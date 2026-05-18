Il team di sviluppatori di Apple continua a lavorare al miglioramento di CarPlay, piattaforma che ha già conquistato tantissimi utenti per le funzionalità che è in grado di garantire durante i loro spostamenti in auto.

Con iOS 26 il colosso di Cupertino ha implementato nuove funzionalità per l’esperienza in auto, come i widget e le app Musica e Messaggi aggiornate ma c’è anche un altro modo con cui la piattaforma viene migliorata, ossia con l’introduzione del supporto a nuove app di terze parti, come le due che sono state aggiunte di recente.

Il principio, del resto, è lo stesso dei sistemi operativi per smartphone: la qualità dell’esperienza offerta dipende anche dalle app che sono supportate e consentono agli utenti di fare affidamento sui propri servizi preferiti.

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Due nuove app supportate da Apple CarPlay

La prima nuova applicazione supportata dalla piattaforma di Apple è Suno, una soluzione che consente agli utenti di generare canzoni attraverso l’intelligenza artificiale, il tutto anche senza un’esperienza musicale, semplicemente partendo da un’idea.

Ebbene, così com’è stato annunciato dagli sviluppatori, adesso la musica che viene generata con Suno può essere facilmente avviata sia da Apple CarPlay che da Android Auto.

Suno is now on Apple CarPlay and Android Auto🚗 Stream your favorite creations in the car. Try it out on your morning commute with this playlist!https://t.co/Y3y4zB3rLV pic.twitter.com/RsaQnC8ZWX — Suno (@suno) May 13, 2026

Potete trovare la pagina dedicata sull’App Store seguendo questo link.

L’altra nuova applicazione supportata da Apple CarPlay è ZenoRadio, che consente di ascoltare in streaming le proprie stazioni radio preferite (c’è un apposito motore di ricerca per Paese), oltre che podcast e altri contenuti.

Potete trovare la pagina dedicata sull’App Store seguendo questo link.

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