Dopo aver visto e testato diverse proposte basate sull’ultima piattaforma Intel Core Ultra 200S “Arrow Lake”, oggi è il turno della recentissima GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS, una scheda madre che a prima vista sembra voler giocare in difesa, ma che in realtà nasconde parecchio sotto il cofano.

Siamo davanti a una soluzione basata sul chipset top di gamma Intel Z890 e socket LGA 1851, progettata per “accompagnare” soprattutto i nuovi Intel Core Ultra 200S Plus, a loro volta rivisti e ottimizzati come saprete anche per l’overclock spinto. Una piattaforma moderna quindi, con supporto nativo alle DDR5, PCI-E 5.0 e connettività di ultima generazione; se a questo aggiungiamo inoltre le migliorie apportate da Intel coi modelli serie 200 Plus, la sfida con AMD e AM5 si fa ancora più avvincente.

La serie EAGLE, per chi conosce il catalogo GIGABYTE, è quella che solitamente punta più alla sostanza, meno estetica estrema sostanzialmente ma più concretezza. In questa generazione però notiamo un piccolo cambio di rotta, soprattutto sul fronte ottimizzazioni automatiche e tecnologie AI, che qui iniziano a farsi sentire davvero nell’esperienza finale, allineandosi anche a modelli decisamente più costosi.

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Recensione GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS: design e caratteristiche

Iniziamo confermando che la GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS mantiene una linea estetica molto pulita e senza eccessi; PCB scuro, dissipatori ben dimensionati e nessuna particolare esagerazione, tutto è orientato alla funzionalità e alla fascia di utenza rimane comunque il segmento medio.

Questo ovviamente non significa che il design o i dettagli non siano curati, anzi come detto troviamo una particolare enfatizzazione delle tecnologie più recenti dell’azienda, tenendo inoltre a mente che il chipset scelto è il migliore che attualmente può fornire Intel per la piattaforma desktop consumer di fascia alta.

Al pari di modelli che abbiamo testato nell’ultimo periodo, GIGABYTE continua a puntare sulla filosofia Ultra Durable, che qui si traduce in un PCB a doppio strato di rame, componentistica selezionata e una struttura rinforzata anche dal punto di vista fisico grazie alla presenza della base plate metallica (o back plate se preferite). Non è solo una scelta estetica, ma una soluzione che migliora rigidità e durata nel tempo, soprattutto con configurazioni pesanti, senza considerare che di solito viene proposto su modelli di fasci alta o enthusiast.

Seppur non ai livelli di modelli top come la serie AORUS, il sistema di dissipazione risulta comunque ben distribuito tra VRM e storage e ad alto profilo, con heatsink estesi e pad termici ottimizzati per massimizzare lo scambio termico (vedi Thermal Guard).

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Entrando ancora di più nel dettaglio tecnico, il reparto di alimentazione è probabilmente uno degli aspetti meglio riusciti di questa scheda madre. La Z890 EAGLE WIFI7 PLUS utilizza infatti un design digitale a 14+1+2 fasi, con DrMOS da 60A per il VCore e una configurazione parallela 7+7 che consente di distribuire meglio il carico sulla CPU; il tutto è supportato da due connettori 8+8 pin rinforzati e dimensionati anche in ottica di configurazioni spinte per l’overclock estremo.

GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS: Ultra Turbo Mode, DDR5 e funzionalità AI

Uno degli elementi più interessanti introdotti da Gigabyte su questo modello EAGLE è il sistema Ultra Turbo Mode, una tecnologia che va oltre il classico overclock automatico. L’idea è quella di sfruttare ottimizzazioni profonde a livello di sistema per tirare fuori più prestazioni possibile dagli Intel Core Ultra 200S, senza richiedere interventi manuali particolarmente complessi da parte dell’utente.

Gigabyte parla di incrementi prestazionali fino al 40%, valore che può variare in base a CPU e configurazione memoria. In scenari particolarmente favorevoli, combinando CPU e RAM, si possono raggiungere picchi ancora più elevati, anche nell’ordine del 60-65%, ma è chiaro che si tratta di condizioni specifiche e non sempre replicabili.

Il sistema ideato dall’azienda è strutturato su tre livelli ben distinti:

LV1 Intel 200S Boost, attivo di default, che migliora subito le prestazioni in gaming

LV2 Turbo Mode, che interviene su tensioni e memoria per incrementare ulteriormente gli FPS

LV3 Extreme Mode, che spinge la piattaforma al limite per ottenere il massimo possibile

Risulta evidente che salendo di livello aumentano anche i compromessi in termini di stabilità e consumi, ma il punto è un altro, ovvero che pur non essendo una scheda madre enthusiast GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS permette di sfruttare un sistema di ottimizzazione automatica realmente efficace.

Allineandosi ad altri modelli AMD e Intel di ultima generazione, anche qui la gestione della memoria DDR5 permette alla proposta GIGABYTE di distinguersi, aiutata senza dubbio da una piattaforma molto propensa a lavorare bene con memorie spinte. La Z890 EAGLE WIFI7 PLUS supporta infatti moduli DDR5 fino a 9.466 MT/s in overclock, risultato non da poco che sicuramente arriva anche grazie a un ecosistema di tecnologie AI che semplifica notevolmente il tuning.

Tra le funzionalità di rilievo segnaliamo ad esempio D5 Bionic Corsa e HyperTune BIOS, soluzioni che come detto sopra mirano a ridurre la complessità delle regolazioni manuali. Degno di nota infine in ottica RAM, il recente aggiornamento BIOS proposto da GIGABYTE per le sue schede madri Intel ,comprese la serie 800, che in sostanza permette di utilizzare le nuove HUDIMM e configurazioni di moduli DDR5 ibride.

Capacità di espansione, connettività – BIOS e software

Grazie al chipset top di gamma Intel, la Z890 EAGLE WIFI7 PLUS offre una dotazione completa e ben bilanciata sul versante espansione e connettività. Lo slot principale PCI-E 5.0 x16 è pensato per le schede video di nuova generazione ed è rinforzato per garantire stabilità anche con GPU di grandi dimensioni, mentre i restanti due slot in basso, di colore nero, sono gestiti dal chipset e offrono un’interfaccia PCI-E Gen 4.0 x4.

Sul fronte storage troviamo invece un totale di quattro slot M.2. Il primo (con dissipatore dedicato) sfrutta l’interfaccia Gen 5.0, mentre i restanti tre sono PCI-E Gen 4.0, uno dei quali gestito sempre dalla CPU; a questi poi si aggiungono quattro ulteriori porte SATA 6 Gbps, senza omettere nel contesto il supporto RAID.

La connettività è aggiornata agli standard più recenti, con la presenza di USB4 Type-C 40 Gbps con supporto Display Port, oltre a numerose porte USB ad alta velocità per periferiche e storage esterno. Anche riguardo la rete non manca nulla, si parte con una porta LAN da 2,5 Gbps, passando WiFi 7 Dual Band e Bluetooth 5.4; completa la dotazione il comparto audio Realtek ALC1220 che offre supporto fino a 7.1 canali e uscita ottica S/PDIF.

Dal punto di vista software e del BIOS, c’è da dire inoltre che con questa generazione EAGLE debutta anche il nuovo UC BIOS 2.0, da noi già sperimentato e di sicuro con un’interfaccia più moderna e personalizzabile rispetto al passato. La struttura resta quella classica con modalità base e avanzata, ma la navigazione è più intuitiva e sono stati aggiunti elementi come temi multipli e controlli diretti per sistemi AIO.

A bordo è presente anche AI PerfDrive, utility che propone preset automatici in base alla configurazione hardware, semplificando ulteriormente la gestione delle prestazioni. Chiudendo col software, il GIGABYTE Control Center continua a rappresentare il punto di riferimento per gestione RGB, aggiornamenti e monitoraggio, integrandosi anche con strumenti di analisi avanzata; a questo aggiungiamo anche Smart Fan 6, che consente una regolazione precisa delle ventole per ottenere un buon equilibrio tra prestazioni e rumorosità.

Scheda tecnica GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS

Formato: ATX 30,5 x 24,4 cm

Chipset: Intel Z890

Socket: LGA1851

CPU supportate: Intel Core Ultra 200S e Core Ultra 200S Plus

Memoria DRAM: 4 slot DDR5, capacità massima 256 GB Velocità supportate fino a 9.466 MT/s (OC) Supporto Intel XMP 3.0

Slot PCI-E: 1x PCI-E x16 Gen 5.0 2x PCI-E x16 Gen 4.0 (x4)

Storage: 1x M.2 PCI-E 5.0 3x M.2 PCI-E 4.0 4x SATA 6 Gbps Supporto RAID 0, 1, 5, 10

Output video: 1x USB4 Type-C con DisplayPort 2.1 (4K 144 Hz) 1x DisplayPort 2.1 (4K 144 Hz)

Porte USB: 1x USB4 Type-C 40 Gbps 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (via header) 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 3x USB 3.2 Gen 1 2x USB 3.2 Gen 1 (via header) 4x USB 2.0 + 4x USB 2.0 via header

Rete: LAN 2.5 Gbps Realtek WiFi 7 Intel BE202 Bluetooth 5.4

Audio: Realtek ALC1220 7.1 con S/PDIF

BIOS:512 Mbit AMI UEFI

Piattaforma di test

Nel corso di questo anno e mezzo dal debutto dei processori Intel Core Ultra 200S, abbiamo avuto modo di testare e provare la piattaforma in diverse salse e con un’ampia gamma di applicativi, overclock, temperature e consumi. Sappiamo bene come rendono questi processori e le relative schede madri, per questo motivo nella sessione di oggi andremo a verificare come se la cava con l’overclock “pesante” la GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS.

Per l’occasione ci serviamo del nuovo Intel Core Ultra 5 250K Plus, abbinato a 48 GB di RAM DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s e una scheda video al top come la GeForce RTX 5080, nella versione AORUS di GIGABYTE.

Ecco la build nel dettaglio e relativo parco software:

Processore: Intel Core Ultra 5 250K Plus

Dissipatore: NZXT Kraken Elite RGB 420

Scheda madre: GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS

RAM DDR5: Kingston FURY Renegade RGB CUDIMM 8.400 MT/s – Intel XMP 3.0

Scheda video: Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Storage SSD: Corsair MP700 PRO XT 2 TB

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Sistema operativo: Windows 11 25H2

Driver Intel e NVIDIA aggiornati all’ultima versione

Benchmark e giochi utilizzati nella prova:

Test CPU

Cinebench R23 Single/Multi Core

Blender Open Data

V-Ray Benchmark

Geekbench 6 Single/Multi Core

7-Zip Benchmark 32MB

AIDA64 Extreme Crittografia AES

Test Gaming 1080P Ultra o Dettagli Maxati (no DLSS/FG)

Final Fantasy XIV

PRAGMATYA

CS GO 2

Borderlands 3

Rainbow Six Extraction

Assassin’s Creed Mirage

Cyberpunk 2077

Qualche precisazione su overclock e profili predefiniti GIGABYTE

Relativamente alle funzionalità di ottimizzazione automatiche di GIGABYTE, l’utilizzo di RAM DDR5 così spinte ci ha costretti a evitare quasi del tutto i profili discussi sopra. Per essere più precisi, vi riportiamo le prestazioni del Core Ultra 5 250K Plus a default (evitando il profilo LV1), confrontate con il profilo LV2 Turbo Mode (con DDR5 8.400 MT/s) e successivamente con overclock manuale.

Prima di vedere i grafici, segnaliamo subito che con la nuova Z890 EAGLE WIFI7 PLUS siamo riusciti a portare il Core Ultra 5 250K Plus al suo apice, quantomeno con dissipazione a liquido AiO. Il nostro risultato, con impostazioni manuali e personalizzate, arriva a 5,8 GHz sui P-Core, 5,1 GHz sugli E-Core e 3,2 GHz per frequenza D2D ed NGU.

GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS: ecco come va nei benchmark

Ricapitolando, in questa tornata di test riportiamo le prestazioni dell’Intel Core Ultra 5 250K Plus in tre condizioni diverse. Il riferimento, ovvero “prestazioni stock”, non si avvale del profilo di default Gigabyte LV1 che abilita Intel 200S Boost, con RAM DDR5 8.000 MT/s. I risultati, rispetto al comportamento stock della nostra piattaforma sarebbero sfalsati, motivo che ci ha spinti a impostare manualmente le frequenze NGU e D2D.

Una buona via di mezzo potrebbe essere il profilo GIGABYTE LV2, ma se guardate ai grafici è chiaro che solo manualmente (e con un po’ di tempo) possiamo davvero spremere fino all’ultimo il processore.

A 5,8 GHz il Core Ultra 5 250K Plus diventa un chip a dir poco notevole, sia in single-core che in multi-core, in questo caso supportato al meglio da un VRM robusto che non ci ha dato il minimo problema di stabilità.

Quanto costa e dove acquistare GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS

GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS è già disponibile in Italia presso i maggiori rivenditori di hardware e partner dell’azienda, incluso Amazon Italia. Non abbiamo dettagli sul prezzo di listino ufficiale per il nostro Paese, che comunque lascia il tempo che trova, mentre da una veloce ricerca sui motori di ricerca rileviamo che il costo dovrebbe collocarsi tra 260 e 280 euro, leggermente sopra la variante Z890 EAGLE WIFI7 non PLUS.

Considerazioni

La GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS è una di quelle schede madri che rischiano di essere sottovalutate al primo sguardo, soprattutto da chi bazzica la fascia alta del segmento desktop e magari conosce bene la lineup del produttore. La scheda in effetti non è appariscente e non prova neanche a fare la top di gamma travestita, tuttavia una volta montata sulla build ci si accorge che c’è molta sostanza.

Avendo testato molte schede GIGABYTE e AOURS, quindi conoscendo bene la lineup dell’azienda, possiamo confermare in prima istanza che con questo modello la gamma EAGLE viene elevata; il PLUS nella sigla non è fittizio insomma e anche se la precedente versione non viene stravolta, ci sono delle migliorie oggettive sia sul versante qualità/costruzione che su quello delle prestazioni.

Il punto forte della motherboard è proprio questo equilibrio, ovvero VRM solido, piattaforma aggiornata, connettività completa e, soprattutto, un comparto AI che non risulta inutile. Le modalità Turbo fanno davvero qualcosa, e riescono a tirare fuori margine, tuttavia chi come noi sa muoversi nel BIOS GIGABYTE, riuscirà a ottenere un margine più ampio con overclock manuale.

Come anticipato sopra, non conosciamo il prezzo ufficiale della GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 PLUS, ma alla cifra giusta, ovvero quando scendere leggermente di prezzo (complice una disponibilità più ampia), potrà essere un’opzione molto valida se puntate a una build di livello (magari con il 250K Plus), moderna e senza spendere una fortuna.

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