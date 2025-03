Corsair Platform:4 è l’ultima novità di casa Corsair in ambito scrivanie modulari, un settore in continua espansione che è letteralmente esploso purtroppo durante e dopo la pandemia, trovando la strada in un mercato non proprio facile per via di costi legati a progettazione e realizzazione che non sempre sposano le tasche e i budget di un’utenza mainstream (almeno finora).

La scrivania è una “componente” molto importante della nostra postazione; che sia un PC desktop o un notebook poco importa, avere uno spazio organizzato e funzionale soprattutto se lavoriamo o passiamo molto tempo al computer è importante, non solo se la guardiamo sotto il punto di vista dell’ordine e dell’estetica, ma anche sotto il profilo dell’ergonomia e della produttività.

Subito una premessa. Corsair Platform:4, così come i modelli che l’hanno preceduta e le relative proposte dei competitor dello stesso tipo, non è la classica scrivania che si può acquistare presso i classici rivenditori di attrezzature per ufficio, negozi fai da te e similari, ma un prodotto di nicchia studiato ad hoc e mirato all’utenza PC più esigente che cerca non solo una scrivania di qualità e curata nel design, ma anche funzionale, “modulare” e capace di accogliere e supportare tutte le nostre periferiche, aggiungiamo con un occhio di riguardo per la gestione dei cavi.

Sulla carta Platform:4 sembra avere tutte queste peculiarità, una soluzione che ci permette di gestire al meglio la nostra postazione da lavoro o gioco, con qualche chicca aggiuntiva come ad esempio la possibilità di regolare l’altezza del piano di lavoro, funzionalità quest’ultima di non poco conto che la colloca vicina alle proposte top di gamma, non solo di Corsair, ma anche delle aziende concorrenti.

Recensione Corsair Platform:4: caratteristiche e punti di forza

Corsair è un’azienda con cui collaboriamo spesso, non solo perché si è fatta un nome in passato con le memorie RAM, gli alimentatori, i case e più in generale con periferiche e componenti PC, ma anche perché ha saputo ampliare in modo consistente la propria offerta in altri segmenti del mercato, mantenendo sempre lo stesso livello di cura per quanto concerne qualità e affidabilità dei prodotti.

L’ingresso di Corsair nel segmento delle scrivanie modulari non risale a molto tempo fa, tuttavia i prodotti a listino sembrano mantenere il medesimo approccio, ovvero solidità e cura nelle linee, ma soprattutto un’attenzione particolare per quelle che potrebbero essere le esigenze di varie tipoligie di utenza.

Attualmente il listino Corsair vanta due modelli, disponibili a loro volta in due ulteriori varianti; si tratta della top di gamma Platoform:6 e della più compatta Platform:4, ovvero il prodotto in prova oggi. La differenza tra i due modelli, al netto delle caratteristiche e delle opzioni offerte da Corsair che ora vedremo, risiede nelle dimensioni del piano di lavoro; Platform:6 ha un piano da 186 centimetri, mentre Platform:4 è pensata per chi ha poco spazio a disposizione, offrendo per questo un piano da circa 120 centimetri (122 cm per la precisione). Entrambi i modelli, disponibili in colorazione nera, ma anche in bianco e con piano in legno, sono venduti con e senza piano regolabile (ovvero motorizzato).

Quest’ultima versione, che vedremo ora nel dettaglio, è siglata per la precisione Platform:4 Elevate, proprio perché garantisce all’utente la regolazione dell’altezza del piano della scrivania (tramite controller), permettendo quindi all’occorrenza di lavorare o comunque utilizzare il PC in piedi (che non è poco per chi come noi sta molte ore al giorno seduto dietro a un monitor).

Come anticipato poco sopra, Corsair ha curato davvero molto i dettagli e la qualità costruttiva di Platform:4, basta dare uno sguardo alle specifiche o alla scrivania nel suo complesso per rendersi conto che propone le stesse funzionalità e materiali della sorella maggiore, partendo dal sistema di guide modulari con barra a T poste sopra e sotto il piano per accogliere varie tipologie di periferiche e accessori, anche con ulteriori componenti modulari/estensivi che possono essere acquistati separatamente.

Grazie all’impiego di un supporto universale, il produttore garantisce la compatibilità con centinaia di dispositivi e accessori di diversi brand; i binari della guida sono realizzati in alluminio, mentre il supporto della base è in acciaio verniciato a polvere. Corsair Platform:4 punta anche e soprattutto sulla modularità, infatti sono diverse le opzioni di espansione da considerare, ad esempio il Corsair Multi Frame, anche questo con morsetti universali per supportare la maggior parte degli accessori in commercio.

Si tratta di un sistema di pannelli forati, venduto a parte e da collocare sulla parte superiore della scrivania; lo scopo è semplice, permettere all’utente di espandere al massimo la propria postazione con accessori come microfoni, webcam, illuminazione e molto altro. Rimanendo in tema, Corsair ci dice anche che il sistema proprietario è compatibile con accessori per lo streaming a marchio Elgato, in primis con i noti Multi-Mount e Key Lights.

Come ogni scrivania di livello, almeno nella fascia alta, in dotazione è previsto un supporto per il monitor; nel dettaglio si tratta di un braccio da scrivania che supporta un singolo display con standard VESA 75×75 mm o 100×100 mm. Riguardo le dimensioni del pannello, non dovremmo avere problemi con monitor ultrawide sino a 34″, mentre se parliamo di peso, il braccio supporta display sino a 12,5 chilogrammi mentre la scrivania nel complesso può sostenere sino a 120 chilogrammi.

Corsair Platform:4: elegante ma anche funzionale

Corsair Platform:4 punta a conquistare l’utente con molte funzionalità e una spiccata modularità in ottica espansione, tuttavia l’occhio vuole la sua parte e bisogna accontentare anche chi guarda all’estetica. Parlare di design accattivante per una scrivania potrebbe secondo noi risultare eccessivo, mentre possiamo dire senza problemi che la proposta di Corsair è elegante e curata nelle linee, senza cercare di strafare neanche per quanto concerne le colorazioni e la relativa integrazione nei vari ambienti domestici o lavorativi (vedi ufficio).

L’azienda in questo caso propone due opzioni per Platform:4 ad altezza fissa, ovvero nero integrale o nero con attacchi bianchi e piano realizzato in legno di betulla. Per il modello Platform:4 Elevate invece è disponibile una versione completamente nera con piano in laminato, una seconda opzione con piano in betulla e tinta noce, finendo con una terza, la nostra, in bianco con piano in betulla e tinta pino chiaro (senza dubbio è quella più piacevole).

La scrivania modulare di Corsair però vuole essere soprattutto funzionale e comoda per l’utente, insomma di qualche utilità e con opzioni aggiuntive e uniche rispetto a una scrivania “standard” di fascia alta. Tra le peculiarità di spicco del modello Corsair Platform:4 Elevate troviamo infatti la possibilità di regolare l’altezza del piano di lavoro; questa personalizzazione è possibile grazie a un sistema a doppio motore elettrico che ci garantisce di “elevare” il piano dalla sua altezza base, ovvero 74 centimetri, sino a ben 122 centimetri.

In questo modo l’utente può lavorare e svolgere le proprie attività in piedi, ma non solo, sarà possibile adeguare la scrivania in contesti e ambienti dove vengono richiesti particolari setup, magari per effettuare manutenzione al PC stesso o altre attività di questo tipo dove può tornare utile abbassare o alzare la nostra scrivania.

La funzionalità e le accortezze di Corsair su Platform:4 Elevate non finiscono qui. In dotazione è previsto un controller LED con due profili personalizzabili in altezza che, tra l’altro, ci indica anche l’altezza della scrivania; a bordo troviamo poi una sezione di alimentazione dotata di porte USB Type-A e USB Type-C (nel vano inferiore) e, altrettanto importante, la tecnologia di gestione dei cavi Corsair RapidRoute per nascondere ordinatamente cavi, alimentatori, prolunghe e similari dietro la scrivania.

Scheda tecnica Corsair Platform:4 Elevate

Visto quello che offre in linea di massima questa Corsair Platform:4 Elevate, cerchiamo di richiamare il tutto riassumento la scheda tecnica del prodotto, sempre utile qualora siate alla ricerca di una particolare specifica che possa fare la differenza tra un acquisto e la valutazione di una seconda opzione (vedi dimensioni ad esempio).

PLATFORM:4 Elevate Dimensioni scrivania: 120 cm (L) x 76 cm (P)

Altezza scrivania (regolabile): 74-122 cm

Spessore superficie (laminato nero): 2,5 cm

Spessore superficie (betulla + tina pino chiaro o tinta noce scuro): 3 cm

Piano (varianti): laminato nero betulla + tinta pino chiaro betulla + tinta noce scuro

Sistema su guide con canale a T

Braccio per monitor in dotazione realizzato in acciaio supporto VESA 75×75 mm e 100×100 mm display sino a 34″ (e oltre) limite peso monitor 12,5 kg

Supporto Corsair RapidRoute

Supporto Corsair Multi Frame (da acquistare a parte)

Materiali supporto base: acciaio verniciato a polvere binari: alluminio

Peso massimo supportato dalla scrivania: 120 kg

Doppio motore elettrico

Controllo dell’altezza: scrivania: su/giù, Mem1, Mem2 schermo: braccio ergonomico regolabile



Recensione Corsair Platform:4: assemblaggio e impressioni

Esaminate le specifiche e le doti, almeno sulla carta, di Corsair Platform:4, passiamo alla fase che potrebbe sembrare più complessa e impegnativa, ovvero l’assemblaggio. Su questo vogliamo subito rassicurarvi perché Corsair ha pensato a tutto per facilitare l’utente, dimostrando una cura maniacale nelle istruzioni nonché nella qualità del packaging, caratteristica che riflette sostanzialmente il livello del prodotto.

Prima di procedere, teniamo a precisare una cosa importante. Corsair Platform:4 arriva in uno scatolone molto ingombrante e pesante; calcolate che ci vogliono due persone per trasportarla, ma una volta tolta dagli imballaggi l’installazione è invece semplice e può essere svolta da un singolo utente. In dotazione troviamo tutto il necessario per mettere in piedi la scrivania, viti, accessori per periferiche varie, fascette e utensili, senza dimenticare il braccio per il monitor.

Come anticipato sopra, Corsair ha semplificato al massimo l’assemblaggio, imballando con ordine le componenti (numerate), tutto con molta cura per evitare che si possano danneggiare durante il trasporto. Ribadiamo che il processo di installazione è abbastanza intuitivo, potreste giusto perdere qualche minuto in più per il corretto posizionamento del braccio, ma possiamo assicurarvi che non è una procedura stressante.

Una volta stretta l’ultima vite, possiamo apprezzare realmente l’elevata qualità costruttiva proposta da Corsair, abbinata a un design modulare molto funzionale e a un’estetica piacevole, ma sempre soggettiva, che di sicuro viene arricchita da questa particolare colorazione (secondo noi la migliore).

Recensione Corsair Platform:4: la nostra postazione PC si rinnova

Corsair Platform:4 ci permette di aggiornare in modo “smart” la nostra postazione PC, ma più in generale il nostro spazio di lavoro che, almeno per noi, prevede spesso l’impiego di bench test studiate ad hoc per le classiche recensioni di rito. Con Platform:4 tutte queste “comodità” ora sono disponibili in uno spazio ridotto rispetto alla variate da 180 cm, con diverse opzioni di espansione che garantiscono di ampliare la superfice con moduli acquistabili a parte.

La solidità di questa scrivania è davvero notevole, ci abbiamo piazzato sopra sia la nostra bench test che il mastodontico Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow senza il minimo problema; unico appunto, riteniamo questo case troppo ingombrante per posizionarlo su una scrivania da 120 cm, se non altro perché occuperebbe un’ampia parte del piano (meglio un Mid Tower in questo caso se volete esporlo). Riguardo l’utilizzo, oltre alla possibilità di gestire al meglio i cavi e installare la maggior parte degli accessori disponibili in commercio, quello che ci piace di più di questa scrivania è l’ergonomia e la possibilità di regolare l’altezza a nostro piacimento.

A questo proposito, segnaliamo che i motori non sono particolarmente rumorosi, mentre se parliamo di utilità, solo chi come noi passa molte ore seduto al PC potrà apprezzare la comodità di potersi alzare e scrivere in piedi o comunque di alzare e/o abbassare a nostro piacimento il piano di lavoro. Nel nostro caso infatti, siamo andati oltre la classica postazione da gioco, cercando di trovare anche altre combinazioni, magari con il notebook, oppure aggiungendo un display secondario per lavorare.

Quanto costa e dove acquistare Corsair Platform:4

L’abbiamo anticipato in apertura, Corsair Platform:4 è un prodotto che non sposa tutte le tasche e i portafogli; la versione non motorizzata costa 1.049,90 euro, mentre per il modello in prova Corsair Platform:4 bianco saliamo a 1.299 euro. In alternativa, si può anche valutare il modello Elevate con piano in laminato, ma per una differenza di 100 euro noi siamo propensi per quella con piano in legno.

Considerazioni

Corsair Platform:4 Elevate è un prodotto che convince, non solo per quanto riguarda la qualità costruttiva, ma anche per la funzionalità, l’ergonomia e non per ultima un’estetica elegante che si adegua alla natura modulare del prodotto. Quando parliamo di estetica il gusto predomina sull’oggettività, e per quanto la “bellezza” non sia fondamentale su una scrivania di questo tipo, a noi la variante in bianco con piano in betulla è piaciuta molto.

Le dimensioni del piano di lavoro, davvero bello e ben rifinito, che anche per noi potrebbero risultare limitate in alcune occasioni, non saranno comunque un problema grazie alla possibilità di aggiungere delle prolunghe laterali (e ulteriori pannelli), da acquistare però a parte. Nella nostra prova non abbiamo avuto particolari problemi di spazio se non quello di collocare un case come il 9000D RGB Airflow che, diciamolo pure, non è assolutamente un case da scrivania (forse potrebbe starci, stretto, su Platform:6).

Il punto forte di Platform:4 Elevate, oltre alla modularità e alla possibilità di curare al meglio il cablaggio con il comodo vassoio e la tecnologia Corsair RapidRoute, è sicuramente l’ergonomia e la possibilità di regolare la scrivania all’altezza a noi più consona in qualsiasi momento. Per tutti quegli utenti, professionisti e non, che passano molte ore dietro una postazione PC, vi assicuriamo che una caratteristica del genere può valere da sola un investimento di questo tipo.

Probabilmente in commercio ci sono molte alternative più economiche a questa Corsair Platform:4 se guardiamo alle scrivanie motorizzate, tuttavia, il nostro consiglio è sempre quello di consultare bene le specifiche tecniche, in particolar modo per quanto concerne pesi supportati, sicurezza e più in generale la qualità generale. Sicuramente sulla proposta Corsair paghiamo in primis anche il design modulare e il supporto “universale” per tutti gli accessori in circolazione, ma si tratta come detto di particolari chicche rivolte a una precisa fascia di utenza che non ha problemi di budget.