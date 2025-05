Anche NZXT è presente al Computex 2025 con tante novità rivolte al mondo PC e in particolare agli assemblatori e amanti del PC DIY (do it yourself). L’azienda, molto attiva nel panorama della componentistica e dei sistemi di dissipazione, sceglie la vetrina di Taipei per annunciare quelli che sono di fatto i prodotti di punta per questo 2025.

Andando nel dettaglio, allo stand NZXT sono protagonisti i case per PC e, ancora più interessanti, le prime soluzioni di dissipazione per CPU a liquido All-In-One dotate di radiatore fino a 420 millimetri; il cooling come di consueto è uno dei punti focali del produttore statunitense, motivo per cui non mancano i modelli di ventole più recenti come la serie NZXT serie F RGB Core e tante altre opzioni.

NZXT annuncia il case di fascia alta H9 Flow e il più compatto H3 Flow

Iniziamo con uno dei protagonisti di questo Computex 2025 di casa NZXT, ovvero la versione 2025 del case H9 Flow, il nuovo modello di punta del produttore per quanto riguarda i case per PC custom. Disponibile in tre varianti, H9 Flow, H9 Flow RGB e H9 Flow RGB+, l’ultima proposta NZXT è un mid-tower ad alte prestazioni che sposa un design dual-chamber, utile non solo per ottimizzare al meglio l’airflow ma anche per semplificare l’installazione delle componenti e la gestione dei cavi.

NZXT H9 Flow è disponibile in nero e in bianco, vanta un doppio vetro temperato sul frontale e sul laterale che mette in mostra la build con tanto di effetti RGB, mentre i rimanenti lati/pannelli (laterale, superiore, inferiori e posteriore) sono dotati di generose griglie che garantiscono un ricircolo ottimale dell’aria, ovviamente con possibilità di installare numerose ventole da 120 o 140 millimetri.

Nel dettaglio, il case NZXT può accogliere fino a tre ventole da 140 millimetri su tutti i lati, fatta eccezione per il pannello posteriore che supporta una singola ventola da 120 millimetri; a bordo c’è tutto lo spazio necessario per dissipatori a liquido AiO con radiatori fino a 420 millimetri (360 mm sulla base), senza dimenticare il supporto per componenti (schede madri) con connettori inversi e una particolare attenzione per la gestione dei cavi attraverso degli appositi “canali” di generose dimensioni.

Anche la gestione dello storage è curata, offrendo all’utente non solo la classica gabbia per hard disk da 3,5″, ma anche dei vani per unità da 2,5″ posizionati in verticale nella seconda camera. Tornando all’airflow e alle ventole, in dotazione al modello NZXT Flow 9 troveremo tre ventole F140Q da 140 mm sul laterale e una F120Q sul retro, mentre H9 Flow RGB utilizza le nuove F420 RGB Core a singola cornice più una F120Q in estrazione. Il modello di punta, H9 Flow RGB+ invece arriva con due F420 RGB Core, una one F120 RGB Core e Control Hub gestibile via NZXT CAM.

NZXT H3 Flow: più compatto ma funzionale

Per chi cerca un case più compatto, ma non per questo meno funzionale e valido sotto il profilo dell’airflow, NZXT propone il più economico H3 Flow. Si tratta sempre di un case micro-ATX, uno chassis che cerca di contenere l’ingombro pur supportando componentistica di fascia alta. Stando a quanto dichiara l’azienda, il case può ospitare schede grafiche enthusiast (37,7 cm) e dissipatori a liquido AiO fino a 280 millimetri; il pannello in vetro temperato laterale lascia intravedere i componenti e l’illuminazione RGB, e non mancano pannelli meshati sui quattro lati per favorire lo smaltimento dell’aria calda (con tanto di ventola da 120 mm in estrazione).

Anche qui NZXT ha curato il cable management con dei particolari canali che permettono di tenere tutto in ordine, senza dimenticare il supporto per i componenti con connettori inversi e l’approccio tool-free che permette di rimuovere tutti i pannelli senza l’ausilio del cacciavite.

Arrivano i primi dissipatori AiO NZXT da 420 mm e le ventole serie F RGB Core

Altro segmento di mercato molto caro a NZXT è quello dei dissipatori a liquido AiO, ambito dove l’azienda introduce quest’anno il suo primo modello con radiatore da 420 millimetri. Si tratta della nuova versione del Kraken Elite che avevamo testato lo scorso anno, disponibile in diverse varianti per dimensioni e ovviamente con e senza illuminazione RGB.

I modelli disponibili saranno due, NZXT Kraken Elite e Kraken Elite RGB; il primo arriva con radiatore da 240 e 360 mm, ventole ad alta pressione statica e l’ormai immancabile display LCD IPS da 2,72″ (640×640 pixel). Rivista la pompa (Turbine), decisamente più prestante secondo l’azienda, mentre in dotazione troviamo una base in rame del waterblock decisamente più ampia rispetto al passato e, cosa più importante con base quadrata.

In questa occasione ci sarà una differenza sostanziale tra Kraken Elite e Kraken Elite RGB; quest’ultimo riprende ovviamente tutte le novità citate sopra, tuttavia ci saranno quattro varianti con radiatore da 240 a 420 millimetri equipaggiate tra l’altro con le più recenti ventole a cornice singola RGB Core. Ultima nota sulla compatibilità, assicurata per tutti i più recenti socket AMD e Intel.

NZXT Kraken Plus: prestazioni di livello a un prezzo più contenuto

Per chi punta a qualcosa di più economico, ma non vuole rinunciare alle prestazioni, NZXT propone invece il Kraken PLUS che, almeno stando a quanto ci dice il produttore, dovrebbe più o meno allinearsi alla versione 2024 del famoso AiO. Anche qui abbiamo due versione, Kraken PLUS e Kraken PLUS RGB, il primo con radiatore da 240, 280 e 360 mm, il secondo con effetti RGB, dimensioni da 240 e 360 mm e ventole a singola cornice NZXT RGB CORE.

Su questi modelli viene ridotto il display a 1,54″ (sempre IPS), 240P a 30 Hz), mentre la pompa dovrebbe essere stata rivista insieme alla generosa base in rame che assicura buone prestazioni e una maggiore dissipazione del calore. Tutti i dissipatori AiO NZXT possono essere gestiti con il software proprietario NZXT CAM, la compatibilità assicurata anche per i più recenti AMD AM5 e Intel LGA 1851.

Le ventole F SERIES RGB CORE a cornice unica

Allo stand NZXT c’erano anche le nuove ventole ad alte prestazioni F SERIES RGB CORE, prodotti che avevamo già avuto modo di testare e che al Computex arrivano anche in nuove varianti con dimensioni sino a 420 millimetri. Oltre a un telaio unico, che non si fa mancare 8 led RGB per ventola, questi modelli offrono un ottimo rapporto prestazioni/rumore, garantendo al contempo un’integrazione con ecosistemi NZXT (e non) e connettore proprietario per essere gestite dal controller utilizzando anche il software NZXT CAM. Le NZXT F Series RGB CORE vantano un regime rotativo sino a 2.400 RPM, mentre saranno quattro i modelli disponibili: da 240 passando a 280 mm, ma anche le più performanti versioni da 360 e 420 mm.

Disponibilità e prezzi dei nuovi prodotti NZXT

I nuovi prodotti annunciati da NZXT a Computex dovrebbero essere disponibili da subito o comunque nei prossimi giorni/settimane. A seguire vi lasciamo con i prezzi di listino, al momento relativi al mercato USA.