Where Winds Meet è un gioco che punta molto sulla propria identità visiva. L’ambientazione ispirata alla Cina antica, gli scenari naturali, gli edifici e l’attenzione riservata ai materiali contribuiscono a costruire un mondo ricco di dettagli, nel quale illuminazione e atmosfera hanno un ruolo centrale. Proprio su questi elementi si concentra la nuova collaborazione tra NVIDIA, Everstone Studio e NetEase Games, che oggi porta ufficialmente il supporto a DLSS 5 anche nell’action RPG open world.

Dopo aver analizzato il comportamento della tecnologia in NBA 2K27 e War Thunder, abbiamo quindi deciso di approfondire un altro contesto decisamente differente. In Where Winds Meet, infatti, il Neural Rendering deve confrontarsi con ambientazioni molto articolate, caratterizzate da vegetazione, architetture tradizionali, superfici in pietra e numerose sorgenti luminose. Elementi che permettono di osservare il contributo dell’Intelligenza Artificiale non soltanto sui materiali, ma anche sul modo in cui la luce interagisce con l’intero ambiente.

Il principio alla base della tecnologia rimane naturalmente lo stesso; DLSS 5 non nasce per aumentare direttamente il numero di fotogrammi al secondo, ma per intervenire sulla resa visiva del frame prodotto dal motore grafico, migliorando illuminazione, ombre e risposta dei materiali attraverso un modello neurale. L’obiettivo è avvicinare ulteriormente la grafica in tempo reale a una resa più cinematografica, senza abbandonare la direzione artistica originale del gioco.

La collaborazione con Everstone Studio e NetEase Games è interessante proprio per questo motivo. Where Winds Meet possiede uno stile visivo ben riconoscibile e l’introduzione del Neural Rendering non deve necessariamente trasformarlo in qualcosa di diverso; NVIDIA ha lavorato insieme agli sviluppatori per valorizzare alcuni aspetti della scena, mantenendo il controllo sul risultato finale e lasciando spazio alle scelte artistiche del team.

DLSS 5 e Neural Rendering: come cambia il processo di rendering delle immagini

Per comprendere meglio le novità introdotte da DLSS 5 è necessario soffermarsi sul funzionamento della tecnologia e sul ruolo che ricopre all’interno della pipeline grafica. Come già anticipato da NVIDIA, il Neural Rendering entra in gioco nella fase conclusiva del processo: il motore grafico continua a occuparsi della generazione del frame attraverso geometria, texture, illuminazione e tutte le informazioni predisposte dagli sviluppatori, mentre il modello neurale interviene sul risultato per migliorarne la qualità visiva.

Si tratta di un approccio che si differenzia dalle altre funzionalità della suite DLSS. Super Resolution, ad esempio, ricostruisce un’immagine ad alta risoluzione partendo da un rendering effettuato a una risoluzione inferiore. Frame Generation e Multi Frame Generation hanno invece il compito di creare fotogrammi supplementari, aumentando il frame rate percepito, mentre Ray Reconstruction sfrutta l’intelligenza artificiale per ottimizzare la ricostruzione degli effetti legati al ray tracing.

Con DLSS 5 NVIDIA introduce un livello di intervento differente, denominato 3D-Guided Neural Rendering, che punta soprattutto a migliorare il modo in cui luce e materiali vengono rappresentati sullo schermo. Non siamo quindi di fronte a un sistema generativo tradizionale, capace di produrre immagini indipendentemente dal contenuto del gioco: il frame originale continua a rappresentare il riferimento sul quale viene costruito il risultato finale.

Per svolgere questo compito, il modello analizza diverse informazioni messe a disposizione dal motore grafico, tra cui colore, vettori di movimento, albedo, illuminazione dettagliata e normali delle superfici. Questi dati consentono alla rete neurale di identificare gli elementi presenti nell’inquadratura e comprenderne le caratteristiche, così da ricostruire interazioni tra luce e materiali che potrebbero risultare difficili da simulare con il normale rendering in tempo reale, soprattutto considerando i limiti delle risorse computazionali disponibili.

Tra gli interventi previsti troviamo una gestione più accurata delle ombre di contatto, dell’illuminazione globale e del subsurface scattering, oltre a una trasmissione della luce più realistica attraverso elementi complessi come capelli e vegetazione. NVIDIA pone particolare attenzione anche alla coerenza temporale delle immagini. Il sistema elabora un frame per volta, producendo una singola immagine in uscita e utilizzando i vettori di movimento provenienti dal gioco per mantenere la continuità tra fotogrammi successivi.

L’obiettivo è evitare che gli interventi del modello producano variazioni indesiderate quando si sposta la telecamera o cambiano posizione gli oggetti nella scena, limitando fenomeni come shimmering e swimming. Tutta l’elaborazione avviene direttamente sulla GPU, sfruttando i Tensor Core delle GeForce RTX 50 Series; non è quindi necessario inviare le immagini a un servizio cloud per ottenere il risultato: DLSS 5 viene integrato nel processo di rendering del gioco e opera in tempo reale.

Per Where Winds Meet, NVIDIA dichiara il supporto alle schede grafiche GeForce RTX 50 Series e alla piattaforma RTX Spark. Dal punto di vista dell’utente, l’attivazione rimane piuttosto immediata, mentre la configurazione più approfondita viene affidata agli sviluppatori attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’azienda.

Where Winds Meet utilizza DLSS 5 per valorizzare illuminazione, vegetazione e materiali

La collaborazione tra NVIDIA, Everstone Studio e NetEase Games offre un’occasione interessante per osservare concretamente le potenzialità del Neural Rendering. Where Winds Meet presenta infatti ambientazioni particolarmente articolate, nelle quali elementi naturali, costruzioni e superfici differenti convivono all’interno della stessa scena; un contesto ideale per mettere alla prova una tecnologia che punta a modificare soprattutto il comportamento della luce e la risposta visiva dei materiali.

Tra gli esempi mostrati da NVIDIA troviamo una scena caratterizzata dalla presenza di alcune candele. Con DLSS 5 abilitato, la luce prodotta dalle fiamme interagisce in maniera più convincente con la cera, che assume un aspetto meno opaco e lascia intravedere parte dell’illuminazione. Il risultato è riconducibile al subsurface scattering, un fenomeno fisico attraverso il quale la luce penetra in un materiale, si diffonde al suo interno e successivamente riemerge dalla superficie.

I cambiamenti non riguardano soltanto questo particolare elemento. Nella medesima ambientazione si possono osservare differenze anche nella rappresentazione della vegetazione e delle strutture architettoniche. Foglie ed erba mostrano un’interazione più naturale con la luce, mentre il tetto in tegole e la parete gialla posizionata sulla sinistra beneficiano di una migliore caratterizzazione delle superfici e delle relative ombre. NVIDIA segnala inoltre un intervento sull’occlusione ambientale e sull’illuminazione globale, contribuendo a rendere più leggibile la profondità complessiva dello scenario.

Un secondo esempio si concentra invece sulla luce solare che attraversa alberi di bambù, cespugli e altre componenti della vegetazione. L’illuminazione assume una tonalità verde più calda e si distribuisce tra le foglie in maniera più convincente, rendendo gli elementi naturali maggiormente integrati nel contesto. Anche le superfici in pietra, comprese quelle dei monumenti e delle rocce, mostrano una risposta luminosa più localizzata e una migliore definizione dei materiali.

Questi confronti permettono di comprendere meglio la natura dell’intervento di DLSS 5. Il suo obiettivo non è semplicemente aumentare la nitidezza delle texture o aggiungere dettaglio alle superfici, ma migliorare il modo in cui i diversi materiali reagiscono alle condizioni di illuminazione presenti nell’ambiente. Una differenza che può assumere un peso significativo in un titolo come Where Winds Meet, dove scenari naturali e architetture tradizionali vengono spesso rappresentati contemporaneamente.

Rimane naturalmente centrale il rispetto della direzione artistica originale. Il Neural Rendering deve migliorare la resa delle immagini senza stravolgere il lavoro degli sviluppatori, mantenendo riconoscibili forme, geometrie e caratteristiche degli elementi presenti nella scena. Proprio per questo NVIDIA ed Everstone Studio hanno lavorato affinché gli interventi della tecnologia risultassero coerenti con lo stile visivo di Where Winds Meet, evitando che il miglioramento tecnico si traducesse in un cambiamento eccessivo dell’identità estetica del gioco.

DLSS 5 in Where Winds Meet: tre parametri per controllare il Neural Rendering

Un elemento particolarmente interessante dell’implementazione di DLSS 5 riguarda il margine di personalizzazione messo a disposizione degli sviluppatori. Il Neural Rendering non si comporta infatti come un filtro universale applicato indistintamente a ogni immagine, ma offre diversi strumenti per calibrare l’elaborazione in funzione delle caratteristiche e delle esigenze artistiche di ciascun titolo.

Attraverso l’SDK dedicato, gli sviluppatori possono selezionare modelli differenti e intervenire sui relativi parametri, adattando il comportamento della tecnologia anche in base al contesto. Questo significa, ad esempio, poter utilizzare determinate impostazioni durante le normali fasi di gioco e modificarle nelle sequenze cinematografiche. Lo stesso principio può essere applicato alle ambientazioni, distinguendo tra scenari esterni e interni e scegliendo di volta in volta il livello di intervento più appropriato.

Per Where Winds Meet, la documentazione NVIDIA individua tre controlli principali: Tone Intensity, Structure Intensity e Character Intensity; si tratta di regolazioni pensate per gestire separatamente alcuni degli aspetti più importanti dell’elaborazione, dalla resa complessiva dell’immagine alla definizione dei dettagli, fino al trattamento dei personaggi.

Partiamo da Structure Intensity, parametro che permette di regolare l’intensità degli interventi sui dettagli ad alta frequenza. Tra gli elementi interessati troviamo occlusione ambientale, riflessi e subsurface scattering. Aumentandone il valore, gli sviluppatori possono rendere più marcate le interazioni tra illuminazione e superfici, facendo emergere maggiormente le caratteristiche dei materiali e i dettagli più fini della scena.

Tone Intensity agisce invece sulla componente cromatica e sull’illuminazione generale; il parametro permette di stabilire quanto il modello neurale possa modificare la resa tonale dell’immagine rispetto al frame originale. Con un valore pari a zero vengono preservati i colori del rendering di partenza, mentre aumentando l’intensità si concede maggiore libertà al modello nell’elaborazione delle tonalità e della luce.

Il terzo controllo, Character Intensity, è dedicato specificamente ai personaggi e consente di gestire separatamente l’intervento del Neural Rendering su questi elementi; una possibilità importante soprattutto in un gioco come Where Winds Meet, dove la resa dei protagonisti deve rimanere equilibrata rispetto alla ricchezza delle ambientazioni. Separare questo aspetto dalla gestione dello scenario permette infatti di evitare che gli interventi dedicati al miglioramento dell’ambiente finiscano per modificare eccessivamente l’aspetto dei personaggi.

A completare il sistema troviamo le maschere semantiche, attraverso le quali il modello può distinguere le diverse categorie di elementi presenti nell’immagine e applicare interventi mirati. Gli sviluppatori possono così stabilire, ad esempio, che il miglioramento debba concentrarsi maggiormente sulle ambientazioni, mantenendo più contenuto quello riservato ai protagonisti, oppure adottare il comportamento opposto; le maschere integrate nel motore grafico permettono inoltre di isolare singoli oggetti o gruppi di asset, come superfici in vetro, gocce d’acqua e vegetazione.

C’è infine un aspetto da non sottovalutare, ovvero che le prestazioni qualitative di DLSS 5 dipendono anche dalla quantità e dalla precisione delle informazioni che il motore grafico riesce a fornire. Come già evidenziato nei precedenti approfondimenti, NVIDIA sostiene che il Neural Rendering possa offrire miglioramenti anche partendo da scene realizzate con rasterizzazione tradizionale; la disponibilità di dati più completi, derivanti ad esempio da tecniche di illuminazione ray tracing o path tracing, permette però al modello di lavorare su una base informativa più ricca e di ottenere risultati potenzialmente più accurati.

I benchmark NVIDIA: oltre 270 FPS in 4K con GeForce RTX 5080

Prima di passare alla nostra prova, come da prasi vale la pena dare uno sguardo anche ai benchmark condivisi da NVIDIA, quantomeno per la GPU che andremo a utilizzare noi (GeForce RTX 5080). I test sono stati eseguiti su Windows 11 con DirectX 12 e driver 621.14, utilizzando DLSS 5 con 3D-Guided Neural Rendering, DLSS Super Resolution e Multi Frame Generation 6X.

I risultati dichiarati mostrano una GeForce RTX 5080 capace di raggiungere 272,6 FPS in 4K, salendo a 412,7 FPS a 1440p e 555,1 FPS a 1080p. La GeForce RTX 5090 si spinge rispettivamente a 414,8, 579,3 e 703,5 FPS, mentre la RTX 5070 Ti registra 226 FPS in 4K e 363 FPS a 1440p. Si tratta naturalmente di rilevazioni interne NVIDIA, con la generazione di sei fotogrammi e non di prestazioni native: un riferimento utile per inquadrare il comportamento della tecnologia, ma che dovrà essere verificato anche sulla nostra piattaforma e con le impostazioni che utilizzeremo durante i test.

La nostra configurazione di test

Per verificare il comportamento della tecnologia sulla nostra configurazione, abbiamo utilizzato una piattaforma basata su AMD, in particolare con il velocissimo Ryzen 7 9850X3D; la scheda video scelta è una GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER, mentre il resto della build è composto dai seguenti componenti:

Processore: AMD Ryzen 7 9850X3D

Dissipatore: Corsair TITAN II 360 RX RGB

Scheda madre: MSI X870E Carbon WiFi

Memoria: 32 GB G.Skill Trident Z5 NEO RGB DDR5-6000 CL28 AMD EXPO

Scheda video: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Alimentatore: NZXT C1500 1.500 watt

Storage: Corsair MP700 PRO XT 2 TB PCI-E 5.0

Driver: NVIDIA 621.35 Hotfix

Sistema operativo: Windows 11 Pro 26H2 aggiornato

Nota dell’autore:

Precisiamo che i benchmark riportati possono essere soggetti a variazioni, anomalie o eventuali errori dovuti a BIOS, driver, aggiornamenti di Windows 11 e degli stessi giochi, o modifiche dell’ambiente di test intervenute successivamente alla sessione di prova. Tutti i risultati vengono verificati più volte prima della pubblicazione, tuttavia qualora venissero rilevate discrepanze o imprecisioni, queste saranno opportunamente segnalate e corrette.

Allo stesso modo, nel caso l’editore riscontri autonomamente eventuali anomalie nei dati pubblicati, provvederà all’aggiornamento dell’articolo senza particolari avvisi. Per fare un’esempio pratico, un benchmark relativo a una CPU / GPU in gaming potrebbe essere sfalsato a causa di un singolo parametro, variato magari in fase di ripristino delle impostazioni (vedi attivazione G-Sync o FreeSync) o per questioni legate al software stesso.

Screenshot in game

Prima di parlare di prestazioni ed FPS, vi lasciamo una corposa selezione di screenshot ottenuti in diversi punti del gioco, il tutto con DLSS 5 attivo, dettagli massimi e risoluzione 4K.

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I nostri test con DLSS 5: GeForce RTX 5080 alla prova in Where Winds Meet

Per verificare il comportamento di DLSS 5 abbiamo utilizzato quindi una GeForce RTX 5080, confrontando le prestazioni a 1080p, 1440p e 4K con impostazioni Ultra. La prima rilevazione mette a confronto il rendering nativo, con DLSS disattivato, e la nuova tecnologia NVIDIA attiva con DLAA e Multi Frame Generation 2X.

I risultati mostrano un comportamento piuttosto particolare. A 1080P, la scheda raggiunge 216 FPS medi in modalità nativa, mentre con DLSS 5 attivo si scende a 137 FPS; la differenza diventa ancora più evidente salendo di risoluzione: a 1440P passiamo da 179 a 102 FPS, mentre in 4K il risultato scende da 120 a 54 FPS. Parliamo quindi di una riduzione rispettivamente del 36,5%, 43% e 55%, come del resto rilevato in precedenti misurazioni.

Anche osservando gli 1% Low emerge una tendenza simile, seppur con differenze meno marcate a 1080P; si passa infatti da 98 a 78 FPS, da 106 a 65 FPS a 1440P e da 77 a 42 FPS in 4K. Un comportamento che merita attenzione, soprattutto considerando che nella configurazione con DLSS 5 abbiamo mantenuto attiva anche la Multi Frame Generation 2X. Naturalmente, bisogna ricordare che DLSS 5 non nasce per incrementare direttamente il frame rate, ma per migliorare la qualità dell’immagine attraverso il Neural Rendering.

Il costo computazionale aggiuntivo della tecnologia deve quindi essere valutato considerando anche il risultato visivo, non soltanto il numero di fotogrammi prodotti. Per approfondire ulteriormente la questione, abbiamo effettuato una seconda serie di rilevazioni a 1440P e 4K, confrontando DLAA e DLSS Super Resolution con DLSS 5 attivo, mantenendo la Multi Frame Generation 2X oppure passando alla modalità 4X.

Questa seconda sembra restituire un quadro più interessante. A 1440P, partendo dai 234 FPS medi ottenuti con DLAA e MFG 2X, l’attivazione di DLSS 5 con DLAA porta il risultato a 174 FPS; utilizzando invece DLSS Super Resolution in modalità Qualità, si sale a 216 FPS, un valore decisamente più vicino a quello di partenza; attivando MFG 4X si raggiungono invece 345 FPS medi, con un incremento di circa il 47% rispetto alla configurazione iniziale.

In 4K ritroviamo una situazione analoga. Con DLAA e MFG 2X registriamo 150 FPS medi, che scendono a 96 FPS con DLSS 5 e DLAA; passando a DLSS Super Resolution in modalità Qualità si recupera parte delle prestazioni, arrivando a 133 FPS, mentre con MFG 4X il risultato raggiunge 205 FPS. Gli 1% Low richiedono però un’analisi separata; a 1440P, DLSS 5 con DLSS Qualità e MFG 2X permette di raggiungere 80 FPS, contro i 73 FPS della configurazione DLAA di partenza.

Abilitando MFG 4X il valore scende a 70 FPS, nonostante il sensibile aumento degli FPS medi; in 4K, invece, partiamo da 60 FPS con DLAA e MFG 2X, passando a 50 FPS con DLSS Qualità e MFG 2X e a 45 FPS con MFG 4X. Si tratta di un dettaglio importante perché dimostra come l’incremento degli FPS medi ottenuto attraverso la generazione di fotogrammi aggiuntivi, non si traduca necessariamente in un miglioramento proporzionale della stabilità dei frame time.

Considerazioni finali: DLSS 5 convince sul piano visivo, ma il costo prestazionale resta da valutare

La nostra prova con Where Winds Meet conferma quanto DLSS 5 rappresenti un cambiamento interessante nell’evoluzione delle tecnologie NVIDIA. Il Neural Rendering introduce un approccio differente rispetto alle funzionalità DLSS tradizionali, concentrandosi sulla qualità dell’immagine e sul modo in cui illuminazione e materiali interagiscono con l’ambiente.

Dal punto di vista prestazionale, tuttavia, i risultati della GeForce RTX 5080 evidenziano un costo computazionale che non può essere trascurato. L’utilizzo di DLSS 5 con DLAA e MFG 2X comporta una riduzione consistente degli FPS rispetto al rendering nativo, soprattutto in 4K; la situazione migliora sensibilmente quando si utilizza DLSS Super Resolution in modalità Qualità, mentre MFG 4X permette di raggiungere valori decisamente superiori in termini di FPS medi.

Rimane però importante distinguere tra fluidità percepita e prestazioni effettive. I nostri rilevamenti sugli 1% Low mostrano infatti che la generazione di un numero maggiore di fotogrammi non garantisce automaticamente una maggiore stabilità durante il gameplay che, comunque, ci ha soddisfatto (parliamo di 4K).

DLSS 5 si ripresenta come una tecnologia davvero interessante, soprattutto in un titolo come Where Winds Meet, dove la componente visiva e la qualità delle ambientazioni hanno un peso importante. La GeForce RTX 5080 dimostra di poter gestire anche configurazioni particolarmente impegnative, ma sarà fondamentale trovare il giusto equilibrio tra qualità dell’immagine, risoluzione interna e generazione dei fotogrammi.

Il nostro consiglio, sulla base dei risultati raccolti, è quello di preferire DLSS Super Resolution in modalità Qualità quando si desidera utilizzare DLSS 5 senza rinunciare a un buon livello prestazionale, riservando MFG 4X alle situazioni in cui si vuole privilegiare il frame rate visualizzato. Una valutazione che, naturalmente, dovrà essere accompagnata anche dall’analisi della qualità visiva e della latenza durante il gioco.

In chiusura, l’esperienza utente oltre i benchmark rimane molto positiva; il titolo giocato in 4K Ultra e DLSS 5 (coi giusti settaggi) è molto godibile, sorprendendo soprattutto per gli effetti realistici ambientali, la resa/gestione delle luci e dei riflessi. Di sicuro una GPU come la GeForce RTX 5080 ci aiuta; nonostante sia stata messa alla corda in alcune condizioni, nella realtà non abbiamo rilevato artefatti particolari o cali improvvisi di frame.

Pretendere di giocare con DLSS 5 senza Super Resolution si traduce in un brusco impatto sulla GPU, e questo a prescindere dal modello; proprio per questo motivo, l’esperienza in prima persona può aiutare meglio di qualsiasi esempio, permettendo di aggiustare i vari parametri delle tecnologie NVIDIA per godere appieno degli effetti del DLSS 5.