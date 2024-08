Come ogni anno ormai, ASUS ROG è una presenza fissa al Gamescom di Colonia, l’evento europeo più importante dedicato ai videogiochi che raccoglie produttori, espositori, gamer e appassionati da tutto il mondo. Per l’edizione del 2024, ASUS ha messo in piedi l’evento Ahead Of The Game, ampiamente pubblicizzato nei giorni scorsi e ideato per riflettere al meglio la leadership del brand ROG nel mondo gaming e la ricerca di performance sempre più evolute per i prodotti di nuova generazione.

In questa occasione, oltre a tutti gli eventi di contorno, l’azienda ha avuto modo di svelare anche una serie di nuovi e innovativi prodotti per il segmento PC gaming e del PC building, dalle schede madri per la nuova piattaforma AMD Ryzen 9000, passando per dissipatori, alimentatori e molto altro.

Le nuove schede madri per AMD Ryzen 9000 al Gamescom 2024

Dopo tanta attesa e indiscrezioni, ASUS sceglie Gamescom per togliere i veli alla nuova generazione di schede madri con socket AM5 basate sui chipset AMD X870E e AMD X870, soluzioni di fascia alta che sfruttano avanzate funzionalità AI con i più recenti processori AMD Ryzen Serie 9000 e architettura Zen 5. La lineup come al solito è molto vasta e include modelli di diverse fasce di prezzo, dalla top di gamma ROG Crosshair X870E Hero, passando per le bellissime ROG Strix X870E-E Gaming WiFi e ROG Strix X870-F Gaming WiFi, la ROG Strix X870-A Gaming WiFi nella sua splendida finitura bianca e la mini-ITX ROG Strix X870-I Gaming WiFi. In aggiunta troviamo anche la TUF Gaming X870-Plus WiFi, la Prime X 870P WiFi e la splendida ProArt X870E-Creator WiFi.

I nuovi modelli ASUS offrono una serie di funzionalità avanzate per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza, senza trascurare il sistema di raffreddamento con l’ormai noto AI Cooling II; il tutto è abbinato a doti di espandibilità e connettività di ultima generazione, installazione semplificata e diverse tecnologie proprietarie ASUS. Tra queste segnaliamo ad esempio la tecnologia overclocking AI nei modelli ROG, ROG Strix, TUF Gaming e Pro Art per ottimizzare le prestazioni della CPU, ma anche gli switch OC dinamici e il Core Flex sui modelli ROG, ROG Strix, TUF Gaming e Pro Art. Degna di nota anche NitroPath DRAM, presente sulle schede ROG Crosshair X870E Hero e ROG Strix X870E-E WiFi, funzionalità pensata per ottimizzare e stabilizzare il segnale DRAM con l’overclock, senza dimenticare ASUS Enhanced Memory Profile (AMP) che ottimizza prestazioni e stabilità in base al kit memoria DDR5 utilizzato.

Le schede madri ASUS X870E e X870 vantano come detto un’ottima connettività e una capacità di espansione rinnovata, con la possibilità di sfruttare i nuovi standard PCI-E 5.0 (insieme alle DDR5) e WiFi 7 (Q-Antenna), integrando al contempo il supporto USB 4 nella sua più recente revisione. Anche le prestazioni di rete sono ottimizzate grazie ad ASUS AI Networking II, funzionalità GamesFirst (per ROG & ROG Strix) e CreationFirst (per ProArt), oltre a ulteriori strumenti come Direction Finder, Fast Check e Traffic Monitor. Non mancano infine gli accorgimenti per i PC builder, tra questi PCIe Q-Release Slim, pulsanti M.2 Q-Release e M.2 Q-Slide. Nessun dettaglio al momento su eventuali disponibilità e prezzi per il mercato italiano, terremo monitorata la situazione in attesa di eventuali aggiornamenti da parte dell’azienda.

ASUS ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme: il dissipatore AiO definitivo?

ASUS punta in alto anche con i dissipatori CPU AiO a liquido con il fiammante ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme, modello che migliora il suo predecessore ROG Ryujin III portando le prestazioni a un livello ancora superiore. Il nuovo AiO migliora prestazioni e acustica grazie alla nuova pompa Emma Gen8 V2 di Asetek, il ritorno per la ventolina VRM per la zona socket e il sistema di raffreddamento per radiatore ARGB ROG Daisy-Chainable.

Quest’ultimo consente di collegare senza problemi l’illuminazione ARGB di tre ventole con un unico cavo, ma non è tutto. Il design del motore delle ventole è stato rivisto per risultare ancora più efficiente e lo spessore è stato aumentato a 30 mm per garantire un flusso d’aria stabile e prestazioni acustiche ottimali. ROG Ryujin III 360 ARGB Extreme è dotato anche di un display LCD da 3,5 pollici con frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una risoluzione di 640 x 480; il tutto è personalizzabile e gestibile tramite l’utility ASUS Armoury Crate, sia per gli effetti estetici che per il monitoraggio del sistema in tempo reale.

Gli alimentatori ad alte prestazioni ASUS ROG

In occasione della Gamescom abbiamo visto anche due alimentatori ad alte prestazioni, precedentemente annunciati, due soluzioni che vanno a completare l’offerta dell’azienda taiwanese in ottica PC building. Si parte con il ROG Thor 1200W Platinum III, PSU da 1.200 watt certificato 80 Plus Platinum caratterizzata da un MOSFET in GaN che garantisce alta efficienza e un display OLED magnetico per monitorare i consumi in tempo reale.

L’alimentatore è conforme agli standard PCI-E 5.0 e ATX 3.1, vanta un design modulare e possiede inoltre un sensore di tensione GPU-First e uno stabilizzatore di tensione intelligente; non manca poi la modalità TURBO per l’overclocking, un sistema di raffreddamento ad alto profilo con dissipatori ROG e una garanzia di 10 anni.

Il secondo alimentatore è il, sempre con MOSFET in GaN in ottica efficienza energetica, stabilizzatore di tensione GPU-First e modalità 0dB per un funzionamento silenzioso. L’unità vanta è compatibile con sistemi e schede con standard PCIe 5.0 e ATX 3.1, mantenendo la certificazione 80 PLUS Platinum e garanzia di 10 anni.