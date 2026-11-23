Garmin si conferma molto attiva per quanto concerne la distribuzione di nuovi aggiornamenti software per la quasi totalità dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma ancora supportati.
Nelle ultime ore l’azienda elvetico-statunitense ha rilasciato il nuovo major update per tre dei quattro sportwatch più recenti dedicati ai runner, ovvero Forerunner 970 (presentato nel mese di maggio 2025), Forerunner 70 e Forerunner 170 (presentati nel mese di maggio 2026). Andiamo a scoprire tutti i dettagli, incluso il changelog completo.
Garmin Forerunner 970/170/70: il nuovo major update è servito
Come anticipato in apertura, Garmin ha da poche ore avviato il rilascio del nuovo major update per i suoi sportwatch più recenti dedicati ai runner: parliamo del modello di punta Garmin Forerunner 970 e dei modelli entry-level Forerunner 170 (anche in versione Music) e Forerunner 70.
Tranne il Forerunner 70 che riceve la nuova versione 19.24 del software, gli altri modelli coinvolti stanno ricevendo la nuova versione 19.23 del software; in tutti i casi, l’aggiornamento va a sostituire la precedente versione 18.32, rilasciata a metà ottobre per risolvere i bug presenti nell’ormai precedente major update (versione 18.29, distribuito a settembre 2026). Questa versione rimane la più recente per Garmin Forerunner 570.
Il nuovo aggiornamento va a introdurre alcune novità e svariati miglioramenti, oltre a risolvere un’infinità di bug: il tutto è raccontato da un changelog ufficiale abbastanza lungo (qui per Forerunner 970, qui per Forerunner 170 e qui per Forerunner 70) che presenta alcune differenze a seconda del modello.
Changelog – versione 19.23 (dalla 18.32)
- Aggiunge profili, badge, attività e dati relativi alle attività dei cani.
- Modifica i messaggi di Auto Lap per annunciare il numero di giri durante gli allenamenti.
- Aggiorna gli avvisi di movimento aggiungendo opzioni di posticipo manuale e condizioni di soppressione automatica.
- Corregge la navigazione del menu di pausa dell’attività in modo che la funzione Riprendi sia accessibile tramite il ritorno a capo automatico dell’elenco.
- Aggiorna il comportamento di eliminazione delle attività per quelle di durata superiore a 30 secondi.
- Corregge le notifiche che apparivano durante gli intervalli di allenamento ad alta intensità ritardandone la visualizzazione.
- Risolve un problema che poteva riavviare il dispositivo dopo aver superato un punto di controllo del cronometraggio di una mezza maratona.
- Risolve altri problemi minori.
- Aggiorna le traduzioni.
Modifiche per i soli Forerunner 970/170:
- Offre allenamenti Garmin Coach per ciclisti principianti e amatoriali.
- Migliora la precisione del rilevamento della lunghezza della nuotata e del tipo di bracciata.
Modifiche per il solo Forerunner 970:
- Fornisce una visualizzazione della mappa chiara e utile per le attività a piedi.
- Risolve il problema per cui l’attività Spedizione non disattivava la connessione Bluetooth.
- Risolve il problema per cui l’orologio rimaneva bloccato su “Ricerca” in caso di errore di navigazione.
- Risolve un problema per cui i toni di notifica o i timer utente potevano essere riprodotti quando la modalità Non disturbare o la modalità di sospensione erano attivate.
Come aggiornare smartwatch e sportwatch Garmin
Per aggiornare i Garmin Forerunner 970, 570, 170 e 70, alla stregua di tutti gli smartwatch e sportwatch dell’azienda elvetico-statunitense, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso.
Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è possibile:
- Verificare la disponibilità dallo smartwatch accedendo alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina “Sistema” nel menu Impostazioni.
- Collegare l’orologio via USB a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express.
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