Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati.

Nelle ultime ore l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato il nuovo major update per tre dei quattro sportwatch più recenti dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 (presentato nel mese di maggio 2025), Forerunner 70 e Forerunner 170 (presentati nel mese di maggio 2026). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.

Garmin Forerunner 970/170/70: il nuovo major update è servito

Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio del nuovo major update per i suoi sportwatch più recenti dedicati ai runner: parliamo del modello di punta Garmin Forerunner 970 e dei modelli entry-level Forerunner 170 (anche in versione Music) e Forerunner 70.

Tranne il Forerunner 70 che riceve la nuova versione 19.24 del software, gli altri modelli coinvolti stanno ricevendo la nuova versione 19.23 del software; in tutti i casi, l’aggiornamento va a sostituire la precedente versione 18.32, rilasciata a metà ottobre per risolvere i bug presenti nell’ormai precedente major update (versione 18.29, distribuito a settembre 2026). Questa versione rimane la più recente per Garmin Forerunner 570.

Il nuovo aggiornamento va a introdurre alcune novità e svariati miglioramenti, oltre a risolvere un’infinità di bug: il tutto è raccontato da un changelog ufficiale abbastanza lungo (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 170 e qui per Forerunner 70) che presenta alcune differenze a seconda del modello.

Changelog – versione 19.23 (dalla 18.32) Aggiunge profili, badge, attività e dati relativi alle attività dei cani.

Modifica i messaggi di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.

Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.

Corregge la navigazione del menu di pausa dell’attività in modo che la funzione Riprendi sia accessibile tramite il ritorno a capo automatico dell’elenco.

Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per quelle di durata superiore a 30 secondi.

Corregge le notifiche che apparivano durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione.

Risolve un problema che poteva riavviare il dispositivo dopo aver superato un punto di controllo del cronometraggio di una mezza maratona.

Risolve altri problemi minori.

Aggiorna le traduzioni. Modifiche per i soli Forerunner 970/170: Offre allenamenti Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali.

Migliora la precisione del rilevamento della lunghezza della nuotata e del tipo di bracciata. Modifiche per il solo Forerunner 970: Fornisce una visualizzazione della mappa chiara e utile per le attività a piedi.

Risolve il problema per cui l’attività Spedizione non disattivava la connessione Bluetooth.

Risolve il problema per cui l’orologio rimaneva bloccato su “Ricerca” in caso di errore di navigazione.

Risolve un problema per cui i toni di notifica o i timer utente potevano essere riprodotti quando la modalità Non disturbare o la modalità di sospensione erano attivate.

Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin

Per aggiornare i Garmin Forerunner 970, 570, 170 e 70, alla stregua di tutti gli smartwatch e sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile: