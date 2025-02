Oggi ci occupiamo di case con la prova del Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow, il modello di punta dell’azienda californiana pensato per la fascia enthusiast, in particolare per quegli assemblatori e utenti che sono in procinto di mettere in piedi una build ad altissimo profilo senza compromessi.

Il Corsair 9000D RGB Airflow è il diretto erede di uno dei case più famosi di Corsair, parliamo del Corsair 1000D, un prodotto che ha riscosso tantissimo successo tra gli appassionati (e non solo) per via della sua versatilità, ma anche e soprattutto per le dimensioni e la possibilità di ospitare qualsiasi componente hardware: configurazioni multi-GPU, impianti a liquido multipli, configurazioni di ventole avanzate e molto altro ancora.

Con il 9000D, Corsair fa un ulteriore passo avanti, proponendo senza dubbio uno dei case per PC più belli e avanzati di sempre, un modello rivolto nuovamente alla fascia alta del segmento consumer e che per tale motivo poche tasche possono permettersi. Se questo per voi rappresenta un problema, ovvero il costo, vi consigliamo di dare un’occhiata anche al più economico Corsair FRAME 4000D o, per chi ha un budget più sostanzioso, al validissimo dual-chamber Corsair 6500X.

Fatte le premesse del caso, passiamo ai fatti e diamo uno sguardo a questo Super Tower, decisamente imponente e di sicuro non adatto a stare su una scrivania qualsiasi (vedremo perché).

Recensione Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow: design e caratteristiche

Iniziamo a scoprire come è fatto questo Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow ribadendo subito che siamo di fronte a una soluzione destinata all’utenza di fascia altissima, un case da abbinare a configurazioni top di gamma che risulta quasi sprecato se la vostra build non prevede almeno un impianto a liquido.

Niente ci vieta di utilizzarlo per qualsiasi tipologia di build, anche raffreddata ad aria, ma vi assicuriamo che quando ve lo trovate davanti si intuisce subito che non è semplice “riempire” e sfruttare tutto lo spazio a disposizione, risultando facilmente un case sovradimensionato per la maggior parte delle configurazioni desktop consumer.

Corsair iCUE LINK 9000D è un Super-Tower, ovvero la massima espressione in fatto di dimensioni e supporto avanzato che possiamo reperire sul mercato nella fascia consumer. Questo case è a dir poco imponente, con i suoi 696 x 698 x 307 millimetri non è di sicuro un sistema da scrivania e anche in fase di trasporto e unboxing risulta piuttosto impegnativo visto il peso di ben 29 chilogrammi.

Un vero colosso, realizzato come da tradizione Corsair con acciaio e vetro temperato, capace di ospitare non solo schede madri E-ATX, ma anche quelle con form-factor SSI-EEB; possiamo dirlo senza problemi, la proposta di Corsair ha molto senso quando siamo alle prese con la configurazione di una workstation spinta con hardware top e relativo sistema di raffreddamento a liquido.

Rimanendo in tema, il suffisso Airflow non è per niente retorico; il Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow infatti può ospitare un totale di 18 ventole da 120 millimetri; di queste ben 16 possono essere collocate sul pannello frontale e sul top (8+8), mentre in alternativa è possibile utilizzare tre ventole da 140 millimetri o due da 200 millimetri in base al lato (vedi scheda tecnica).

Rimosso il gigantesco pannello laterale in vetro temperato, ci accorgiamo subito di cosa stiamo parlando. Scherzando potremmo dire che nel Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow ci potrebbe entrare sicuramente un case desktop compatto, ma Corsair non scherza affatto su questo aspetto e sul 9000D permette infatti ospitare ben due sistemi: uno E-ATX/ATX standard e uno mini-ITX con la scheda madre collocata sopra il vano alimentatore (pulsante di accensione dedicato sul retro).

Tornando alla capacità di raffreddamento e all’airflow, il case Corsair presenta un ampio frontale forato, rimovibile e con tanto di gigantesco filtro antipolvere; lo stesso accorgimento è riservato al pannello laterale e alla base (due filtri), mentre riguardo il supporto per sistemi a liquido avremo l’imbarazzo della scelta: radiatori e sistemi AiO sino a 480 millimetri e possibilità di collocare ben due radiatori sia sul frontale che sul top.

Proprio in queste due zone è posizionato il sistema proprietario InfiniRail, una soluzione che conosciamo bene e che con delle guide ad hoc e l’apposito sistema di ritenzione permette di velocizzare e semplificare il processo di installazione delle ventole.

Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow: tutte le opzioni avanzate per i PC builder

Oltre al supporto per la tecnologia Infinirail, la proposta Corsair prevede anche altri accorgimenti per facilitare il lavoro dei PC builder, sia in fase di installazione che di gestione delle componenti. Non è semplice occupare tutto lo spazio a disposizione riservato alle ventole nel 9000D Airflow, ma se siete propensi a un soluzione “all-in”, Corsair mette a disposizione anche un controller iCUE LINK System Hub e un adattatore LINK RGB.

Quest’ultimo non solo gestisce l’illuminazione RGB sul pannello frontale, ma insieme all’iCUE LINK System Hub permette di collegare sino a 13 dispositivi a cascata compatibili iCUE LINK, compresi sistemi AiO e ventole, senza dimenticare la gestione software con Corsair iCUE.

Sempre in ottica PC building, troviamo generosi passacavi con rivestimento in gomma, design ottimizzato per il cablaggio e la disposizione dei cavi lungo il telaio (30 mm a disposizione dietro la motherboard), viti QuickTurn (in dotazione) e gestione storage avanzata.

L’utente potrà installare sino a cinque unità da 3,5″ nella gabbia dedicata e rimovibile, mentre riguardo le unità da 2,5″ c’è spazio per sei SSD o hard disk SATA, posizionati sull’apposito pannello a chiusura collocato dietro il vano scheda madre.

Viste le dimensioni, non sarà un problema assemblare build con le nuove NVIDIA GeForce RTX 5090 o 5080/5070 Ti, così come c’è tutto l’occorrente per gli impianti a liquido custom avanzati; per avanzati intendiamo configurazioni a doppio impianto, con due radiatori, due pompe e doppio serbatoio per il liquido refrigerante (ricordiamo che è supportato anche Corsair Hydro X).

Chiudiamo questa panoramica sul Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow con il pannello I/O frontale, bello con i led RGB e ben equipaggiato con jack audio da 3,5 mm e sei porte USB, di cui due USB-C; peccato per il mancato supporto USB-C 20 Gbps, una caratteristica che ci aspettiamo su un case che sul mercato europeo supera quota 500 euro.

Scheda tecnica Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow

Dimensioni: 696 x 698 x 307 mm

Materiale: Acciaio e vetro temperato

Ventole in dotazione: no

Controller in dotazione: iCUE LINK System Hub, LINK RGB Adapter

Supporto ventole: 8x 120 mm, 3x 140 mm, 2x 200 mm sul top 8x 120 mm, 3x 140 mm, 2x 200 mm sul frontale 3x 120 mm sul laterale 3x 120 mm sul lato 2x 120 mm sul retro

Supporto radiatori: 2x 480 mm, 2x 420 mm, 2x 360 mm, 2x 280 mm e 2x 240 mm sul top 2x 480 mm, 2x 420 mm, 2x 360 mm, 2x 280 mm e 2x 240 mm sul frontale 1x 360 mm sul lato (solo con una ventola da 140 mm montata sul top) 1x 120 mm o 1x 140 mm sul retro

Slot espansione PCI: 8 (supporto installazione verticale)

Supporto schede madri: Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-EEB

Supporto per scheda madre secondaria Mini-ITX

Slot espansione PCI secondari: 2

Storage: 6x 2,5″, 5x 3,5″

Supporto componenti: Dissipatore CPU: sino a 180 mm Alimentatore: 225 mm, ATX, SFX e SFX-L Scheda video: sino a 400 mm, 370 mm con radiatore sul frontale Filtri antipolvere: frontale, top, alimentatore, latwerale Pannello I/O: 2x USB-C 3.2 Gen 2, 4x USB-A 3.2 Gen 1, jack audio 3,5 mm

Garanzia: 2 anni

Ventole Corsair RS120 ARGB: pratiche, economiche e belle da vedere

Nel contesto delle ultime novità targate Corsair rivolte al settore componentistica, vogliamo segnalarvi anche le ventole Corsair RS120 ARGB, un’ulteriore opzione prevista da Corsair per gli assemblatori PC che mirano a un set di ventole esteticamente curato, performante ma pratico ed economico.

Il termine economico va preso con le pinze, ovvero si riferisce sempre al catalogo Corsair, dove troviamo modelli come le RX MAX che costano circa 50 euro per unità. Le Corsair RS120 ARGB si posizionano invece su una fascia decisamente più economica del segmento ventole ARGB, in pratica sotto quota 20 euro.

Questa soluzione, che va un po’ in contrasto con l’ecosistema iCUE LINK, taglia i costi grazie a un particolare sistema di collegamento in serie che si interfaccia direttamente con la scheda madre; per intenderci senza passare per controller proprietari come l’iCUE LINK System Hub. Se ad esempio vogliamo utilizzare tre ventole RS120 ARGB, basterà collegarle tra loro con i due connettori 4pin e ARGB 5V, arrivando alla scheda madre con solo due connettori (uno ARGB 5V e uno 4pin PWM).

Dotate di otto led indirizzabili e gestibili via software con tutte le utility dei vari produttori di schede madri, le ventole Corsair RS120 ARGB non guardano solo all’estetica, ma puntano alle prestazioni e a bilanciare al meglio la rumorosità. A bordo troviamo infatti accorgimenti come AirGuide e design rivisto delle pale per ottimizzare al meglio il flusso d’aria e la pressione.

Anche ridurre la rumorosità è importante, motivo per cui la ventola è dotata di un cuscinetto magnetico a cupola che riduce l’attrito e i ronzii meccanici, impattando direttamente sia sul rumore prodotto che sulla durata/affidabilità della ventola stessa.

Oltre a cinque anni di garanzia, questa ventola supporta anche la modalità ZERO RPM, mentre se guardiamo ai dati forniti dal produttore, una Corsair RS120 ARGB riesce a spingersi sino a 2.100 RPM con una pressione statica di 4.15 mm-H2O e rumorosità dichiarata in 36 dBA.

Scheda tecnica Corsair RS120 ARGB

Dimensioni ventola: 120 x 120 x 25 mm

Peso 239 grammi

supporto PWM e ARGB 5V

Regime rotativo 420-2.100 RPM

Rumorosità 10-36 dBA

Pressione statica 0,2 – 4,15 mm-H2O

Airflow 13,3 – 72,8 CFM

Compatibile con ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, ASRock RGB e Gigabyte RGB Fusion

Garanzia 5 anni

Assembliamo una build con il Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow

L’abbiamo ribadito più volte nel corso dell’articolo, non è semplice assemblare una build con il Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow e non avere l’impressione che il case sia quasi vuoto. Come detto in apertura, si tratta di un case molto indicato per build con doppio sistema di dissipazione a liquido custom o a una workstation di fascia alta, senza contare tutto quello che riguarda l’airflow e il numero di ventole che è possibile installare su questo telaio.

Abbiamo voluto confermare in prima persona questo aspetto, infatti, nonostante la nostra build comprenda la componentistica più recente a disposizione sul mercato, il case di Corsair sembra quasi sprecato in quanto a spazio disponibile. Ci riserviamo di effettuare una prova con doppia build (mini-ITX+ATX) più avanti, mentre la configurazione scelta per l’occasione è la seguente:

Processore: Intel Core Ultra 9 285K

Dissipatore: Corsair iCUE LINK H150i LCD (AiO a liquido)

Scheda madre: ASUS ROG STRIX Z890-E GAMING WIFI

Memoria RAM: Corsair Vengeance RGB DDR5 CUDIMM 8.400 MT/s – 48 GB

Scheda grafica: ASUS TUF GAMING GeForce RTX 5070 Ti OC

SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB

Alimentatore: Corsair RM1000x 1000 watt

Case: Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow

Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow la nostra prova

Come avrete facilmente notato, dall’elenco mancano le ventole, un elemento di particolare attenzione se ci troviamo di fronte a un case del genere. Sarebbe stato bello avere a disposizione una ventina di ventole Corsair tutte uguali per sfruttare tutte le griglie a disposizione sul 9000D RGB Airflow, ma purtroppo non è stato così quindi abbiamo dovuto trovare un’alternativa con i prodotti a nostra disposizione (anche per numero).

Previous Next Fullscreen

Spulciando in redazione, ci siamo ritrovati con un totale di nove ventole Corsair, a queste aggiungiamo le tre presenti su iCUE LINK H150i LCD che in questo caso utilizzeremo sul top in estrazione, unendo l’utile al dilettevole. Sul frontale abbiamo abbinato un totale di sei ventole, tre Corsair RS120 e tre Corsair AF120 RGB ELITE; si tratta di ventole diverse ma settate al minimo del regime rotativo ci hanno offerto prestazioni e rumorosità molto simili.

Previous Next Fullscreen

Le prime come detto si collegano direttamente alla scheda madre, mentre con le Corsair AF120 RGB ELITE vogliamo mettere alla prova il software e l’ecosistema iCUE. Il Corsair iCUE LINK System Hub e il LINK RGB Adapter dovranno gestire il sistema AiO con relative ventole e pompa, abbinati a un terzo controller Corsair, il Commander Core caratterizzato da un totale di 6 canali PWM e ARGB (con connettore proprietario).

Sistemate le prime nove ventole, ci troviamo con sei ventole in immissione e tre in estrazione sul top; il tutto va bilanciato ancora meglio, motivo per cui aggiungiamo due ventole da 120 mm in estrazione sul retro e, dopo aver rimosso la gabbia per gli hard disk da 3,5″, un’ulteriore ventola in immissione alla base per mandare aria fresca alla scheda grafica.

Arrivati a questo punto e non volendo stravolgere ulteriormente cablaggio e connessioni varie, la nostra scelta è ricaduta su tre Corsair QX 120 RGB, pienamente compatibili con iCUE LINK e facilmente integrabili nell’ecosistema con un singolo cavo (davvero comodo).

Fatta eccezione per le tre Corsair RS120 ARGB, controllabili dalla scheda madre ASUS (oltre che da BIOS relativamente alle prestazioni), tutte le componenti Corsair, incluse il case, sono gestibili e monitorabili grazie all’applicazione proprietaria.

Inutile quasi sottolineare che, con una configurazione del genere, le temperature di esercizio non possono che essere ottime anche sotto carico; temperature basse significa anche frequenze Boost più spinte per CPU e GPU, mentre se guardiamo alla rumorosità in questi casi è consigliabile trovare il minor valore possibile per il regime di rotazione delle ventole (almeno del case).

Non ci vuole molto a capire che dodici ventole ad alte prestazioni spinte a pieno regime, da un lato garantiscono un ottimo airflow, dall’altro risultano abbastanza fastidiose se non settate a dovere.

Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow e Corsair RS120 ARGB: disponibilità e prezzi

Come anticipato in apertura, il Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow è la punta di diamante del produttore californiano. Il prezzo di listino pari a 499 dollari non è per tutti, ma comunque dimensionato a quello che offre questo case e le proposte di pari fascia dei competitor.

In Italia il prezzo ufficiale lievita come da tradizione (purtroppo), attualmente si può acquistare Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow a 574,99 euro direttamente sito del produttore, decisamente più abbordabile che su Amazon dove sforiamo abbondantemente questa cifra.

Riguardo le ventole Corsair RS120 ARGB, sono già ampiamente disponibili con un prezzo di listino pari a 17,90 euro. A seguire vi lasciamo qualche link per l’acquisto che risulta sempre comodo.

Considerazioni

Il Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow si conferma non solo uno dei migliori case in circolazione nel segmento consumer, ma anche una delle soluzioni di punta nel catalogo del produttore californiano, per progettazione, qualità e prestazioni. L’estetica, elemento sicuramente soggettivo, a noi è piaciuta, con linee molto nette ma al contempo elaborate quanto basta per rendere più accattivante il case e, dimensioni a parte, senza particolari esagerazioni (vedi frontale con griglia traforata ad esempio).

L’enorme pannello realizzato in vetro temperato ci fornisce una bella panoramica della componentistica installata e, più in generale della build, sistema ventole comprese. Parliamo di “sistema” ventole in quanto sul 9000D RGB Airflow c’è da mettere in conto una configurazione ad alto profilo, quantomeno per cercare di sfruttare il più possibile le doti del prodotto in quanto ad airflow.

Sicuramente la configurazione “top”, con 8 ventole sul frontale e 8 sul top (più le restanti), sarebbe da preferire se puntiamo a una workstation di fascia alta (magari per l’AI e con più GPU), mentre se rimaniamo in ambito build gaming consumer consigliamo almeno un’opzione come la nostra (9+3 ventole).

Impeccabile sotto il profilo della qualità, Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow può ospitare praticamente qualsiasi componente, ma più in generale configurazioni hardware complesse ed elaborate con più impianti di raffreddamento a liquido custom. La possibilità di installare un sistema ITX secondario è senza dubbio un ulteriore punto a favore, senza omettere l’ottima dotazione di accessori che include anche un bel panno per la pulizia, due cavi proprietari iCUE LINK e il bracket PCI per l’installazione verticale della scheda grafica.

Oltre al design, all’hardware e alla qualità costruttiva, c’è da segnalare anche la presenza del binomio iCUE LINK System Hub e LINK RGB Adapter, molto utili quando dobbiamo connettere più dispositivi LINK, gestibili comodamente dal software Corsair iCUE; l’applicativo Corsair ha dimostrato ancora una volta la sua versatilità e, cosa altrettanto importante, stabilità, evitandoci qualsiasi fastidio legato al mancato riconoscimento dei dispositivi collegati.

Chiudiamo con un ultimo aspetto, o sarebbe meglio dire consiglio. Se state valutando di acquistare il Corsair iCUE LINK 9000D RGB Airflow, tenete bene in considerazione che si tratta di un case enorme, molto impegnativo per trasporto e sistemazione che, inutile dirlo, per peso e dimensioni occupate su un’eventuale scrivania. Occhio quindi dove lo poggiate e soprattutto fatevi aiutare da qualcuno!