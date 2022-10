Si parla ormai da tempo di Web3, spesso anche a sproposito, confondendolo con il cosiddetto Web 3.0, che è in fondo nulla più che una evoluzione di Internet tendente a fornire contenuti collegati tra di loro e, di conseguenza a dare vita ad un miglioramento delle rete. Nel caso del Web3, invece, lo scopo finale è molto più ambizioso, tendendo a trasformarlo e a mutare i presupposti su cui si fondano oggi pagine, siti e piattaforme.

Il termine è stato coniato nel 2014 da Gavin Wood, co-fondatore di Ethereum e sviluppatore di Polkadot, venendo usato nell’intento di indicare le innovazioni digitali di ultima generazione e le loro applicazioni su Internet. Non è raro il caso in cui ci si riferisca al Web3 come a una fase della rete, che però non è ancora stata effettivamente completata, esistendo in definitiva come un insieme di idee condivise relative al futuro verso cui sta viaggiando Internet.

Il concetto chiave su cui si fonda il Web3 è quello di decentralizzazione e ciò non dovrebbe stupire, alla luce del fatto che la tecnologia su cui si dovrebbe basare è la blockchain, la stessa che sovrintende alla creazione delle criptovalute. In pratica, questa nuova fase dovrebbe porla alla base di tutte le tecnologie esistenti, comprese l’AI (intelligenza artificiale) e l’IoT (Internet of Things). La volontà che anima il Web3 è quindi quello di andare a sovvertire l’attuale funzionamento della rete e i rapporti gerarchici al suo interno. Iniziamo proprio da qui per cercare di capirlo meglio.

Cos’è il Web3 e perché è importante

Per Web3 si intende un Internet criptato e fondato sulla blockchain. Proprio l’utilizzo di questa tecnologia rende questa rete decentralizzata, togliendo il monopolio dei contenuti e dei servizi alle grandi aziende e restituendo per tale via ai creatori la possibilità di trarre il giusto profitto dal proprio lavoro.

Nel Web3, i dispositivi non andranno più a stabilire una connessione con server centrali, bensì con registri distribuiti in rete su cui sarà possibile reperire tutte le informazioni desiderate, senza doversi rivolgere a quelle contenute sui server di qualche grande azienda.

La sua importanza è da individuare in particolare in queste caratteristiche:

viene eliminata ogni possibile intermediazione riequilibrando i rapporti a favore dei creatori di contenuti;

viene ad essere garantito il diritto di proprietà sui contenuti stessi, grazie agli NFT (Non Fungible Token);

non è più possibile la censura esercitata dal centro, come avviene ad esempio oggi all’interno dei social media.

Web3: una vera e propria rivoluzione

Come abbiamo ricordato, quindi, Web3 e Web 3.0 non sono la stessa cosa. In effetti del secondo concetto si è iniziato a parlare nel 2006, al fine di stabilire una differenza tra le due precedenti ere in cui il web era passato dalla staticità al dinamismo: nel Web 1.0 i contenuti erano infatti fruiti passivamente dagli utenti, mentre nel Web 2.0 l’arrivo dei social media, dei podcast e di altri strumenti analoghi ha permesso agli stessi di partecipare attivamente alla creazione dei contenuti.

Nel Web 3.0 il concetto di base è quello di legare pagine e contenuti mediante parole chiave. L’obiettivo che è alla base di questa nuova fase è quello di giungere al cosiddetto “read-write-interact web”: in questa nuova versione gli utenti non avranno soltanto la possibilità di leggere o creare contenuti, ma anche di interagire in maniera molto più libera.

Il modo migliore di conferire maggiore libertà alla rete che verrà è in effetti il concetto base del Web3 e proprio per questo molti tendono a far coincidere i due concetti. Il Web3, però, va a precisare nel modo più chiaro possibile la sua tendenza rivoluzionaria. Per farlo mette in discussione la gerarchia esistente al momento su Internet e, in particolare, la distinzione tra client e server. In pratica:

il client è il programma che consente ad un computer di interagire attraverso la rete, come avviene per alcuni browser. Il termine è spesso utilizzato nell’intento di indicare il dispositivo che ospita i software e, volendo semplificare al massimo, non sarebbe altro che il computer/dispositivo mobile di un utente;

il server è invece un computer il quale è delegato ad ospitare i servizi e le risorse di rete. Stiamo cioè parlando di un dispositivo in grado di memorizzare un gran numero di informazioni relative alle pagine Internet. In pratica stiamo parlando dei gestori e dei conservatori di dati sensibili e ai server è in questo momento affidata una posizione gerarchicamente superiore rispetto a quella dei client.

Proprio questa gerarchia viene messa in contestazione dal Web3. La nuova rete, in quest’ottica, non vedrà più la presenza di intermediari che gestiscono in maniera centralizzata piattaforme o applicazioni. Questi intermediari, infatti, sono soggetti privati, i quali non solo si appropriano di una parte (o tutto) il valore connesso ai contenuti prodotti da altri, ma possono addirittura decidere quali contenuti possono apparire, coi loro algoritmi.

Stiamo in pratica parlando dell’eterna lotta tra sviluppo tecnologico e democrazia. I sostenitori del Web3 intendono porre un freno allo strapotere dei grandi gruppi che si appropriano di gran parte dei profitti generati dalla vendita di servizi o prodotti correlati alla pubblicità o alla gestione di risorse digitali e decidono quali contenuti privilegiare.

Il cambiamento propugnato dai sostenitori del Web3 è di conseguenza molto ampio e per renderlo realmente possibile un compito fondamentale viene affidato alla blockchain, ovvero alla tecnologia su cui si fonda l’afflato libertario delle criptovalute.

Cos’è la Blockchain e perché è indispensabile in ottica Web3

Per blockchain si intende il complesso di tecnologie che hanno come obiettivo finale la creazione di nuovi registri digitali, in cui i dati immessi al loro interno non possono essere modificati. Il termine tradotto nella nostra lingua ha un significato ben preciso, “catena di blocchi” e in effetti i registri digitali sono organizzati in veri e propri blocchi collegati tra di loro. Ognuno di questi blocchi contiene informazioni e proprio per questo motivo unendosi uno all’altro devono formare una catena la quale non deve essere spezzata.