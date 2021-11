In più di un’occasione ci è capitato di parlare delle offerte sulle PSN Card, le carte prepagate che consentono di acquistare contenuti all’interno del PlayStation Store. E visto che le festività di Natale, il periodo in cui si concentrano il maggior numero di acquisti durante il resto dell’anno insieme al Black Friday, sono sempre più vicine, abbiamo pensato di preparare un approfondimento su dove acquistare PSN Card scontate. Cliccate e andate all’argomento che più vi interessa.

Dove acquistare PSN Card scontate: la piattaforma di riferimento

Il sito migliore dove acquistare PSN Card scontate è Eneba, raggiungibile all’indirizzo eneba.com. Oltre ai principali titoli del momento, sul portale Eneba si possono comprare anche buoni regalo, crediti, abbonamenti e cards. Ogni giorno sono disponibili tante vantaggiose promo, che diventano imperdibili per il Black Friday e le feste di fine anno. Da non perdere nemmeno le offerte flash, messe in evidenza nella home page del sito ufficiale.

Cos’è Eneba

Per capire meglio cos’è, rendendo così più chiaro il concetto, diciamo che Eneba è un marketplace per videogiocatori dove è possibile acquistare anche PSN Card in offerta. In questi ultimi anni si sta confermando come uno dei siti di riferimento per gli appassionati di videogame a livello globale, grazie ai prezzi fortemente scontati sugli articoli disponibili. Il passaparola ha poi fatto il resto, rendendo Eneba un autentico fenomeno internazionale.

PSN Card a poco prezzo, gli ultimi titoli di videogiochi sulla bocca di tutti, abbonamenti a prezzi stracciati: ecco perché oggi Eneba può contare su un ragguardevole numero di clienti, tanto da essere definita dagli stessi addetti ai lavori come il mercato in più rapida crescita per i giocatori.

Fondata nel 2018, Eneba conta oggi oltre 5 milioni di utenti attivi. Numeri che stupiscono fino a un certo punto, data l’enorme community di videogiocatori e l’affidabilità dimostrata nel tempo dalla nuova piattaforma online (torneremo su questo tra poco).

Ma da dove nasce l’idea di Eneba? Dalla passione per i videogiochi di due incalliti giocatori, Vytis Uogintas e Žygimantas Mikšta, i due co-fondatori del sito. Tutto ha avuto inizio nei primi anni Duemila, quando Vytis e Žygis si ritrovavano ore e ore dentro la stanza di un dormitorio in Lettonia per giocare ai titoli più in voga del momento. E nonostante le prime sfide imprenditoriali li abbiano portati a sperimentare interessi differenti, la loro passione per il gioco non è mai tramontata, la stessa passione che li ha riuniti nel 2018 sotto l’insegna di Eneba.

È sicuro comprare su Eneba?

Assolutamente sì. Fin dall’inizio Eneba si è distinto tra i tanti siti concorrenti come un portale affidabile, confermando le prime ottime impressioni anche a distanza di tempo. L’affidabilità stessa della piattaforma è uno degli elementi che hanno contribuito a rendere Eneba uno dei siti – se non il sito – di riferimento per l’acquisto di PSN Card in offerta a poco prezzo.

A certificare che su Eneba gli acquisti siano sicuri sono le modalità di pagamento accettate e il servizio di assistenza. In primis, è possibile completare l’ordine con successo pagando con PayPal oppure le carte Visa, MasterCard e American Express. In caso di bisogno poi, in qualsiasi momento si può contattare il supporto di Eneba tramite la creazione di un ticket, a cui si riceverà risposta dopo pochi minuti.

Nota: Eneba vanta collaborazioni commerciali con diversi partner internazionali, tra cui Konami, 1C Entertainment e Team17.

Offerte PSN Card su Eneba

A seguire trovate i link per acquistare le PSN Card scontate su Eneba:

Ti potrebbe interessare anche: I 10 migliori marketplace per vendere online in sicurezza