Attendere il lancio di una nuova console per poi vederla subito in forte sconto è un’occasione più unica che rara. Nintendo Switch 2, l’attesissima evoluzione della console ibrida che promette di ridefinire il gaming portatile e domestico, si presenta oggi su AliExpress con una promozione di lancio che la rende immediatamente un best-buy. Con uno sconto che supera il 30%, sia nella versione standard che nel bundle con il nuovo Mario Kart World, questa è un’opportunità eccezionale per entrare nella nuova generazione Nintendo risparmiando cifre importanti. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questa console un vero salto generazionale e i termini di questa imperdibile offerta.
Indice:
📌 Nintendo Switch 2
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Nintendo Switch 2: un salto generazionale in 4k e 120 fps
Nintendo Switch 2 non è un semplice aggiornamento, ma un vero e proprio balzo in avanti tecnologico. Il cuore pulsante del nuovo hardware è un potente processore custom realizzato da NVIDIA, capace di garantire prestazioni grafiche di altissimo livello. La console supporta una risoluzione 4K a 120 fps quando collegata a un televisore, offrendo un’esperienza di gioco fluida e visivamente sbalorditiva, allineandosi agli standard più elevati del gaming moderno. Anche in modalità portatile, il passo avanti è netto grazie al nuovo display LCD touch da 7.9 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), supporto a HDR10 e Variable Refresh Rate (VRR) fino a 120 Hz, per immagini vivide, contrastate e prive di tearing.
Anche i controller Joy-Con 2 sono stati riprogettati: ora si collegano magneticamente alla console e, in linea con le nuove normative europee, includono batterie sostituibili per una maggiore longevità e riparabilità. Le novità non finiscono qui, con l’introduzione di funzionalità social avanzate come la chat vocale integrata (GameChat) e uno storage interno raddoppiato e più veloce.
Ecco le specifiche chiave che definiscono l’esperienza:
- Display: LCD capacitivo da 7.9 pollici, 1920×1080 pixel, HDR10, VRR fino a 120 Hz.
- Processore: Custom NVIDIA, con supporto 4K a 120 fps in modalità docked.
- Memoria interna: 256GB di tipo UFS, espandibile tramite schede MicroSD Express.
- Controller: Joy-Con 2 con aggancio magnetico e batterie sostituibili.
- Connettività: Piena retrocompatibilità con le cartucce della prima Nintendo Switch.
- Funzionalità: Chat vocale integrata tramite GameChat.
L’offerta su AliExpress da non perdere
La promozione attualmente attiva su AliExpress rende l’acquisto di Nintendo Switch 2 estremamente conveniente, con due opzioni disponibili per tutti i tipi di giocatori. L’offerta è resa ancora più vantaggiosa dall’utilizzo di un coupon specifico e dalla possibilità di ottenere un cashback aggiuntivo.
La prima opzione riguarda la console standard, la Nintendo Switch 2 (European Version) con garanzia locale. Il prezzo di listino di 529€ scende all’incredibile cifra di 368€, con un risparmio netto di 161€, pari a uno sconto del 30%.
Per chi desidera partire subito con uno dei titoli più attesi, è disponibile il bundle Nintendo Switch 2 + Mario Kart World. In questo caso, il prezzo passa da 579€ a soli 429€, permettendo un risparmio di 150€.
Per ottenere questi prezzi, è necessario applicare il coupon SSIT45 al momento del checkout. L’offerta è soggetta alla disponibilità del codice sconto e delle scorte di magazzino, quindi il tempismo è fondamentale. Inoltre, è possibile ottenere un ulteriore rimborso del 3% sull’acquisto iscrivendosi al TEAM CashBack di PrezziTech, con la percentuale che può salire fino al 9% in base al numero di partecipanti.
📌 Nintendo Switch 2
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