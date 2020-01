Mancano ancora molti mesi al rilascio di iOS 14 ma la testata francese iPhoneSoft sembra avere succulente informazioni riguardo i dispositivi che verranno aggiornati alla prossima release del software. Citando una fonte vicina ad Apple, in particolare uno sviluppatore interno che lavora sull’applicazione Mappe, i colleghi di iPhoneSoft hanno stilato una lista di device iPhone e iPad che verranno aggiornati ad iOS 14.

Come sempre invitiamo a trattare queste informazioni per ciò che sono, ovvero indiscrezioni che non sono confermate da fonti ufficiali. È anche vero che lo scorso anno, sempre loro pubblicarono una lista simile per iOS 13, rivelatasi poi attendibile. Sapremo maggiori informazioni quando ci sarà il WWDC 2020, la conferenza che Apple indice ogni anno per parlare delle nuove release software come iOS, iPadOS e macOS.

Ovviamente, i dispositivi più recenti verranno sicuramente aggiornati ad iOS 14, come ad esempio gli iPhone 11, iPhone Xs/XR, iPhone X e iPhone 8/8Plus. Stupisce però vedere nella lista un device come iPhone 6s, che ormai ha quasi 5 anni alle sue spalle.

Il primo device che avrà a bordo iOS 14 sarà iPhone 12, con una line-up ricca e adatta a tutte le esigenze: secondo l’esperto analista Ming-Chi Kuo, quest’anno potrebbero esserci ben quattro iPhone, di cui due appartenenti al segmento Pro, dotati anche di un modem 5G con pieno supporto alla tecnologia mmWave.

Gli iPhone che verranno aggiornati a iOS 14

Ecco la lista di dispositivi che dovrebbero essere aggiornati ad iOS 14. Come detto poche righe fa, stupisce trovare device in circolazione ormai da qualche anno, come iPhone SE e iPhone 6s, mentre per il resto non dovrebbero esserci particolari sorprese.

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

Gli iPad che verranno aggiornati a iPadOS 14

Anche la lista di tablet Apple aggiornati ad iPadOS 14 non riserva grandi sorprese, se non per la mancanza del modello iPad mini 4, che secondo iPhoneSoft non verrà aggiornato alla prossima release software, nonostante sia stato rilasciato nel 2015.

iPad Pro 2020

12.9-inch iPad Pro

11-inch iPad Pro

10.5-inch iPad Pro

9.7-inch iPad Pro

iPad 7

iPad 6

iPad 5

iPad mini 5

iPad Air 3

Queste due liste mostrano uno dei punti di forza di Apple e del suo ecosistema, quando lo paragoniamo al suo eterno rivale in ambito mobile, ovvero Android. Molti costruttori assicurano update software soltanto per due anni, e patch di sicurezza per tre anni, mentre l’azienda di Cupertino spesso supporta i propri dispositivi per cinque anni. Il vantaggio, per i consumatori, è quello di avere un prodotto sempre aggiornato con le ultime feature disponibili, ma soprattutto meno vulnerabili verso malware, adware e spyware.