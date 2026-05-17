Anche nel weekend, Garmin porta avanti il solito lavoro di distribuzione quasi quotidiana di nuovi aggiornamenti software per molti dei suoi smartwatch e sportwatch dell’intera gamma.

Protagonisti di oggi sono tutti gli smartwatch di punta più recenti per le attività ricreative outdoor dell’azienda elvetico-statunitense capitanati da Fenix 8: tutti i modelli coinvolti ricevono l’ennesima beta del ciclo di sviluppo verso il prossimo major update il cui rilascio sembra sempre più vicino. Scopriamo tutti i dettagli.

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Nuova beta per Fenix 8 e gli altri flagship per la “outdoor recreation”

Come anticipato in apertura, Garmin ha rilasciato un nuovo aggiornamento software in beta per tutti i più recenti smartwatch di punta della gamma per la “outdoor recreation”.

I modelli coinvolti sono Garmin Fenix 8 AMOLED (43, 47 e 51 mm), Fenix 8 Pro, Fenix 8 MicroLED, Fenix 8 Solar (47 e 51 mm), Fenix E, Enduro 3, Tactix 8 e Quatix 8 che, dalla precedente versione 22.29 beta, passano alla nuova versione 22.32 beta del software.

La nuova versione in anteprima è accompagnata da un changelog abbastanza risicato che evidenzia un paio di bug risolti e alcuni miglioramenti (oltre a segnalare che le funzioni ECG e immersioni sono disabilitate in beta).

Changelog – versione 22.32 beta (dalla 22.29 beta) Risolve un problema che poteva causare il blocco o il riavvio del dispositivo durante un allenamento multisport. Risolve un problema che poteva causare il riavvio casuale del dispositivo. Migliora la reattività durante la regolazione del volume tramite touchscreen. Visualizza i minuti anziché solo l’ora per gli orari dei pasti quando si registrano gli alimenti nell’app Nutrizione. Aggiorna le traduzioni.

Considerando la durate del ciclo di sviluppo finora, non dovrebbe mancare molto alla sua naturale conclusione che culminerà con il rilascio della versione 22 del software in forma stabile su tutti i modelli coinvolti.

Come aggiornare gli smartwatch Garmin o accedere al programma Beta

Per aggiornare, indipendentemente dal dispositivo interessato, basta seguire le istruzioni indicate nelle relative notifiche dell’aggiornamento dall’app Garmin Connect o dallo smartwatch stesso, versioni che Garmin ha iniziato a rilasciare ovunque negli scorsi giorni e che dovrebbero essere quindi già visibili per tutti.

Nel caso in cui non abbiate ancora ricevuto nulla, scenario possibile considerando che il roll out di questi aggiornamenti è graduale, è tuttavia possibile controllarne la disponibilità accedendo dallo smartwatch alla sezione Aggiornamento Software dalla pagina Sistema nel menu Impostazioni. Altrimenti, basta collegare via USB l’orologio a un computer e cercare i nuovi aggiornamenti tramite il software per PC Garmin Express, aggiornamento che sarà in ogni caso rilevabile e installabile nel giro di pochi giorni.

Qualora siate interessati a iscrivervi al programma Beta, invece, dovrete effettuare il login al vostro account Garmin Connect dalla pagina dedicata, cliccare sull’icona “dispositivi” in alto a destra, selezionare il dispositivo (dal nome o dall’immagine), cliccare su “Join Beta Software Program” e accettare termini e condizioni. A questo punto, dallo smartwatch, sarà sufficiente entrare nelle impostazioni e seguire il percorso “Sistema > Aggiornamento software > Verifica aggiornamenti > Installa ora”.

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