Nel corso di una chiacchierata con i tuoi amici nerd hai sentito nominare la modalità Dio, una particolare funzionalità che si cela già da anni ormai tra le pieghe del sistema operativo Windows (confermata anche nella nuova versione Windows 11), e ora vuoi saperne qualcosa di più su cos’è esattamente la God Mode di Windows 11 ed eventualmente come fare per attivarla sul tuo computer? Perfetto, il nostro approfondimento ti aiuterà a conoscere tutto quello da sapere su questa modalità tanto chiacchierata tra gli addetti ai lavori e non.

Cos’è la God Mode?

La God Mode è una cartella nascosta di Windows che include una ricca raccolta di collegamenti a tutte le impostazioni di sistema. Si chiama così perché consente agli utenti che vi accedono di modificare molti dei parametri del sistema operativo in uso.

Anche se magari ne sei venuto a conoscenza soltanto da pochi giorni, in realtà la modalità Dio non è una novità né di Windows 11 né di Windows 10. Infatti, si tratta di una funzionalità implementata a partire da Windows Vista, la versione del sistema operativo di casa Microsoft a cavallo tra Windows XP e Windows 7.

Perché Microsoft preferisce tenerla nascosta? Il motivo è semplice: dal momento che consente di “manipolare” molti dei parametri di sistema, un utilizzo scorretto potrebbe rendere il computer inutilizzabile. Dunque, il consiglio spassionato è di non mettere mano a impostazioni e collegamenti vari senza sapere prima cosa si stia realmente facendo.

La guida che segue è rivolta a tutte le persone che hanno la curiosità di vedere e sbloccare la God Mode su Windows 11, al tempo stesso però non ci assumiamo la responsabilità di un utilizzo incauto della stessa.

Come attivare la God Mode su Windows 11

Passiamo ora alla pratica. L’attivazione della God Mode su Windows 11 richiede prima di tutto la creazione di una nuova cartella sul desktop, dopodiché è necessario rinominare la cartella appena creata con un nome specifico. Fatto questo, la cartella si trasformerà in una speciale scorciatoia contenente tantissime impostazioni di sistema.

Ecco, nel dettaglio, come sbloccare la modalità Dio su Windows 11:

Fai clic destro su un punto qualsiasi del desktop, vai su “Nuovo” e seleziona “Cartella” per crearne una nuova.

Rinomina la cartella appena creata copiando e incollando il seguente nome: GM.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C}

Subito dopo il nome scomparirà in automatico (non è un errore, lo sarebbe se accadesse il contrario).

Apri la cartella e accertati che contenga i collegamenti alle impostazioni di sistema. Ad esempio le prime si riferiscono alla sezione “Account utente” e includono “Cambia tipo di account”, “Crea account utente standard”, “Crea un account”, “Crea un disco di reimpostazione password”, “Gestire i certificati utente”, “Gestiti password di rete”, “Modifica account”, “Rimuovi account utente”. In sintesi, se hai seguito alla lettera i passaggi appena elencati, appena apri la cartella dovresti essere in grado di vedere quanto segue (vedi foto qui sotto).

La cartella manterrà l’icona classica gialla fino a quando non riavvierai il computer, dopodiché assumerà un nuovo aspetto (vedi foto qui sotto).



A cosa serve la God Mode

In parte abbiamo già risposto a questa domanda nel primo capitolo della guida, dando la definizione esatta di cos’è la modalità Dio. Ora che però siamo riusciti a sbloccare la cartella GM, possiamo dare una spiegazione un po’ più esaustiva.

La God Mode serve a trovare rapidamente le impostazioni avanzate di sistema su Windows, eliminando noiosi passaggi tra cartelle, sotto-cartelle e via dicendo. In poche parole, aiuta a risparmiare tempo prezioso.

E si sa, il tempo è denaro.

Un esempio? Mettiamo il caso che tu voglia cambiare la stampante predefinita, dopo aver comprato un nuovo modello destinato a mandare in pensione il dispositivo che usavi prima. In una situazione normale, senza cioè la God Mode attiva, per riuscirci dovresti:

Cliccare sull’icona del menu Start. Selezionare l’app Impostazioni. Andare su “Bluetooth e dispositivi”. Fare clic sull’opzione “Stampanti e scanner”. Scegliere tra l’elenco di stampanti disponibili quella che vuoi impostare come predefinita. Premere sul pulsante “Imposta come predefinito”.

Ecco, normalmente sono richiesti sei passaggi, oltre al fatto di doverseli ricordare (ovvio). La God Mode semplifica a dismisura le cose, consentendo di accedere alla schermata del cambio stampante con un solo clic:

Apri la cartella God Mode (sul desktop appare senza nome). Scorri in basso fino a trovare la sezione numero 12 “Dispositivi e stampante”, quindi fai clic sulla voce “Cambia stampante predefinita” e il gioco è fatto.

Tutto molto semplice, no?

Magari all’inizio, sentendo per la prima volta parlare di modalità Dio, hai pensato che fosse una funzionalità simile a quella presente nei videogiochi, con la quale è possibile fare praticamente di tutto, stravolgere l’intero titolo a tuo piacimento guadagnando soldi infiniti, creando nuovi universi paralleli, eccetera. Ecco, la God Mode su Windows 11 funziona un po’ diversamente: non ti permetterà di conversare con Bill Gates né con altri eroi Microsoft, neppure con entità non meglio definite della galassia (per quello c’è la sezione Marvel di Disney Plus nel caso), di certo però è in grado di offrirti un aiuto più che valido nel risparmiare tempo (e denaro) dandoti accesso a un’infinità di impostazioni di sistema avanzate con un solo clic (letteralmente).

E se pensi, o associ l’idea di infinito a Dio, allora sì, la funzionalità God Mode avrà forse più senso anche per te.

Conclusioni

Siamo giunti finalmente alle conclusioni del nostro approfondimento, in cui abbiamo cercato di spiegarti nel modo più semplice possibile sia cos’è la God Mode sia come attivarla su Windows 11. La conoscevi prima d’ora? Ti aspettavi forse che offrisse funzionalità più avanzate?

