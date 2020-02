Le piattaforme di streaming dedicate ai giochi sono il futuro. Ce lo dimostrano giorno dopo giorno i vari colossi del web che continuano a proporre nuove soluzioni. Microsoft, da parte sua, dopo aver lanciato Microsoft Project xCloud per i dispositivi Android, lancia anche la versione iOS, per i dispositivi di casa Cupertino.

Parte la fase di test di Microsoft Project xCloud, ma non in Italia

La risposta di Microsoft a Google Stadia non si è fatta attendere poi molto, e anche gli utenti iOS cominciano a saggiare il servizio di giochi in streaming chiamato Microsoft Project xCloud.

Si tratta di un’anteprima TestFlight che consente a un ristretto numero di utenti di giocare a giochi per PC e Xbox direttamente sugli iPhone e sui dispositivi iOS.

Per il momento i titoli disponibili sono limitati alla raccolta di sparatutto Halo: The Master Chief Collection; per un’anteprima riservata esclusivamente agli Stati Uniti al Regno Unito e al Canada. Il tetto massimo di utenti tester è fissato a 10.000 e per il momento gli interessanti del bel Paese ne sono esclusi.

Perciò non ci resta che attendere la fine del programma di anteprima di Microsoft Project xCloud per iOS per poter godere di una disponibilità più estesa.

Vi terremo aggiornati, ma per ulteriori dettagli al riguardo vi lasciamo al comunicato ufficiale di Microsoft che trovate qui.