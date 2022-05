Per concretizzare il suo proposito, CoinSmart ha dato vita ad una piattaforma semplice, oltre che molto intuitiva da utilizzare. Il proposito di partenza è evidente: fare in modo che essa possa rivelarsi ideale per ogni genere di investitore, da quello agli esordi al più esperto. Un proposito immediatamente testimoniato dall’interfaccia ordinata, senza fronzoli o elementi grafici particolari. Resta da capire se la scelta possa rivelarsi vincente all’atto pratico, anche se, in definitiva, ai trader non interessa molto l’aspetto, quanto la reale funzionalità dell’ambiente in cui devono lavorare.

Alla versione base se ne affianca peraltro una più rifinita, Advanced Trade, in cui sono disponibili strumenti in grado di offrire un ausilio nell’impostazione delle varie operazioni, grazie alla disponibilità di grafici e altri strumenti coi quali automatizzare il proprio commercio, indicando punti di entrata e di uscita dal mercato sulla base della soglia di rischio che si pensa di poter affrontare.

La fascia dei trader più navigati ha peraltro la possibilità di accedere ad asset di un certo rilievo, tali da portare gli ordini ad un minimo di 25mila dollari, utilizzando CoinSmart Premium, un servizio di trading over-the-counter (OTC) personalizzato. In questo caso il vantaggio è rappresentato dalle tariffe ottimizzate sulla base dei volumi interessati dalla contrattazione.

A queste caratteristiche, occorre poi aggiungere alcuni servizi i quali si propongono di facilitare notevolmente il compito degli utenti e di rendere più agevole possibile ogni sessione di lavoro. Tra di essi, in particolare:

un servizio di assistenza estremamente efficiente, incentrato sulla multicanalità e garantito da telefono, posta elettronica e posta dal vivo, in qualsiasi momento e senza soluzione di continuità;

l’app CoinSmart, la quale può essere utilizzata anche in mobilità, in maniera tale da avere una finestra privilegiata sui mercati in tempo reale e in ogni momento. Attualmente è però disponibile esclusivamente solo per i dispositivi iPhone e scaricabile direttamente dall’App Store di Apple. Per gli altri, occorrerà attendere eventuali novità.

Cosa fare per iscriversi

L’iter per iscriversi si rivela semplice e immediato, agevolato dalla possibilità di utilizzare Equifax al fine di poter effettuare una verifica istantanea tale da consentire infine l’accesso nell’arco di pochi minuti alle operazioni di compravendita I passi necessari per la creazione del proprio conto su CoinSmart sono i seguenti:

collegarsi alla homepage di CoinSmart per poi cliccare in su Create an Account , posizionato in alto;

, posizionato in alto; compilare tutti i campi coi dati richiesti, con una particolare attenzione per l’indirizzo email e il paese di residenza;

inserire il numero di telefono e verificarlo utilizzando il codice SMS ricevuto.

Ove il sistema di verifica Equifax dia a questo punto il suo beneplacito, non resta che iniziare a pensare alle operazioni da effettuare, mentre nel caso contrario sarà possibile porre riparo tramite il caricamento di una copia fronte retro di un documento d’identità in fase di validità, operazione la quale può ritardare l’esordio sulla piattaforma di qualche ora.

Le criptovalute supportate su CoinSmart

Quali sono le criptovalute supportate su CointSmart? Il paniere di token proposti è in continuo aumento e, al momento, è così composto:

Bitcoin (BTC);

Ethereum (ET;H)

Litecoin (LTC);

Bitcoin Cash (BCH);

Stellar (XLM);

USD Coin (USDC);

Shiba Inu /SHIB)

Cardano (ADA);

Dogecoin (DOGE);

Polkadot (DOT);

EOS

Chainlink (LINK);

Uniswap (UNI);

Solana (SOL);

Polygon (MATIC);

Avalanche (AVAX).

Come si può facilmente notare, la piattaforma ha puntato sui grandi classici come BTC e Ethereum, ma anche su alcuni dei progetti più reputati della DeFi (Decentralized Finance), senza tralasciare i popolarissimi memecoin. Un paniere quindi in grado di soddisfare molte esigenze e in continua fase di assestamento, anche se in effetti si potrebbe osare di più, come hanno fatto altri operatori.

Costi e commissioni su CoinSmart

Naturalmente, prima di optare per una piattaforma di scambio piuttosto che un’altra, occorre visionare con molta attenzione la questione relativa ai costi, da cui può dipendere per buona parte l’effettiva convenienza di un’operazione di trading.

Per quanto riguarda i depositi, il cui minimo è di 50 euro, CoinSmart supporta i bonifici bancari e le carte di credito o debito. Nel primo caso non ci sono commissioni da versare, mentre nel secondo è presente una commissione del 6%. Per quanto concerne invece i tempi di lavorazione, all’elaborazione istantanea delle seconde si contrappongono i 3-5 giorni necessari per i primi.

La carta di credito non può essere utilizzata per i prelievi, i quali dovranno avvenire quindi sempre via bonifico. È anche possibile trasferire le criptovalute su un portafogli esterno utilizzando l’Electronic Funds Transfer (ETC), versando una commissione dell’1%, con tempi di lavorazione i quali possono arrivare sino a 5 giorni per l’espletamento dell’operazione.

Per quanto riguarda le operazioni di compravendita, gli utenti devono versare lo 0,2% in caso di operazione singola, che diventa 0,3% nel caso le operazioni siano multiple. In pratica, acquistando 1000 euro di Bitcoin la commissione ammonterà a 20 euro, che diventeranno 60 se a questo acquisto se ne aggiunge uno di 1000 euro relativo ad un’altra criptovaluta (0,3 + 0,3%).

CoinSmart è affidabile?

Altro fattore che occorre tenere in conto, prima di optare per una piattaforma con cui condurre le proprie operazioni di trading sul web, è rappresentato dall’affidabilità. Anche da questo punto di vista possiamo dire che CoinSmart supera a pieni voti l’esame, come dimostra la licenza ottenuta in Canada da parte del Fintrac. Con tutta evidenza l’operatore soddisfa in pieno i requisiti richiesti dall’autorità di controllo preposta alla vigilanza delle operazioni di carattere finanziario che avvengono sui mercati del Paese nordamericano e non ha mai dato luogo a comportamenti opachi in grado di indurla a muovere recriminazioni in tal senso.

Si tratta di un dato di estrema importanza, considerato come tra le prescrizioni degli enti di vigilanza rientrino anche quelle tese alla separazione dei fondi depositati dai clienti da quelli aziendali. Com’è purtroppo noto, proprio la mancanza in tal senso ha consentito nel corso degli anni a molti operatori di utilizzare i soldi dei clienti per operazioni a loro esclusivo vantaggio e mettendoli di conseguenza a repentaglio.

Nel caso di CoinSmart ciò non è assolutamente possibile: i fondi aziendali e quelli degli investitori sono depositati in banche diverse, in modo da eliminare in partenza l’eventualità che possano verificarsi situazioni poco trasparenti, le stesse che hanno impedito a molte persone di ritirare i soldi sul proprio conto presso exchange di dubbia fama.

Inoltre, il sito è obbligato a risarcire i clienti che siano stati danneggiati nel corso delle loro operazioni di trading da malfunzionamenti o lacune tecniche di qualsiasi genere. Proprio questi sono i vantaggi assicurati dall’iscrizione ad un sito regolamentato, rispetto a piattaforme le quali non devono rispondere al alcun ente centrale. Non tenerne conto può tradursi in un vero e proprio autogoal per l’aspirante trader.

CoinSmart è sicuro?

Non meno importante, quando si decide di fare trading online, sulle criptovalute o altri strumenti finanziari, è il discorso relativo alla sicurezza. La domanda da porsi, prima di aprire un conto da utilizzare come base per il proprio commercio è quindi la seguente: CoinSmart è effettivamente in grado di proteggere i propri utenti? Per capire il rilievo della domanda occorre ricordare che un semplice account non contiene soltanto denaro, ma anche una ulteriore risorsa di pari valore, ovvero i dati personali.

Per chi ancora non lo sappia, i dati personali sono considerati alla stregua di una miniera d’oro, nella società contemporanea. Sono visti come tali dalle aziende, ma anche dalla criminalità organizzata, che può sfruttarli per i propri scopi. Proprio i dati personali sottratti ai legittimi possessori si sono aggiunti nel corso degli ultimi anni a stupefacenti, esseri umani e armi nei traffici i quali avvengono ogni giorno sul Dark Web, la parte più oscura e inaccessibile di Internet.

Il valore della posta in gioco dovrebbe quindi consigliare gli utenti interessati all’apertura di un conto sul web a prendere dettagliate notizie sulla piattaforma cui sono interessati. Una precauzione la quale può risparmiare non solo perdite di soldi e dati, ma anche seccature a non finire, nel caso in cui i secondi vengano sottratti da malintenzionati.

Per quanto riguarda CoinSmart, possiamo dire che l’operatore canadese riesce a superare l’esame a pieni voti, anche in questo particolare ambito. A sostanziare questo giudizio è in particolare il fatto che la piattaforma provvede a conservare le risorse dei propri clienti in custodial wallet che sono online esclusivamente nel momento in cui la transazione viene eseguita (cold wallet). In tal modo si riduce al minimo lo spazio di manovra per gli hacker intenzionati ad attaccare le crypto detenute dagli utenti.

Se questo è il primo argine ad eventuali incursioni, non è però l’unica misura di sicurezza adottata da CoinSmart. Tra quelle aggiuntive spicca in particolare la presenza del sistema di autenticazione a due fattori (2FA). In pratica, quando un utente decide di accedere al proprio account è chiamato ad utilizzare un codice aggiuntivo da inserire al momento del login, il quale viene generato istantaneamente sul proprio telefono quando si effettua l’accesso. In pratica, grazie a questo accorgimento, agli estranei non basta neanche riuscire ad impossessarsi di username e password per entrare nel wallet, senza questo ulteriore codice.

Proprio l’utilizzo accorto delle tecnologie di ultima generazione rende di conseguenza possibile ricavare la sicurezza che CoinSmart sia in grado di offrire garanzie anche sotto un aspetto il quale è andato assumendo un rilievo sempre maggiore nel corso degli ultimi anni, proprio alla luce delle tante truffe le quali hanno coinvolto un numero rilevante di investitori.

Pregi e difetti di Coinsmart

L’ultimo punto da affrontare è quello relativo a pro e contro che si devono considerare in sede di valutazione di ogni piattaforma, per cercare di capirne l’effettivo livello e, soprattutto, se possa rappresentare l’ideale rispetto alle proprie esigenze.

Per quanto riguarda i vantaggi prospettati dall’exchange canadese, possiamo individuarli nei seguenti:

i livelli di sicurezza resi possibili dall’utilizzo della tecnologia di ultima generazione, come l’autenticazione a due fattori, e dal ricorso ai cold wallet per la conservazione dei token acquisiti da parte degli utenti;

la presenza di una licenza rilasciata dall’autorità di controllo dei mercati canadesi, la quale obbliga CoinSmart non solo a conseguire standard molto elevati in tema di sicurezza e servizi proposti, ma anche a mantenerli nel tempo;

la trasparenza in tema di gestione dei fondi depositati sui conti d’investimento dai clienti;

la facilità di utilizzo, tale da rendere la struttura ideale per i trader alle prime esperienze, senza mancare di offrire strumenti avanzati a quelli esperti;

la presenza di un servizio di assistenza ai clienti in grado di dimostrare la necessaria professionalità.

Sull’altro piatto della bilancia occorre invece mettere:

una proposta per ora abbastanza limitata di criptovalute, che però testimonia la volontà di non coinvolgere i clienti in progetti rischiosi, una precauzione ancora più apprezzabile dopo il clamoroso crollo di Terra (LUNA); la mancanza di un metodo di pagamento popolare come PayPal tra quelli offerti all’utenza, abbastanza difficile da comprendere soprattutto alla luce del fatto che si tratta di quello più apprezzato dalla fascia più giovane di utenti delle piattaforme crypto.

Le opinioni su CoinSmart

L’ultimo punto da affrontare, per riuscire ad avere un’idea realmente esaustiva su CoinSmart è quello relativo alle opinioni sulla piattaforma di scambio. Anche in questo caso per capirne di più ci affidiamo al sito specializzato in recensioni su aziende e servizi considerato una sorta di Bibbia del settore, ovvero TrustPilot.

Il responso formulato dalle centinaia di opinioni sinora espresse, sembra destinato a non lasciare alcun dubbio:

il 68% degli utenti lo ritiene “eccezionale”;

l’11% lo indica come “molto buono”;

il 3% esprime come giudizio “accettabile”;

il 2% lo giudica “mediocre”;

il rimanente 16% lo bolla come “scarso”.

In pratica, quindi, ben il 79% di coloro che hanno espresso il proprio giudizio concorda sull’alto livello raggiunto da CoinSmart, a fronte di un 18% di giudizi negativi. Un responso reso ancora più prezioso dal fatto che è espresso da coloro i quali hanno aperto un conto sulla piattaforma e motivato in particolare dall’elevato livello del servizio di assistenza ai clienti, ovvero proprio quello che è di solito uno dei maggiori punti deboli di questi operatori finanziari.

Alla luce di quanto detto sinora, possiamo comunque concludere affermando che CoinSmart può rivelarsi una scelta felice per coloro i quali cercano semplicità per potersi dedicare senza eccessivi intralci al proprio trading. A giustificare il nostro giudizio è il notevole livello di efficienza già conseguito, che può fare da base per un ulteriore salto di qualità nell’immediato futuro.

