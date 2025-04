Corsair VOID WIRELESS v2 è l’ultima novità di casa Corsair in ambito cuffie da gaming, un settore dove c’è molta concorrenza e le novità si susseguono a un ritmo abbastanza veloce. In quest’ottica, Corsair sembra essere uno di quei brand alla ricerca di un continuo miglioramento, non solo per quanto concerne le cuffie, ma più in generale delle componenti e periferiche per il mondo PC gaming.

Con le Corsair VOID WIRELESS V2, l’azienda californiana rinnova ulteriormente quella che possiamo definire la sua linea più iconica di cuffie per giocare, la VOID appunto, proponendo oggi un’evoluzione del suo cavallo di battaglia, pensato ricordiamo per quegli utenti che non guardano solo alla versatilità e alla qualità del suono (sempre importante), ma anche all’ergonomia e all’estetica.

La linea di cuffie Corsair VOID conta diversi prodotti a listino, modelli che di anno in anno si sono evoluti, a detta del produttore sempre in linea con i feedback degli utenti e dei gamer più esigenti. Le VOID WIRELESS v2 vanno proprio in questa direzione, mirando a quella che possiamo definire fascia media, ma con interessanti aggiornamenti che non fanno rimpiangere più di tanto le note VOID RGB WIRELESS Elite.

Ma vediamo insieme cosa offrono queste cuffie e soprattutto come si sono comportate nella nostra prova sul campo in vari scenari di utilizzo, tenendo a mente che sulla carta dovrebbero essere leggermente inferiori alla variante WIRELESS Elite (per prestazioni assolute).

Recensione Corsair VOID WIRELESS v2: design ed ergonomia

Chi bazzica il mondo del PC gaming, o più semplicemente è un gamer a tutti gli effetti, avrà il suo “parco periferiche” che, oltre a mouse e tastiera, prevede sicuramente un buon headset o in alternativa delle cuffie ad hoc con microfono a parte. In questo contesto, la serie VOID di Corsair si è sempre fatta notare tra i gamer per via di un’ottima ergonomia che si sposa a prestazioni di livello, versatilità e un prezzo non troppo elevato.

Con le Corsair VOID WIRELESS v2, l’azienda californiana punta a migliorare ulteriormente i punti di forza che hanno caratterizzato i modelli VOID di precedente generazione, in primis per quanto concerne l’aspetto ergonomico. Riguardo invece la parte acustica, pur non peccando rispetto ai prodotti che l’hanno preceduta, possiamo già anticiparvi che la qualità è più o meno ai livelli della “vecchia” variante VOID ELITE.

Iniziamo dicendo che le nuove cuffie Corsair sono disponibili sia in nero che in bianco, quest’ultimo secondo noi decisamente più gradevole esteticamente. Il design rispetto ad altri prodotti della gamma VOID non viene stravolto, mantenendo in primis gli iconici padiglioni trapezoidali, in questo caso imbottiti in memory foam e rivestiti da tessuto in microfibra che ne favorisce la traspirazione.

In realtà notiamo che Corsair ha rivisto un po’ le linee, conferendo di sicuro un aspetto più moderno alle cuffie che, tra le altre cose, sono davvero leggerissime: solo 303 grammi contro i circa 390 grammi delle Corsair VOID ELITE WIRELESS RGB ad esempio. Dietro questa caratteristica ci poteva essere solo un cambio di approccio ai materiali utilizzati; esaminandole bene infatti, notiamo che le Corsair VOID WIRELESS sono realizzate quasi completamente in materiale plastico, non scadente e di diverse tipologie, ma comunque bisogna chiarire subito che non ritroviamo materiali premium (complice anche il costo come vedremo).

Le VOID WIRELESS V2 comunque non risultano particolarmente fragili, inoltre sfruttando questa peculiarità non si fanno sentire neanche dopo lunghe sessioni di gioco. I padiglioni, che integrano gli unici led “estetici” di questa variante non RGB, possono essere ruotati e leggermente inclinati, sono ben rifiniti e molto comodi, così come l’archetto è senza dubbio molto più curato rispetto al passato.

Quest’ultimo, imbottito con spugna e rivestito sempre con tessuto traspirante, permette anche una certa regolazione per adattarsi alla testa e alle esigenze ergonomiche dell’utente; anche l’opzione scelta per il microfono ci è piaciuta, non solo perché è flessibile e ingombra poco, ma anche per via del supporto alla modalità Flip-To-Mute (della qualità del suono parleremo dopo).

Corsair VOID WIRELESS v2: non solo estetica, contano anche qualità del suono e praticità

Finora abbiamo esaminato design ed ergonomia, elementi su cui punta sicuramente Corsair, ma come al solito da buone cuffie ci aspettiamo anche una resa sonora altrettanto soddisfacente, quantomeno ai livelli dei prodotti della stessa serie che le hanno precedute. Oltre alla qualità del suono di driver e microfono, gli utenti guardano anche alla versatilità, ambito in cui queste VOID WIRELESS v2 non peccano visto che siamo di fronte a una periferica multipiattaforma.

Rimanendo in tema, c’è da dire anche che la proposta di Corsair supporta la doppia modalità wireless WiFi 2,4 GHz (bassa latenza) e Bluetooth, anche in contemporanea, garantendo compatibilità con PC, Mac e console, da PlayStation 4 e PlayStation 5, passando a Nintendo Switch e arrivando ai dispositivi mobili con bluetooth.

Tornando al reparto audio e relative specifiche, partiamo dai driver dinamici al neodimio da 50 mm che si abbinano a un microfono omnidirezionale con una resa che ci ha un po’ sorpreso. Riguardo i driver da 50 mm, segnaliamo che la risposta in frequenza va da 20 a 20.000 Hz, mentre per il microfono questo range passa da 10 Hz a 10.000 Hz, in grado sostanzialmente di soddisfare tutto quel segmento di utenza che non ha particolari pretese.

Le specifiche, riassunte nel dettaglio a seguire, ci dicono anche che le Corsair VOID WIRELESS v2 non dovrebbero peccare in quanto a potenza e presenza del suono; possiamo già anticiparvi che è così, mentre altrettanto importante (e decisiva aggiungiamo) risulta la presenza del Dolby Atmos (ma anche Windows Sonic Spatial Audio), il meglio che si può reperire per godere di contenuti audio multi-canale e immergersi completamente nella scena di gioco o nella visione di un film.

Chiudendo per il momento con questa parte relativa alle specifiche audio, torniamo un attimo sul microfono per segnalare che a bordo è previsto il supporto NVIDIA Broadcast, utilissimo per eliminare i rumori di fondo e garantire una comunicazione cristallina in tutte le circostanze (serve una GPU NVIDIA compatibile però).

Prima di riassumere tutti i dati di queste Corsair VOID WIRELESS v2, segnaliamo che Corsair dichiara un’autonomia massima di 70 ore; non viene specificato in che ambito o modalità sia raggiungibile questo risultato, mentre va anche precisato che la periferica supporta la ricarica veloce ed è capace di garantire un’autonomia di 6 ore con una ricarica minima di appena 15 minuti (molto buono). In merito alla portata, il valore dichiarato è 50 piedi, ovvero poco più di 15 metri (che verificheremo).

Scheda tecnica Corsair VOID WIRELESS v2

Prima di condividere con voi le nostre impressioni sulle Corsair VOID WIRELESS v2, facciamo il punto sulle specifiche tecniche dettagliate:

Tipologia padiglioni: over-ear

Interfaccia: wireless a bassa latenza

Connettività: WiFi 2,4 GHz e Bluetooth (anche in contemporanea)

Portata: 15,2 metri

Driver: custom da 50 millimetri al neodimio

Risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz

Impedenza: 32 Ohms @ 1kHz

Sensibilità: 116dB (± 3dB)

Surround: Dolby Atmos, Windows Sonic Spatial Audio, Tempest 3D audio

Microfono:

Microfono omnidirezionale flessibile

Supporto flip-to-mute

Risposta in frequenza: 100 Hz – 10.000 Hz

Impedenza: 2.2k Ohms

Sensibilità microfono: -40dB (± 3dB)

Compatibilità: PC Mac PlayStation 4 e PlayStation 5, Switch Dispositivi dotati di Bluetooth

Software: Corsair iCUE e Dolby Access

Dimensioni: 105 x 170 x 193 mm

Peso: 303 grammi

Autonomia: 70 ore con ricarica veloce

Garanzia: 2 anni

Recensione Corsair VOID WIRELESS v2: le nostre impressioni

Come ormai da prassi per questa tipologia di periferiche, le Corsair VOID WIRELESS v2 ci hanno tenuto compagnia per oltre una settimana come nostre cuffie primarie; per questo siamo riusciti a provarle in diversi ambiti e farci un’idea abbastanza concreta su quello che possono offrire. Partiamo dalla parte estetica e costruttiva. Le cuffie Corsair sono comodissime e leggere, anche dopo molte ore di utilizzo non danno particolare fastidio e il materiale traspirante fa un buon lavoro. Riguardo la qualità, le varie tipologie di plastica sono davvero ben lavorate (soprattutto archetto e padiglioni), ma ribadiamo che non sono presenti materiali particolarmente ricercati.

I padiglioni, così come l’archetto, si adattano bene alla nostra testa, integrando sul padiglione sinistro il microfono flessibile e tutti i controlli disponibili: il pulsante accensione, quello multifunzione, volume e porta USB-C per la ricarica e l’interfaccia col PC, inevitabile al primo utilizzo (possiamo personalizzare con iCUE).

Le cuffie Corsair sono abbastanza intuitive, adattandosi bene a diversi ambiti, dal gaming sino alla visione di film, permettendo di avventurarsi anche nell’ascolto di musica se non siete degli audiofili. In modalità stereo la resa sonora è abbastanza buona e soprattutto potente ma, almeno a nostro avviso, in base all’utilizzo c’è da mettere mano all’equalizzatore attraverso il software proprietario Corsair.

Molto meglio quando abilitiamo il Dolby Atmos, ovvero il surround virtuale, secondo noi una caratteristica fondamentale del prodotto e determinante in quanto a resa sonora. Quando passiamo in modalità Dolby il suono migliora molto, non solo per la direzionalità e la profondità, ma più in generale se guardiamo alla qualità e al bilanciamento.

Il microfono con la comoda funzionalità flip-to-mute, è stato come detto una sorpresa, soprattutto se pensiamo che la risposta in frequenza arriva “solo” a 10.000 hertz; la voce risulta chiara e non artificiosa, inoltre nonostante sia un microfono omnidirezionale riesce a restituire un suono abbastanza pulito, insomma può soddisfare una buona porzione dell’utenza consumer che vuole spendere poco e non può/vole acquistare un microfono. Stessa considerazione per le cuffie e i driver al neodimio che, pur avendo una risposta in frequenza di 10.000 hertz inferiore alla precedente versione Elite, rendono molto bene soprattutto nei giochi e nella visione di film.

Oltre a una sezione destinata all’equalizzazione, che dopo vedremo, il software in dotazione Corsair ci offre un totale di quattro profili preimpostati, da provare e sicuramente utili a chi non sa o non ama smanettare con le impostazioni (molto dipende dall’orecchio). Passando oltre, possiamo confermare che la portata dichiarata dal produttore americano è reale (siamo arrivati a circa 15 metri), mentre riguardo la durata della batteria e relativa autonomia c’è da fare come al solito qualche considerazione ad hoc.

Le 70 ore di cui parla Corsair sono evidentemente ottenute nel migliore degli scenari, quindi verosimilmente quando le cuffie sono collegate in modalità Bluetooth. Per quanto ci riguarda, ci siamo leggermente avvicinati a questo valore solo disabilitando gli RGB e optando per il bluetooth (circa 50 ore), mentre con il WiFi a 2,4 GHz e un utilizzo misto (un mix di led accessi/spenti), siamo arrivati anche alla metà (che comunque non è affatto male).

Abbiamo apprezzato la funzionalità di ricarica veloce, così come risulta sempre utile il software in dotazione Corsair iCUE che, non solo ci permette di regolare e personalizzare gli effetti RGB e le impostazioni generali delle cuffie, ma anche di gestirne l’equalizzazione. Riguardo a Corsair VOID WIRELESS v2 e iCUE però vi daremo qualche info in più nel prossimo paragrafo.

Corsair VOID WIRELESS v2: sfruttiamo l’app Dolby Access e il software iCUE

Tra le cose da fare subito se acquistate le nuove Corsair VOID WIRELESS v2 c’è ovviamente la configurazione con iCUE, ma non solo. Essendo un headset Dolby Atmos, su PC non potete fare a meno di installare l’app Dolby Access (gratuita), in caso contrario non sfrutterete appieno le potenzialità di questo headset.

Collegando le cuffie al PC con il cavo USB in dotazione e il relativo ricevitore wireless, la prima volta Corsair iCUE andrà a riconoscere le periferiche, installandone i driver e proponendovi in caso di disponibilità l’ultimo firmware rilasciato. Fatto questo, potete decidere se proseguire con le varie personalizzazioni del caso o utilizzare subito le cuffie per testarne l’efficacia.

Dopo di questo, o anche prima, scaricate l’app Dolby Access per abilitare il Dolby Atmos e Windows Sonic Spatial Audio; qui potrete subito apprezzare la differenza tra un suono stereo e gli effetti del Dolby Atmos, ma anche e soprattutto andare a effettuare qualche regolazione sull’equalizzazione con quattro profili predefiniti (Gaming, Film, Music e Voice) e tre personalizzabili.

C’è da precisare che quando abilitiamo l’audio spaziale spariscono le opzioni di equalizzazione su iCUE (per ovvi motivi software), mentre l’utility Corsair si conferma ancora una volta molto ricca di opzioni anche per queste nuove cuffie.

Oltre a opzioni come gli effetti RGB, lo stato della batteria con tanto di notifiche, i comandi vocali e l’aggiornamento automatico del firmware, su Corsair iCUE potremo personalizzare le funzioni dei tasti e gestire personalmente l’equalizzazione dei vari profili con possibilità di salvare le nostre impostazioni preferite e facilmente richiamabili.

Quanto costano e dove acquistare le cuffie Corsair VOID WIRELESS v2

Le Corsair VOID WIRELESS v2 vanno a collocarsi come detto nella fascia media del segmento consumer, praticamente ricalcano (almeno in Italia) il prezzo delle Corsair VOID ELITE WIRELESS, ovvero 119,99 euro tasse incluse. Al day-one solitamente non ci aspettiamo una disponibilità esagerata, tuttavia le Corsair VOID WIRELESS v2 sono già ampiamente disponibili presso i maggiori rivenditori di settore, incluso ovviamente Amazon Italia.

Considerazioni

L’abbiamo detto in apertura, proporre un headset da gaming nella fascia di mercato scelta da Corsair e cercare di attirare l’attenzione dell’utente e in particolare dei gamer non è molto semplice. La concorrenza è abbastanza agguerrita, le proposte tantissime, ma Corsair secondo noi può puntare almeno su tre elementi decisivi: peso ridotto, connessione wireless e una qualità del suono niente male che sicuramente sale di livello con l’implementazione del Dolby Digital.

A queste caratteristiche si abbina poi un prezzo competitivo, perché, diciamolo senza problemi, con 110-120 euro non possiamo mirare a una cuffia professionale (dovremmo almeno raddoppiare se non triplicare il budget) e in sostanza chi punta a una cuffia con microfono del genere viene attratto dal prezzo e dalla possibilità di sfruttare la connessione wireless evitando l’ingombro dei cavi.

Se a questo poi aggiungiamo un’estetica curata, un’ergonomia soddisfacente e un peso ridotto, che non si fa mancare nulla neanche dal punto di vista della resa audio, ecco che le Corsair VOID WIRELESS v2 potrebbero rappresentare un’opzione da considerare se vi state muovendo in questo segmento di prezzo. Per quanto qualcuno potrebbe storcere il naso per via dell’utilizzo quasi esclusivo della plastica, la proposta di Corsair non manca di “sostanza”; offre un suono potente e coinvolgente, inoltre in modalità Dolby Digital rende veramente bene sia nei giochi che nei film.

Riguardo l’autonomia ci riteniamo soddisfatti anche se lontani dal dato ottimale dichiarato dall’azienda, così come possiamo confermare la portata del segnale wireless, da non sottovalutare se abbiamo l’abitudine di andare “in giro” con le cuffie.