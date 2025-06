Tra i prodotti più interessanti visti allo stand NZXT del Computex Taipei 2025 c’era senza dubbio il nuovo dissipatore AiO a liquido per CPU NZXT Kraken Elite RGB 420 (V2), prodotto che siamo riusciti ad avere in anteprima per una prova sul campo e un’analisi delle novità introdotte dall’azienda rispetto al già ottimo NZXT Kraken ELITE 360 RGB che avevamo recensito un paio di anni fa.

Negli ultimi anni il segmento dei dissipatori a liquido AiO ha visto un costante incremento del market-share, non solo per via dei prezzi sempre più accessibili legati all’evoluzione tecnologica di settore (almeno per i modelli entry-level), ma anche per le elevate richieste termiche dei processori desktop top di gamma di ultima generazione.

In questo contesto NZXT si è ritagliata un ruolo di rilievo, riuscendo a proporre finora sia soluzioni di fascia alta che modelli più competitivi sul versante prezzo, così come avviene per la serie NZXT Kraken Elite V2, disponibile sia senza illuminazione che con ventole RGB in dotazione.

Dicevamo che il modello in prova è uno dei più interessanti proposti dal produttore, risultando anche un’eccezione nel nuovo listino NZXT; solo la serie Kraken Elite RGB infatti è disponibile con radiatore fino 420 millimetri, il primo di queste dimensioni proposto in casa NZXT su un dissipatore AiO e per questo con aspettative piuttosto alte guardando alle proposte top della concorrenza.

Staremo a vedere se è così o meno, intanto scopriamone insieme tutti i dettagli tecnici.

Recensione NZXT Kraken Elite RGB 420: novità, design e caratteristiche

Come anticipato poco sopra, NZXT ha aggiornato il proprio catalogo di AiO in occasione del Computex 2025, scegliendo (stranamente) di non rivedere il nome dei modelli nonostante le sostanziose novità introdotte. Teniamo a sottolineare questo aspetto in quanto i modelli più recenti di NZXT Kraken Elite si possono distinguere solo dal suffisso V2, mentre secondo noi ci stava tutto un bel NZXT Kraken Extreme che avrebbe creato meno confusione.

Tornando però alla sostanza, i modelli disponibili come detto saranno due, NZXT Kraken Elite V2 e Kraken Elite RGB V2; Kraken Elite V2 arriva con radiatore da 240 o 360 mm, ventole ad alta pressione statica e un bellissimo display LCD IPS da 2,72″ 640P con anelli RGB personalizzabili, mentre Kraken Elite RGB V2 offre radiatori da 240 a 420 millimetri, ventole a singla frame NZXT RGB Core serie F fino a 420 mm e lo stesso display.

Il radiatore, a parte la nuova opzione fino a 420 millimetri, non differisce molto rispetto ai modelli 2023, mentre i tubi in gomma (da 460 mm) sono nettamente migliorati risultando molto flessibili e resistenti grazie al rivestimento con guaina intrecciata in poliestere.

Una delle caratteristiche di rilevo di questo dissipatore AiO di NZXT, che secondo noi da sola valeva il cambio di nomenclatura, è rappresentata dalla nuova pompa proprietaria Turbine, in dotazione a tutti i nuovi modelli e decisamente un cambio di rotta rispetto alle precedenti adozioni a marchio Asetek (in realtà ancora non sappiamo chi è l’OEM che la produce).

Secondo l’azienda, questa nuova soluzione prodotta in casa permette di migliorare le prestazioni del 10% gen su gen, il tutto con un regime rotativo che può oscillare tra 2.800 e 3.000 RPM a fondo scala.

Altra differenza sostanziale con il Kraken Elite V1 la ritroviamo nel design della base del waterblock, sempre in rame ma completamente rivista nella forma (quadrata non circolare) oltre che decisamente più ampia rispetto al passato e quindi sulla carta con una maggiore capacità di dissipare il calore.

Nonostante la sua mole, il dissipatore NZXT è pensato per tenere a bada processori consumer di fascia alta AMD e Intel, per intenderci fino ai più recenti AMD Ryzen 9 9000 e gli Intel Core Ultra 9 o Core i9 sino a 24 core; stranamente non è previsto un kit di ritenzione per Intel Xeon o AMD Threadripper, ma questo non possiamo considerarlo un difetto visto che il bundle è completo.

NZXT Kraken Elite RGB 420: ecosistema proprietario e ventole RGB Core serie F

Nell’ultimo anno e mezzo ci siamo occupati spesso di dissipatori a liquido all-in-one, rilevando ed evidenziando che il mercato si muove sempre di più su ecosistemi proprietari che, da un lato permettono un’estrema personalizzazione RGB e un numero di cavi sempre più ridotto, dall’altro prevedono spesso connettori proprietari che ne limitano in qualche modo la compatibilità con componenti di altri brand (non sempre).

Inutile dire che molto dipende anche dalle scelte del produttore in ottica marketing, ma sappiamo bene che NZXT aveva già scelto questa strada da qualche tempo, portandola ulteriormente avanti col nuovo NZXT Kraken Elite RGB 420. In questo caso l’azienda opta inoltre per una soluzione che vuole cercare di limitare quantomeno i cavi in vista, caratteristica che spiega l’assenza di cavi dati/alimentazione in uscita dalla testa del waterblock (o comunque esterno a questo). Anche la tripla ventola F420 RGB Core si muove in questa direzione, utilizzando un solo cavo in uscita che però è proprietario NZXT.

Gli ingegneri hanno risolto con una soluzione in realtà già vista, ovvero un vero e proprio “ponte” all’interno del blocco radiatore (con tanto di controller) che ospita un connettore (sempre proprietario) collocato in mezzo ai tubi del liquido refrigerante.

In dotazione con gli accessori troveremo un cavo ad hoc che da un lato si collega al connettore proprietario NZXT del radiatore, dall’altro esce con ulteriori quattro connettori: un SATA per l’alimentazione, un USB da collegare sulla scheda madre, un header 3 pin (si presume per rilevare il regime rotativo), finendo con un connettore 8pin proprietario NZXT che andrà collegato a quello della ventola F420 RGB Core.

Riguardo queste ultime, la novità risiede soprattutto nelle dimensioni (420 mm), mentre riguardo le prestazioni e le funzionalità, anche legate al sistema RGB, non differiscono dalla variante F360 RGB Core che avevamo recensito qualche tempo fa.

Scheda tecnica NZXT Kraken Elite RGB 420

Tipologia: dissipatore a liquido AiO per CPU

Pompa: Turbine proprietaria (max 2.800 RPM ±300 RPM)

Display: IPS 2,72” 640×640P, 690 cd/m² e refresh a 60 hertz

Base: in rame

Radiatore: in alluminio da 420 mm

Dimensioni radiatore: 457 x 140 x 27mm

Lunghezza tubi: 460 mm

Ventole: 1x F420 RGB Core PWM 420 mm

Caratteristiche Ventole: 420 × 140 x 26 mm 500-2400 RPM 75,12 CFM 3.3 mm H2O (per ventola)

Software: NZXT CAM supportato per AiO e ventole

Socket Intel supportati: LGA 1851, LGA 1700, 1200, 1150, 1151, 1156

Socket AMD supportati: AM4, AM5

Garanzia 6 anni

Recensione NZXT Kraken Elite RGB 420: la nostra prova

Viste le caratteristiche tecniche e le novità legate anche alle scelte operate da NZXT, passiamo ora alla prova dei fatti mettendo sotto torchio il Kraken Elite RGB 420. Per l’occasione abbiamo testato il dissipatore NZXT in coppia con un Intel Core Ultra 9 285K, non solo con impostazioni di fabbrica, ma anche con un overclock a 5,5 GHz su tutti i P-Core e 4,8 GHz sugli E-Core. A seguire la piattaforma hardware nel dettaglio:

Processore: Intel Core Ultra 9 285K (stock + profilo overclock manuale a 5,5 GHz)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE RGB 420

Scheda madre: ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

Memoria RAM: Kingston FURY Renegade RGB DDR5 CUDIMM 8.400

Scheda grafica: ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5060 8 GB OC

Storage SSD: PNY CS2150 1 TB PCI-E 5.0

Alimentatore NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo Windows 11 24H2

NZXT Kraken Elite RGB 420: test temperature e rumorosità

Fatte tutte le premesse del caso, eccoci finalmente alla prova pratica, occasione che vedrà il Kraken Elite RGB 420 alle prese con una build di ultima generazione, l’ideale secondo noi per testare un nuovo dissipatore top di gamma come questo NZXT.

Mantenendo inalterato l’approccio visto in altri articoli di questo tipo, eseguiremo diverse tornate di test, il tutto ovviamente per ricreare più di uno scenario utente. Le sessioni saranno in totale quattro: tre con Intel Core Ultra 9 285K a default (Profilo Performance) e varie impostazioni di pompa e ventole, l’ultima, la quarta, con overclock e frequenze “bloccate” a 5,5 GHz per gli 8 P-Core e 4,8 GHz i 16 E-Core (ventole al 100% però).

Prima delle temperature però, ecco uno guardo alla rumorosità; la prova prende in considerazione tre profili diversi applicati al Kraken Elite RGB 420: Predefinito, Prestazioni e Manuale, dove in pratica portiamo a fondo scala il regime rotativo di pompa e ventole. Possiamo dire che tutto sommato il rumore prodotto non è poi così esagerato per un triventola da 420 mm:

Ecco invece come si comporta il Kraken Elite RGB 420 con uno stress-test come Cinebench R23 e i profili ventola applicati sopra:

I valori ottenuti sono a dir poco ottimi, soprattutto se consideriamo che il test è stato condotto a temperatura ambiente, possiamo dire quasi in estate (sopra i 25 °C); in test precedenti abbiamo anche utilizzato un ambiente climatizzato, ma in questa occasione volevamo mettere davvero alla corda la nuova proposta NZXT.

Inutile quasi sottolineare che, come in altre occasioni, la gestione manuale attraverso il software NZXT CAM permette un controllo più preciso ed efficace delle prestazioni, non solo per quanto concerne le ventole (che fanno molto), ma anche per il regime rotativo della pompa e tutto quello che concerne la rumorosità (oltre che display ed effetti luce).

Essendo la F420 RGB Core PWM 420 realizzata con tre ventole da 140 mm capaci di spingersi a 2.400 RPM, non ci sorprende vedere valori di rumorosità fino a 52 dBA a pieno regime, in compenso però le prestazioni sono notevoli e spingere tutto al 100% potrebbe anche non essere necessario se si guarda a un sistema senza overclock o, ancora meglio, con undervolt (che però snaturerebbe un po’ i risultati in questo scenario).

Quanto costa e dove acquistare NZXT Kraken Elite RGB 420

In occasione della presentazione al Computex Taipei del mese scorso, Kraken Elite RGB 420 è stato l’unico prodotto annunciato senza un prezzo di listino. Considerando che la variante da 360 mm ha un costo di 319,99 dollari, ci aspettiamo che il modello da 420 mm lieviterà di almeno 20-30 dollari.

L’azienda non ci ha fornito aggiornamenti a riguardo, tuttavia vi segnaliamo che il nuovo dissipatore è già disponibile su Amazon Italia, in colorazione nera o bianca, a un prezzo di 344,99 euro; a seguire i link per l’acquisto:

Considerazioni

Giunti alla fine di questa recensione del Kraken Elite RGB 420, possiamo dire senza problemi che la nuova proposta targata NZXT ha soddisfatto le nostre aspettative, non solo dal punto di vista delle prestazioni globali, ma anche per quanto concerne la qualità generale del prodotto e le novità / migliorie apportate rispetto al modello Kraken Elite RGB del 2024.

Avendo utilizzato per diverso tempo la variante Elite RGB 360 sulla nostra bench-test, sapevamo quali erano i punti da migliorare o migliorabili, quantomeno per giustificare un upgrade; bene, il Kraken Elite RGB 420 V2 li soddisfa quasi tutti, a partire da una soluzione proprietaria per la pompa che, dopo una lunga collaborazione con Asetek, vede NZXT proporre l’inedita Turbine.

Se provenite come noi da un AiO NZXT da 360 mm, passando a un Kraken ELite RGB 360 V2 probabilmente non vedreste tutta questa differenza, soprattutto perché il 10% dichiarato da NZXT può essere facilmente “azzerato” da qualsiasi incognita, cambio di configurazione, cattiva instalazione ecc (i dati delle aziende sono sempre ottenuti nelle migliori condizioni possibili).

Discorso completamente differente se da un 360 mm volete passare al nuovo Kraken Elite RGB 420; in tal caso, l’aggiornamento ha più senso e si può toccare con mano un incremento prestazionale, che ovviamente non è dovuto esclusivamente alla nuova pompa, ma anche e soprattutto al radiatore più ampio (420 mm appunto) con tre ventole da 140 mm ad alte prestazioni.

Nel complesso Kraken Elite RGB 420 ci convince e lo consigliamo soprattutto a chi punta a un dissipatore a liquido AiO ad alte prestazioni senza compromessi; tra questi ovviamente non abbiamo incluso il sistema di cavi e connettori proprietari, se non altro perché quasi tutti i competitor diretti stanno utilizzando lo stesso approccio da un po’ di tempo.

Riguardo il prezzo invece, NZXT non ha dato indicazioni precise, ma il costo è senza dubbio da top di gamma, neanche troppo esagerato se dobbiamo essere sinceri e guardiamo al listino dei diretti competitor.