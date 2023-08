Partiamo con uno spoiler, la Epomaker Shadow X si candida ad essere una delle migliori tastiere meccaniche custom per rapporto qualità-prezzo. Non per il display integrato ma per ciò che non si vede, la cura dei dettagli, l’insonorizzazione e quanto può rendere con qualche piccola mod.

Epomaker Shadow X build e design

Gusti personali a parte, la Epomaker Shadow X è molto bella. Riprende in maniera palese il look di tastiere meccaniche custom di fascia più alta ma per contenere il prezzo deve fare delle rinunce. Nonostante il case superiore possa sembrare alluminio in realtà è plastica, di ottima qualità come per tutto il resto della scocca. La costruzione è davvero molto buona, nessun tipo di scricchiolio, è solidissima.

Si tratta di una 70% con possibilità di essere regolata in inclinazione, ha tre modalità di connessione (bluetooth, cavo e wi-fi), il dongle wi-fi può essere riposto sul profilo laterale posteriore. Il potenziometro, la rotellina per gli amici, purtroppo non regola i contenuti multimediali e non può essere rimappato, è utile solo per cambiare le modalità di utilizzo della tastiera e di fare lo switch tra Windows e MacOS.

Sì, c’è un piccolo display ed è davvero bello ai fini estetici. Si può personalizzare con una gif a piacimento, si può utilizzare come monitor di statistiche della tastiera oppure come indicatore visivo delle varie combinazioni da tastiera per regolare gli RGB.

Sì perché è una tastiera RGB, il PCB è un south facing che permette libertà nel mondare switch a 3 o 5 pin, ovviamente hot swap. Accedere all’interno della tastiera è molto semplice, si tratta di una gasket mount, una volta rimosse le vitine ci si ritroverà direttamente con tutte le componenti libere.

L’interno è fatto bene, c’è uno strato di foam tra il PCB hot swap e plate, c’è del silicone alla base del case, gli switch e gli stabilizzati sono pre lubrificati. C’è una buonissima dotazione di base per l’insonorizzazione per il costo della tastiera, il gasket mount è un di più.

I keycaps sono buoni, non eccellenti ma sicuramente validi. Si tratta di classici PBT double shot con un lettering fatto bene, non ci sono segni strani o font particolari, tutto è in ordine. I keycaps hanno quel classico feel poroso che a qualcuno piace a qualcuno no, son gusti.

In questa Shadow X ci sono gli switch Flamingo di Epomaker, sono dei lineari forza di attuazione 47 grammi, di una corsa totale di 3,80 mm e di una punto di attuazione di 1,5 mm. Sono a 5 pin, sono shine through, belli da vedere ed anche da utilizzare. La cosa veramente interessante di questa Shadow X è che è possibile prenderla direttamente con switch Gateron Pro Yellow, un gran vantaggio.

Epomaker Shadow X utilizzo e sound

Tutto sommato la combinazione dei vari strati di foam, di silicone, il gasket mount e switch e stabilizzatori pre lubrificati permette a questa Epomaker Shadow X di essere precisa, veloce e di suonare davvero bene anche di serie.

Funziona anche bene, scrivere lunghi testi è molto piacevole, gli switch sono buoni in termini di peso e di velocità, restituiscono un sound ritmato, dipende dai vostri gusti ma si possono sempre cambiare. Sorprendentemente bene anche gli stabilizzatori che solitamente sono il punto debole delle tastiere custom entry level. Nemmeno a dirlo il layout non è in italiano ma se settate la tastiera italiana su pc, nel giro di pochissimo vi abituate.

Utilizzata prevalentemente in wireless non ha nessun problema di latenza in gaming, questa Epomaker Shadow X va bene un po’ per tutto, per giocare, per lavorare, per personalizzarla e fare amicizia con il mondo delle tastiere meccaniche custom. Ultimo appunto per la batteria che dura parecchio, il suo stato può essere controllato dal display, vera utilità pratica della sua presenza, tutto il resto è estetica.

Epomaker Shadow X software

Prima delle conclusioni giusto due parole sul software di Epomaker che è sempre lo stesso da tempo ma è completo, non velocissimo ma almeno si può personalizzare la tastiera come si vuole, con le macro, gli RGB, le combinazioni, i driver ed in questo caso anche con le gif per il display.

Epomaker Shadow X conclusioni

La Epomaker Shadow X costa circa 79 dollari sul sito ufficiale di Epomaker ma presto sarà disponibile anche su Amazon Italia, il brand vende ufficialmente le sue tastiere lì. Per quel prezzo questa Epomaker Shadow X si candida ad essere una delle migliori tastiere meccaniche custom in circolazione, se non proprio un nuovo best buy.

Epomaker Shadow X è una bella tastiera tuttofare con la chicca estetica del display che funziona bene, è molto ben curata nei minimi particolari e se ci sapete mettere le mani, può dare anche molto di più.

