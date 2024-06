Oggi parliamo di ventole RGB e in particolare dell’ultima proposta targata NZXT per il segmento degli appassionati di PC DIY e più in generale di PC building. Daremo infatti uno sguardo in anteprima alla nuova generazione di ventole NZXT serie F RGB CORE, una gamma che mette insieme il meglio della tecnologia del produttore californiano, non solo per design ed estetica, ma anche per prestazioni, possibilità di personalizzazione e, in questo caso, innovazione.

Le ventole NZXT serie F RGB CORE, annunciate solo qualche settimana fa al Computex di Taipei, rappresentano infatti una delle novità più importanti nel catalogo 2024 di NZXT, importanti perché introducono un nuovo approccio basato su un design innovativo a doppia o tripla ventola e singola cornice / telaio. Ma vediamo meglio in cosa consiste la novità proposta da NZXT per chi assembla PC custom.

NZXT F360 RGB CORE: le novità del nuovo design pensato per i PC builder

Nelle scorse settimane abbiamo discusso in più occasioni dell’evoluzione di componenti e accessori per il PC cooling, ventole in primis. Le ventole di ultima generazione, RGB e non, hanno in comune un obiettivo che mira a semplificare il design e il cablaggio della ventola, nonché la sua installazione e la gestione via software. Questi quattro elementi sono in pratica il biglietto da visita delle nuove NZXT serie F RGB CORE, una soluzione cosiddetta single-frame che in sostanza racchiude due o tre ventole da 120 o 140 millimetri in un design unibody.

In questo caso le nuove ventole NZXT arrivano in variante RGB, allineandosi ai competitor che sui modelli top puntano tutto sull’illuminazione aRGB gestibile via software proprietario (che ora vedremo). Il modello che abbiamo ricevuto per questa prova è il top di gamma NZXT F360 RGB CORE, dotato di tre ventole da 120 mm integrate in un unico telaio, bello da vedere e soprattutto compatto e curato. La nuova serie NZXT F RGB CORE prevede un totale di tre modelli, disponibili in colorazione nera o bianca; oltre alle NZXT F360 RGB CORE con tre ventole da 120 millimetri, troviamo anche le NZXT F240 RGB CORE e le F280 RGB CORE, rispettivamente dotate di due ventole da 120 e 140 millimetri.

Parlando di caratteristiche tecniche, l’azienda offre una ventola PWM a 9 pale equipaggiata con cuscinetti fluidodinamici che dovrebbero garantire prestazioni e una bassa rumorosità grazie al particolare design che vede le pale molto vicine al bordo della cornice; secondo il produttore, questo approccio bilancia al meglio il flusso d’aria e la pressione statica, mentre tra le funzionalità aggiuntive segnaliamo la modalità Zero RPM per configurazioni semi-passive.

Nel nostro caso, l’approccio a “singola cornice” senza dubbio velocizza e semplifica l’installazione rispetto ad esempio a tre ventole indipendenti, ma questo non basta ed NZXT migliora ulteriormente la gestione e il cablaggio con un controllo digitale a singolo cavo, il tutto tramite controller RGB NZXT (si può anche usare lo split per collegare la ventola alla scheda madre). A gestire e monitorare il tutto ci penserà come di consueto il software proprietario NZXT CAM, una nostra vecchia conoscenza che tra l’altro avevamo provato nuovamente in occasione della recensione del dissipatore AiO NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB.

Scheda tecnica ventole NZXT serie F RGB CORE

Modelli: NZXT F240 RGB CORE NZXT F280 RGB CORE NZXT F360 RGB CORE

Dimensioni: 240 x 120 x 26 mm 280 x 140 x 26 mm 360 x 120 x 26 mm

Velocità di rotazione: 500 – 2.400 RPM 500 – 2.000 RPM 500 – 2.400 RPM

Portata (per ventola): 75,12 CFM 98,61 CFM 75,12 CFM

Pressione statica (per ventola): 3,3 mm H2O 3,2 mm H2O 3,3 mm H2O

Rumorosità (per ventola): 30 dBA 34,5 dBA 30 dBA

Consumo energetico 6,72 watt 7,08 watt 9,48 watt

Cuscinetto: Fluidodinamico

Numero LED: 8 per ventola

Connettore: 8 pin per PWM + RGB

Lunghezza del cavo: 600 mm

Materiale: plastica e gomma

Durata / Affidabilità: 60.000 ore

Cavo adattatore: Cavo della ventola PWM a 4 pin – 1 x 300 mm RGB da 5V & cavo RGB NZXT a 4 pin – 1 x 100 mm

Garanzia: 2 anni

NZXT F360 RGB CORE: belle e semplici da installare

In passato abbiamo già avuto modo di installare e testare i prodotti e le ventole NZXT sulle nostre build, soluzioni che oltre alle prestazioni guardano anche al design e ovviamente all’illuminazione aRGB, ormai immancabile su quasi tutte le ventole di questa tipologia. La serie F RGB CORE enfatizza ulteriormente tale aspetto e con l’innovativo design single-frame non offre solo un modo per facilitare l’installazione / cablaggio, ma anche un’estetica semplice, lineare e pulita arricchita dagli 8 led indirizzabili in dotazione a ogni ventola. Tra le due opzioni disponibili il produttore ci ha fornito la variante nera, quella in bianco potrebbe attirare di più, ma alla fine tutto dipende dai gusti, dal resto della componentistica e del case che ci abbineremo.

Mettendo da parte l’estetica e passando invece all’atto pratico, le nuove ventole NZXT risultano davvero semplici e veloci da installare, soprattutto se le paragoniamo a prodotti di pari fascia e caratteristiche con design standard. Nel nostro caso, il modello F360 RGB CORE integra come detto tre ventole da 120 mm; nonostante ciò, invece di ritrovarci con 12 fori / 12 viti e dai tre ai sei cavi in uscita (1/2 per ventola), dovremo applicare solo 4 viti sui lati della cornice con un unico cavo a 8 pin (proprietario) che andrà direttamente al controller RGB NZXT che non è in dotazione (bisogna precisarlo).

L’utilizzo del controller proprietario RGB NZXT è come sempre consigliato, tuttavia, per chi non volesse fare quest’ulteriore spesa, in alternativa è possibile sfruttare l’adattatore split in dotazione che garantisce un connettore PWM e un doppio connettore RGB, il classico 5V e quello proprietario NZXT a 4 pin. Precisiamo però che in questa configurazione si perde un po’ quella che è l’essenza di questi nuovi modelli, quantomeno riguardo la parte che riguarda il cablaggio (ora ci torniamo).

Inutile dire che tutte queste accortezze ci permettono di risparmiare molto tempo nella fase di assemblaggio della build, senza contare quello che guadagneremo per collegare le varie ventole al sistema grazie all’approccio a singolo cavo. Se pensate che si tratti di una perdita di tempo trascurabile, vi assicuriamo che non è così, soprattutto se come nel nostro caso mettiamo in piedi un sistema di fascia alta con molte ventole (ben 10 in totale, sarebbero state 40 viti invece delle nostre 16).

NZXT F360 RGB CORE: la nostra opinione

Finora si è discusso di caratteristiche, design, funzionalità e tecnologie proprietarie, ma dopo averle installate sul nostro case, abbiamo come al solito condotto qualche test sul campo con le NZXT F360 RGB CORE, non solo per vedere il risultato finale della build in termini estetici, ma anche per verificare come si comportano dal punto di vista prestazionale. Riguardo le prestazioni, possiamo dire che in linea di mssima NZXT propone delle ventole pensate e ottimizzate per case e l’airflow, tuttavia, se guardiamo alla scheda tecnica, rileviamo delle specifiche tecniche che suggeriscono anche una certa versatilità della nuova gamma NZXT.

Le ventole NZXT F360 RGB CORE sono state integrate in una build che prevede tra le altre cose il nuovo case NZXT H7 Flow RGB (che tratteremo però in un articolo dedicato), nonché il dissipatore NZXT KRAKEN ELITE 360 RGB. Anticipando quella che potrebbe essere una delle prossime proposte del produttore statunitense, la nostra prima prova consiste in un restyling del dissipatore flagship NZXT, rimuovendo le ventole originali (già ottime) per queste nuove F360 RGB CORE. Il risultato in termini di prestazioni / rumore, oltre che estetici, è a dir poco ottimo e non ci fa rimpiangere più di tanto le ventole originali che erano delle validissime F120 RGB CORE PWM da 120 mm.

Le performance in termini di temperature (CPU in primis) e airflow ci hanno pienamente soddisfatto, mentre riguardo la rumorosità, bisogna distinguere tra la rumorosità del kit singolo oggetto della recensione e quella ottenuta con tutta la componentistica installata sulla build (13 ventole in totale). Tenete sempre a mente che il sistema single-frame NZXT ha una rumorosità che ovviamente cambia in base al regime rotativo delle ventole integrate; NZXT F360 RGB CORE integra tre ventole da 120 mm distinte che a pieno regime possono garantire da specifica circa 75 CFM a 30 dBA (per singola ventola), sicuramente udibili ma con un buon rapporto prestazioni /rumore.

In linea di massima confermiamo i dati dichiarati da NZXT, mentre un ultimo passaggio riguarda ancora una volta l’estetica e gli effetti RGB ottenibili su queste ventole che, tra le altre cose, integrano una striscia led incastonata su tutti i lati della cornice per garantire effetti ancora più originali. Con NZXT CAM avremo poi la possibilità di monitorare e soprattutto gestire le prestazioni, tutti gli altri parametri tecnici, eventuali profili personalizzati e, come da prassi, una serie di effetti e preset integrati nel software NZXT che permettono di scegliere la tonalità e la sequenza di colori più adatta alle esigenze dell’utente.

Quanto costano e dove comprare le ventole NZXT F360 RGB CORE

Le nuove ventole NZXT serie F RGB CORE, e in particolare il modello in prova, sono già disponibili sul sito del produttore , in entrambe le varianti nera e bianca, presto anche presso i maggiori rivenditori di settore come Amazon italia.

A seguire i prezzi di listino ufficiali NZXT:

NZXT F360 RGB CORE disponibile a 69,99 euro

NZXT F280 RGB CORE disponibile a 49,99 euro

NZXT F240 RGB CORE disponibile a 44,99 euro

NZXT F360 RGB CORE: considerazioni

Al termine di questa prova delle nuove ventole NZXT F360 RGB CORE, possiamo affermare che la proposta del produttore statunitense ci ha convinto per praticità oltre che per quello che concerne il trittico qualità-design-prestazioni. I prezzi a nostro avviso sono in linea con la novità proposta dall’azienda riguardo il telaio single-frame, nonché con le offerte dei competitor, collocandosi alla fine nella fascia medio-alta del mercato ventole.

Oltre a essere molto valide e impeccabili nel design (sempre soggettivo), le nuove ventole NZXT centrano secondo noi il loro obiettivo primario, ovvero quello di facilitare e velocizzare ulteriormente la fase di installazione della build, il tutto con un effetto estetico che a noi è piaciuto e che, comunque, può essere sempre personalizzato in base ai propri gusti grazie al software NZXT CAM. In questo contesto non bisogna dimenticare anche l’approccio a singolo cavo che propone NZXT, davvero molto comodo ma allo stesso tempo “vincolato“, come per altri produttori, all’utilizzo di un controller hub proprietario.

Segnaliamo infatti che le ventole NZXT F Series RGB CORE sono dotate di un nuovo connettore a 8 pin, compatibile verosimilmente col nuovo NZXT Control Hub che sarà disponibile solo nel terzo trimestre. Non avendo a disposizione tale hub USB, ci si trova infatti a dover ripiegare sullo split in dotazione che, pur garantendo un doppio supporto per connettore aRGB 5V e connettore RGB proprietario NZXT 4 pin, ci costringe a utilizzare anche il secondo cavo PWM da collegare eventualmente alla scheda madre o un controller terzo insieme al cavo aRGB.

Nel nostro caso siamo riusciti a utilizzare senza problemi il controller in dotazione al dissipatore AiO NZXT, ma tenete presente questa caratteristica se avete intenzione di acquistare le nuove NZXT F Series RGB CORE e non siete sicuri di avere tutto quello che vi serve per farle funzionare a dovere; precisiamo che non lo riteniamo un punto a sfavore, se non altro perché il nuovo NZXT Control Hub è già presente sul sito del produttore e dovrebbe essere disponibile a fine estate.