotto forma di spread.

Nel caso degli altri asset proposti dal broker, è da rimarcare il fatto che gli spread dedicati alle azioni, alle materie prime e agli indici viaggiano spesso su valori più limitati rispetto alle piattaforme concorrenti. Cambia leggermente il discorso nel caso del Forex, ove soltanto le coppie più liquide sono oggetto di un trattamento più conveniente.

Occorre però rimarcare come Capital.com non faccia ricorso a quelle commissioni, di apertura o di chiusura, che sono viste ormai come il fumo negli occhi dai trader. Inoltre, la piattaforma non applica costi per depositi e prelievi, a prescindere da frequenza e importi o per il ricorso agli strumenti tecnici, ad esempio i grafici.

Inoltre, è da sottolineare come per quanto riguarda le operazioni che non possono essere chiuse nel corso della stessa seduta, Capital.com applica una commissione overnight la quale non viene calcolata su tutto il valore della transazione, bensì sulla parte del nozionale impiegato tramite la leva finanziaria, almeno nel caso di azioni, criptovalute e investimenti tematici. Prima di procedere si consiglia comunque di guardare nel dettaglio i vari costi previsti per le operazioni riguardanti gli asset su cui si è soliti investire.

Le opinioni su Capital.com

Abbiamo visto una lunga serie di aspetti, per cercare di capire cosa sia effettivamente in grado di proporre Capital.com ai propri clienti. Per concludere questa panoramica sul broker riteniamo però utile andare a vedere le opinioni che è possibile reperire online, in particolare quelle di chi ha effettivamente utilizzato la piattaforma per il proprio trading online.

La prima è quella che è possibile visionare sull’Apple Store ove, su quasi 5mila pareri rilasciati dagli utenti, il voto è 4,7 su 5. Lo stesso che è stato espresso dalle oltre 41mila opinioni che sono state affidate al Google Play Store.

A queste opinioni possono poi essere aggiunte quelle rilasciate su TrustPilot, una piattaforma online che consente di farsi un’idea compiuta sul reale livello dei servizi sottoposti al giudizio dei suoi utenti. In questo caso la platea è al momento composta da oltre 8330 persone, che hanno rilasciato il seguente parere:

5 stelle (eccezionale) per il 69%; 4 stelle (ottimo) per il 14%; 3 stelle (buono) per il 4%; 2 stelle (sufficiente) per il 2%; 1 stella (mediocre o pessimo) per l’11%.

Ne consegue che oltre l’80% di coloro che hanno voluto lasciare la propria opinione su TrustPilot ha giudicato Capital.com un operatore di alto livello, contro il solo 11% che lo ha bocciato senza appello.

Un viatico quindi abbastanza importante, considerato proprio il gran numero di pareri espressi e tale quindi da avvalorare l’idea che l’azienda sia effettivamente in grado di aiutare, per quanto possibile, la propria clientela nella propria attività di investimento, assicurando operatività e sicurezza.

Le possibili alternative a Capital.com: eToro

Capital.com opera in un settore che è presidiato anche da altri pezzi da novanta. Tra di essi occorre ricordare in particolare eToro, la piattaforma israeliana famosa per aver lanciato il copy trading (o social trading). Si tratta della modalità di investimento che consente di copiare per filo e per segno le operazioni messe in campo dai trader più esperti (certificati per l’occasione) in modo da attenuare al massimo i rischi connessi agli esordi per gli investitori alle prime armi. Anche eToro ha pensato di aprire le proprie contrattazioni agli asset virtuali, tra i primi in assoluto per quanto riguarda i broker di trading online. Nel farlo ha predisposto non solo i CFD, ma anche uno strumento del tutto particolare, il Crypto Smart Portfolio, uno strumento suddiviso in tre proposte:

Market Portfolio, raggruppa gli asset sulla base dei segmenti di mercato. Il CryptoPortfolio, ad esempio, propone migliaia di asset relazionati con gli asset virtuali, in maniera tale da garantire un’esposizione equilibrata alle diverse valute e al loro grado di rischio. Il Crypto-Currency Smart Portfolio riserva l’esposizione a Bitcoin ed Ethereum, con un importo minimo di investimento pari a 2mila euro. CryptoEqual cerca invece di bilanciare il rischio aprendo ad altre delle principali cripotvalute, rivelandosi ideale per chi intende diversificare il proprio portafoglio d’investimento. Infine CryptoTakeover, incentrato sul presupposto che sul lungo termine BTC e Altcoin supereranno la finanza tradizionale. Chi lo adotta ha la possibilità di acquistare posizioni long sui primi e short sul secondo. Sia per CryptoEqual che per CryptoTakeover l’importo minimo per aprire il portafogli è attestato a 5mila euro. Top Trader Portfolio, strumento che ingloba in un unico asset migliori investitori della piattaforma, permettendo in tal modo agli utenti di investire sulle conoscenze condivise e sulle esperienze accumulate. In pratica possiamo considerarlo il portafogli che porta sul terreno crypto il copy (o social) trading; Partner Portfolio, strumenti molto simili ai primi citati, i quali si differenziano però per il fatto di essere stati creati dai principali partner di eToro.

Naturalmente, l’azienda non esaurisce la sua proposta con le criptovalute, ma consente di investire su un largo paniere di asset. Chi intende farlo può contare sulla grande semplicità che distingue da sempre la piattaforma, su una lunga serie di servizi ad alto valore aggiunto e sulle robuste dosi di sicurezza obbligatorie per poter operare sul mercato italiano godendo di una regolare licenza rilasciata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Non a caso eToro è considerato un punto fermo da un gran numero di investitori del nostro Paese.

Clicca qui per iscriverti e iniziare a fare trading con eToro

Le alternative a Capital.com: NAGA

Altra alternativa a Capital.com è poi NAGA, altra piattaforma che si fonda sul social trading, un modello d’investimento sempre più in voga per la sua capacità di ridurre i rischi gravanti sui trader principianti. Per riuscire a facilitare il commercio dei propri utenti, l’azienda offre quella che è considerata l’app più potente attualmente disponibile sui mercati, che facilita l’accesso ad azioni, materie prime, criptovalute e altri asset finanziari.

Dotata di una licenza rilasciata da CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission), consente di investire su oltre 950 asset diversi, tra cui anche una quarantina di criptovalute, in molti casi senza alcuna commissione a carico dell’utente. Il tutto con la sicurezza garantita dal possesso dell’ente di vigilanza cui è affidata la supervisione dei mercati finanziari del vecchio continente.

Il pacchetto predisposto a favore dei propri utenti non si limita naturalmente al copy trading, ma si allarga ad una serie di servizi i quali hanno catalizzato un largo consenso da parte della clientela, come è facilmente verificabile cercando opinioni su NAGA online. Tra di essi una notevole scuola di formazione, ideata con il preciso intento di facilitare l’attività degli investitori, anche quelli che sono soltanto all’inizio del proprio percorso e un conto demo che permette agli utenti meno esperti di rifinire il proprio bagaglio di competenze.

Clicca qui per iscriverti e iniziare a fare trading con NAGA

Le alternative a Capital.com: CoinSmart

Infine, tra le possibili alternative a Capital.com non può mancare il nome di CoinSmart. Arrivato sul mercato nel 2018, questo operatore ha optato per la diversificazione della proposta tra un conto base e uno rivolto ai clienti più esperti, Advanced Trade.

Anche CoinSmart ha deciso di aprire le proprie contrattazioni agli asset virtuali, considerando con tutta evidenza impossibile ignorare il fenomeno. Nel farlo ha approntato un paniere di prodotti che accanto agli ormai tradizionali Bitcoin e Ethereum affianca anche molte Altcoin molto affermate, come Avalanche, Stellar, i meme coin, Solana, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, USD Coin, Polkadot, Chainlink, EOS, Uniswap e Polygon.

Una proposta quindi da un lato variegata, ma dall’altro limitata a progetti effettivamente validi, troncando la strada a quelli meramente speculativi. Ad essa si aggiungono gli strumenti messi a disposizione degli utenti, incentrati sulla facilità di utilizzo e tali quindi da facilitare al massimo quelli alle prime armi e la sicurezza resa possibile dalla licenza rilasciata dal Fintrac, l’autorità di controllo dei mercati finanziari canadesi.

Clicca qui per iscriverti e iniziare a fare trading con CoinSmart

Conclusioni

Un buon livello di operatività e la presenza di servizi di livello, a partire da quello di assistenza ai clienti, è in grado di rivelarsi un vantaggio decisivo per la conduzione di un’attività di investimento realmente proficua.

Per chi deve intende fare trading online su azioni, criptovalute, indici, materie prime e Forex, è molto importante poter contare su una piattaforma non solo performante, ma anche sicura. Anche nel recente passato si sono verificati infatti episodi che hanno danneggiato in maniera significativa quegli investitori i quali avevano affidato i propri soldi a operatori poi rivelatisi, al minimo, opachi.

Per evitare che ciò possa accadere, mettendo a repentaglio il proprio denaro, l’investitore deve assicurarsi che il broker scelto sia in grado di dare garanzie tecniche e in termini di sicurezza. Troppo spesso il secondo dato viene dimenticato, aderendo a proposte che poi, all’atto pratico, non sono in grado di dare vere garanzie.

Capital.com sembra rispondere in effetti ai requisiti necessari per poter dare vita ad un trading proficuo. Sia in termini di convenienza che da un punto di vista tecnico la piattaforma riesce a conseguire standard qualitativi importanti. Naturalmente spetta agli interessati cercare di capire se la sua proposta sia aderente alle proprie particolari esigenze. Dal punto di vista della sicurezza, però, ci sentiamo di escludere che possa dare problemi di qualsiasi genere. In un momento in cui investire può essere molto pericoloso, a causa di una situazione economica problematica, non ci sembra poco.

Leggi anche: Come funziona CoinSmart: quello che c’è da sapere sull’exchange di criptovalute