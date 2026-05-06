GIGABYTE aggiorna la propria piattaforma desktop Intel con un intervento che punta dritto a uno dei temi più caldi degli ultimi mesi, ovvero il costo della memoria DDR5. Il produttore ha infatti annunciato il rilascio di un aggiornamento BIOS per le schede madri basate su chipset Intel serie 800, 700 e 600, introducendo il supporto completo al nuovo standard HUDIMM, una variante delle DDR5 pensata per rendere più accessibile l’adozione della nuova tecnologia.

In un contesto in cui i prezzi delle memorie continuano a restare elevati a causa di una disponibilità a dir poco scarsa, questa mossa rappresenta un tentativo concreto di ampliare il bacino di utenti che possono costruire o aggiornare un sistema basato su DDR5, senza dover necessariamente sostenere costi elevati. L’argomento ovviamente rimane caldo e questa opzione non risolve la problematica a monte, tuttavia ci sembra un’iniziativa comunque da segnalare per quella porzione di utenza che deve fare i conti con budget ristretti.

DDR5 HUDIMM: cosa cambia e perché può fare la differenza

Con questo aggiornamento BIOS, GIGABYTE porta sulle proprie schede madri Intel serie 800, 700 e 600 il supporto completo al nuovo standard HUDIMM, noto anche come One Sub-channel DDR5. Si tratta di una variante delle classiche DDR5 UDIMM che adotta un singolo sotto-canale da 32 bit al posto dei due tradizionali, una scelta progettuale che consente di ridurre il numero di chip DRAM per modulo e, di conseguenza, abbattere i costi finali di produzione.

A fare la differenza è proprio questo approccio più “leggero”, che permette ai produttori di proporre moduli DDR5 a prezzi più accessibili, mantenendo al tempo stesso prestazioni adeguate per l’utenza mainstream. Il risultato è una piattaforma DDR5 più abbordabile, capace di avvicinare anche chi finora era rimasto fuori per via dei costi ancora elevati della memoria RAM DDR5 di nuova generazione.

Non meno importante è il lavoro svolto lato firmware. Con i nuovi BIOS infatti, le schede madri GIGABYTE sono in grado di rilevare e inizializzare automaticamente i moduli HUDIMM, senza richiedere configurazioni manuali da parte dell’utente; questa funzionalità si traduce in un’esperienza del tutto plug-and-play, fondamentale soprattutto per chi cerca semplicità oltre al risparmio.

Uno degli aspetti più interessanti introdotti da questo aggiornamento BIOS riguarda il supporto alle configurazioni di memoria “ibride”; gli utenti possono infatti combinare moduli HUDIMM con moduli UDIMM tradizionali, ottenendo configurazioni asimmetriche ma perfettamente funzionanti.

In pratica, diventa possibile affiancare, ad esempio, un modulo HUDIMM da 8 GB a un modulo UDIMM da 16 GB, arrivando a capacità complessive come 24 GB senza dover acquistare kit preconfigurati. Non è una cosa da poco, proprio perché in questo scenario il sistema è in grado di sfruttare in modo flessibile i sub-channel disponibili, bilanciando capacità e banda passante senza vincoli rigidi come quelli delle configurazioni tradizionali.

BIOS già disponibili: come attivare il supporto

L’iniziativa di GIGABYTE, che a quanto pare non è sola nel settore a puntare sulle HUMIM, apre a nuove possibilità soprattutto in ottica upgrade, permettendo agli utenti di espandere la memoria in modo graduale e più economico, senza dover sostituire completamente i moduli già in uso; insomma, un’opzione che da utenti e PC builder avremmo voluto anche prima sinceramente.

GIGABYTE da parte sua ha confermato che gli aggiornamenti BIOS con supporto HUDIMM sono già disponibili per il download e coprono l’intera gamma di schede madri basate su chipset Intel serie 800, 700 e 600; segnaliamo anche che l’azienda invita gli utenti ad aggiornare il firmware tramite il sito ufficiale, così da abilitare immediatamente la compatibilità con i nuovi moduli.

In chiusura, possiamo dire senza problemi che si tratta di un aggiornamento che non richiede modifiche hardware, ma che invece può avere un impatto concreto sul costo complessivo di una piattaforma DDR5, soprattutto per chi sta pianificando una nuova build o un upgrade nel breve periodo. Di sicuro non è una funzionalità che toccherà molto gli utenti enthusiast, ma dal nostro punto di vista rappresenta sia una soluzione ai costi che un’evoluzione tecnica non indifferente in ottica RAM DDR5. Per maggiori dettagli sulle schede madri GIGABYTE e relativi BIOS potete consultare questo link.