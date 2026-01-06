ASUS ROG è presente al CES 2026 con tantissime novità rivolte al mondo dei gamer e non solo. In occasione della fiera di Las Vegas, nel contesto dell’evento virtuale “Dare to Innovate“, il produttore asiatico ha celebrato i 20 anni di innovazione all’avanguardia, mettendo in risalto tecnologie rivoluzionarie che potenziano gamer e creator, rafforzando al contempo l’impegno di ROG nel ridefinire il gameplay in ambito competitivo.

I prodotti annunciati sono a dir poco tanti, coprendo sostanzialmente tutto il catalogo dove ASUS è attiva con il brand ROG Republic Of Gamers: c’è posto per i notebook ROG Zephyrus, ROG Flow, passando per i PC desktop ad alto profilo, componenti, periferiche per tutti i gusti e, non per ultimi gli occhiali da gaming ROG XREAL R1 che già abbiamo intravisto nella giornata di ieri.

Debuttano i notebook ROG Zephyrus: leggeri, potenti e migliorati con l’AI

La linea di notebook ROG Zephyrus che conosciamo bene, è progettata per quegli utenti che ricercano prestazioni in movimento, un display senza compromessi, design curatissimo e uno chassis elegante e compatto che favorisca la portabilità. Ma vediamoli nel dettaglio.

ROG Zephyrus G14 e G16

I nuovi ROG Zephyrus G14 (GU405/GA403) e ROG Zephyrus G16 (GU606) mirano a ridefinire le performance dei gamer in movimento, garantendo prestazioni al top e un nuovo display di classe HDR che offre maggiore luminosità e profondità visiva.

Zephyrus G14 (GU405) e G16 (GU606) sono dotati di processori Intel Core Ultra 300 Panther Lake, soluzioni che offrono NPU fino a 50 TOPS per svolgere attività AI locali e flussi di lavoro AI in-game. Il G14 (GU405) supporta GPU fino a NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop, mentre il G16 (GU606) fino a una GeForce RTX 5090, la scelta più equilibrata per sfruttare tecnologie come DLSS 4 e Frame Generation.

Il TGP massimo della GPU è stato aumentato fino al 23% in modalità manuale, da 120W a 130W sul G14 e da 130W a 160W sul G16; segnaliamo inolte che il G14 (GA403), dotato di chassis in alluminio, è disponibile anche con un processore AMD Ryzen AI di nuova generazione e certificazione Copilot+. Oltre alle prestazioni però c’è il design e la qualità, impeccabili, così come il sistema di raffreddamento intelligente ROG Intelligent Cooling, vitale per abbattere le temperature anche sotto carico, rendendo i dispositivi ROG anche molto silenziosi.

Riguardo il display, a bordo troviamo il nuovo display Nebula HDR da 1100 nit con ottimizzazione del motore Nebula HDR, capace di offrire luci più ricche, contrasto più profondo e immagini HDR più realistiche; anche la fedeltà non è da meno, garantendo una copertura DCI-P3 del 100% e una precisione del colore Delta E < 1 per una qualità cinematografica.

ROG Zephyrus Duo 16

Il ROG Zephyrus Duo 16 (GX651) è un altro prodotto piuttosto interessante per via del doppio display touchscreen 3K ROG Nebula HDR OLED con refresh a 120Hz e un tempo di risposta di 0,2 ms, senza omettere la compatibilità con NVIDIA G-SYNC.

Anche in questo caso ASUS opta per il binomio Intel/NVIDIA, con la possibilità di montare anche la potente GeForce RTX 5090 laptop. I modelli ROG Zephyrus Duo consentono cinque modalità operative per adattarsi a qualsiasi scenario, mentre il sistema di raffreddamento intelligente ROG Intelligent Cooling, con una camera di vapore, doppie ventole e una lamina di grafite dedicata, si combinano per fornire le migliori prestazioni possibili, senza dover pensare al throttling.

ROG Flow Z13-KJP

ROG ha stretto anche una partnership con Kojima Productions per fondere il gaming ad alte prestazioni con narrazione e arte visionaria. La collaborazione celebra creatività, esplorazione ed esperienze immersive, offrendo a gamer e creator una collezione di dispositivi e periferiche tanto funzionali quanto da collezione.

Il ROG Flow Z13-KJP si pone al centro di questa collaborazione, fondendo due decenni di innovazione gaming di ROG con la narrazione visionaria di Kojima Productions. Si tratta in sostanza di un potente convertibile 2-in-1 che si trasforma in una console da gaming, un tablet per creator, una workstation o un laptop ultraportatile.

Il sistema è alimentato da un processore AMD Ryzen AI Max+ 395 con grafica Radeon 8060S e una NPU da 50 TOPS, ovvero tutto quello che ci serve anche per l’AI in locale. Ma non è tutto ovviamente. In dotazione troviamo poi un display touchscreen 2.5K Nebula HDR da 13,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 180 Hz e una gamma colori DCI-P3 del 100%, l’ideale quindi per lavorare anche con la manipolazione di video e immagini.

A completare la dotazione del ROG Flow Z13-KJP, c’è anche un kit di periferiche gaming appositamente realizzate. Si aprte con le cuffie ROG Delta II-KJP, caratterizzate da un audio realistico grazie a driver da 50 mm placcati in titanio, una comunicazione chiara con un microfono super-wideband da 10 mm e doppia connettività grazie al DualFlow Audio; degne di nota la tecnologia wireless ROG SpeedNova e l’autonomia della batteria che arriva a 100 ore.

Il mouse ROG Keris II Origin-KJP spicca per la sua ergonomia e leggerezza (solo 63 grammi), illuminazione RGB a tre zone, un sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI e tecnologia wireless SpeedNova. Il tutto arriva in bundle insiene al tappetino per mouse ROG Scabbard II XXL-KJP, resistente all’acqua, all’olio e alla polvere, caratterizzato dalla raffigurazione di un motivo Ludens disegnato a mano da Yoji Shinkawa.

ROG G1000: un desktop da gaming con innovazione olografica

Passando ai sistemi desktop, per fortuna non emarginati, il colosso del gaming svela anche ROG G1000, un modello che cerca di ridefinire il concetto di desktop da gaming, combinando prestazioni estreme con un’innovazione sbalorditiva. Caratteristica di spicco di ORG G100 è di sicuro AniMe Holo, ossia il primo sistema di ventole olografiche al mondo in un PC da gaming preassemblato, capace di proiettare immagini olografiche personalizzabili, trasformando l’ambiente in un mezzo di espressione personale.

Il modulo AniMe Holo è alloggiato in una camera indipendente che incorpora un design a cerniera, assicurando che il flusso d’aria non interferisca con il percorso termico dei componenti principali e contribuendo a ridurre il rumore complessivo limitando le vibrazioni del sistema Holo. Il ROG Thermal Atrium, dedicato al raffreddamento della CPU, convoglia aria fresca attraverso un dissipatore a liquido AIO da 420 mm con tre ventole e percorsi di flusso d’aria isolati, il meglio che possiamo reperire per tenere a bada la CPU.

A proposito di hardware, la proposta ASUS punta su processori AMD Ryzen 9000X3D, GPU ROG Astral GeForce RTX 5090 o RTX 5080, ROG Strix GeForce RTX 5070 Ti o AMD Radeon 9070XT; il reparto memoria prevede fino a 128 GB di memoria DDR5 ed SSE PCI-E 4.0 da 4 TB.

Il tutto è protetto all’interno di un generoso case ultra-tower da 104 litri, capace di supportare componenti e dissipatori ad altissimo profilo, ma anche con un approccio tool-free e, altra chicca, il Fan Key, un pulsante che fornisce un boost termico istantaneo con un solo tocco. La personalizzazione è estesa con Armoury Crate e Aura Sync, consentendo agli utenti di controllare l’illuminazione RGB su GPU, ventole di raffreddamento, blocchi di raffreddamento a liquido e AniMe Holo, offrendo un sistema non solo potente ma anche bello da vedere e personalizzabile.

Ci sono anche le nuove schede madri ROG, migliorate con l’AI

Nonostante sia tra le aziende leader nel settore delle schede madri, di qualsiasi fascia aggiungiamo, ASUS ROG porta CES 2026 diverse novità, soprattutto per quanto concerne l’integrazione dell’AI nella gestione del sistema, senza omettere i miglioramenti e le novità sotto il profilo della qualità/prestazione e del design.

ROG Crosshair X870E Glacial

Un esempio lampante di quanto appena detto è la ROG Crosshair X870E Glacial, progettata per offrire design moderno e curato, ma soprattutto prestazioni estreme. Grazie ai suoi 24+2+2 stadi di alimentazione, Dynamic OC Switcher e Core Flex, questa motherboard offre potenza stabile ed efficiente anche quando siamo alle prese con l’overclock spinto.

Questo vale per la CPU ma anche per il reparto memoria RAM, ricordiamo DDR5 e potenziate con funzionalità proprietarie come AEMP e NitroPath DRAM Technology; rimanendo in campo memoria, ma passando allo storage, la Crosshair X870E Glacial vanta sette slot M.2, inclusi due PCI-E 5.0 on-board, due PCI-E 5.0 aggiuntivi tramite Hyper M.2 e due PCI-E 4.0 tramite Q-DIMM.2.

La capacità di espansione e connettività non sono da meno: due porte USB4 40 Gbps, doppio connettore frontale USB 20 Gbps Type-C (di cui uno con Quick Charge 4+ fino a 60W), dodici porte USB 10 Gbps, WiFi 7 e doppia Ethernet Realtek 10 Gbps coprono praticamente tutti gli scenari di utilizzo.

Le funzionalità AI esclusive ASUS, già viste su altri modelli che abbiamo provato ultimamente, vengono migliorate e ampliate; tra queste segnaliamo AI Cache Boost, ASUS AI Advisor e AI Overclocking, opzioni che semplificano la configurazione e massimizzano le prestazioni. In coda un’altra chicca, il display LCD a colori da 5 pollici che semplifica il monitoraggio e la personalizzazione del sistema, ricordando anche le tecnologie aggiuntive ASUS come PCIe Slot Q-Release Switch, AIO Q-Connector e SafeSlots.

ROG Crosshair X870E Dark Hero e ROG Strix Neo

Progettata per un design minimalista ed elegante e prestazioni senza compromessi, la ROG Crosshair X870E Dark Hero bilancia una gestione termica avanzata con un design raffinato. Due slot M.2 PCIe 5.0 e tre slot M.2 PCIe 4.0 offrono versatili opzioni di archiviazione, mentre il WiFi 7, doppie porte USB4 e connettori USB Type-C sul pannello frontale assicurano una connettività veloce e affidabile.

Anche qui non mancano opzioni come AI Cache Boost, ASUS AI Advisor e AI Overclocking, completate in questo caso da Polymo Lighting II e Aura Sync RGB per una personalizzazione completa.

Ultime, non per importanza ovviamente, troviamo anche le schede madri della serie ROG Strix Neo, sempre destinate a PC ad alte prestazioni, ottimizzate con l’AI e dotate di connettività avanzata sia per build AMD di fascia alta che mainstream.

La ROG Strix X870E-E Gaming WiFi7 Neo offre prestazioni di prim’ordine, mentre la ROG Strix X870E-A Gaming WiFi7 Neo combina prestazioni elevate con un design elegante. Per chi guarda a qualcosa di più economico, ma non per questo meno potente, troviamo la ROG Strix B850-F Gaming WiFi7 Neo e la ROG Strix B850-A Gaming WiFi7 Neo, il giusto compromesso secondo ASUS per gli utenti mainstream.

I nuovi dissipatori AIO ASUS ROG

Negli ultimi anni i dissipatori targati ROG hanno dettato un po’ gli standard di categoria, sia sul versante delle prestazioni che per quanto concerne design e sistema ventole. Per il 2026 questo trend sembra proseguire con nuovi modelli che cercano di coniugare al meglio pompe ad alte prestazioni, ventole last-gen e un’illuminazione ARGB accattivante, il tutto con un’ampia possibilità di intervento da parte dell’utente.

Serie ROG Strix IV

Iniziamo con i dissipatori AiO ROG Strix IV, una linea di prodotti pensati e realizzati per offrire prestazioni di raffreddamento ineguagliabili, ingegneria innovativa e una sorprendente personalizzazione. A bordo troviamo un pompa ad alte prestazioni a bassa rumorosità, migliorata da un design integrato a tripla ventola con illuminazione Aura Fan Edge e software di gestione ASUS InfoHub.

AIO Q-Connector semplifica l’installazione trasmettendo tutti i segnali della pompa, della ventola e ARGB attraverso una fila di contatti metallici, eliminando l’ingombro dei cavi e migliorando l’estetica minimalista di questi prodotti. ROG Strix IV è disponibile nelle versioni a tubo corto (SLC) e standard (LC), in colorazione nera oppure bianca, con opzioni ARGB.

ROG Ryuo IV 360 ARGB

Per chi punta al top invece, la scelta non può che ricadere su ROG Ryuo IV 360 ARGB, un prodotto che secondo ASUS stabilisce un nuovo standard per il raffreddamento All-in-One e l’innovazione visiva. Il suo display AMOLED curvo mobile da 6,67 pollici offre immagini immersive con effetto 3D e informazioni di sistema completamente personalizzabili, mentre la pompa Asetek Emma Gen 8 V2, garantisce prestazioni robuste, in coppia con ventole ARGB collegata a cascata.

Il dissipatore è disponibile nelle versioni nero o bianco ed offre anche una variante a tubo corto per una migliore esperienza visiva. Completato dal software ASUS InfoHub, gli utenti possono facilmente monitorare l’hardware e gestire il contenuto del display, rendendo il Ryuo IV 360 ARGB la fusione definitiva di stile, prestazioni e personalizzazione.

ASUS ROG alza l’asticella anche sui monitor da gaming OLED

ROG ha annunciato una nuova gamma di display per ridefinire l’immersione visiva e l’esperienza di gioco da PC. Al CES, ROG presenta le sue ultime innovazioni, inclusi monitor RGB OLED di nuova generazione e nuovi occhiali per la realtà aumentata (AR) ROG, stabilendo un nuovo punto di riferimento per il gaming immersivo.

ROG Swift OLED PG27UCWM & PG34WCDN: arriva la tecnologia RGB Stripe Pixel

ROG continua ad espandere i limiti del segmento gaming OLED con le sue ultime innovazioni QD-OLED e Tandem RGB OLED, progettate per i giocatori che richiedono prestazioni e qualità senza compromessi. Punta di riferimento della nuova lineup è il modello ROG Swift OLED PG34WCDN da 34 pollici, che combina un’immersione ultra-wide con frequenze di aggiornamento fulminee, tempi di risposta ultra-bassi, una maggiore durabilità ed un contrasto sorprendente tramite la tecnologia ROG BlackShield Film.

In aggiunta arriva anche il modello ROG Swift OLED PG27UCWM, un display OLED Tandem RGB Stripe di nuova generazione che garantisce un volume di colore più ricco ed una flessibilità estrema con gameplay dual-mode 4K 240 Hz e FHD 480Hz.

ROG Swift OLED PG27UCWM: la nuova soluzione OLED Tandem RGB

Il ROG Swift OLED PG27UCWM, con scocca trasparente, presenta un pannello OLED Tandem RGB 4K da 26,5 pollici con doppie modalità 4K@240Hz o FHD@480Hz e un tempo di risposta di soli 0,03 ms. La tecnologia impiegata da ASUS ROG rimuove il subpixel bianco tipico dei pannelli WOLED standard ed utilizza, invece, la tecnologia pure RGB Stripe Pixel per offrire un volume di colore fino al 27% maggiore.

ASUS OLED RGB stripe garantisce bordi del testo nitidi e riproduzione del colore ad alta fedeltà, gamma DCI-P3 del 99%, colore a 10 bit reali, Delta E < 2 e supporto Dolby Vision. Ottime anche le opzioni di connettività che includono DisplayPort 2.1a UHBR20 80 Gbps, HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 90 watt.

ROG Swift OLED PG34WCDN: QD-OLED RGB da ben 34″

Altro monitor molto valido, da provare, è il ROG Swift OLED PG34WCDN, un pannello ultrawide curvo QD-OLED WQHD (3440×1440) da 34 pollici a 1800R, caratterizzato da una superficie semi-lucida, frequenza di aggiornamento di 360 Hz ed un tempo di risposta GTG di 0,03 ms. Anche qui troviamo tutto il mix di nuove funzionalità a marchio ASUS, dalla tecnologia OLED RGB stripe, passando per il film protettivo ROG BlackShield che aumenta la durezza del pannello per una resistenza ai graffi 2,5 volte superiore rispetto ai precedenti pannelli QD-OLED.

Non solo prestazioni, ma anche qualità elevata dell’immagine, certificata da VESA DisplayHDR 500 True Black, copertura DCI-P3 del 99%, colore a 10 bit e Delta E < 2; riguardo la connettività invece, non mancano DisplayPort 2.1 UHBR20 80 Gbps, HDMI 2.1 e USB-C con Power Delivery da 90 W.

Tutti i monitor della linea OLED ROG includono OLED Care Pro con il sensore di prossimità Neo che salvaguarda il display, mentre le tecnologie AI di ROG Gaming come Dynamic Shadow Boost e Dynamic Crosshair elevano ulteriormente le immagini in-game per un’esperienza di gioco immersiva e reattiva.

Tutte le periferiche da gaming ROG svelate a CES 2026

Come anticipato sopra, il marchio ASUS ROG copre praticamente tutto il catalogo hardware dell’azienda, comprese periferiche e accessori. Le novità in questo caso sono altrettanto interessanti, partendo dalle cuffie da gaming ROG Kithara e ROG Cetra Open Wireless, ottimizzate per garantire all’utente la totale immersione nella scena di gioco.

Le ROG Kithara rappresentano le cuffie gaming top di gamma magneto-planari, una soluzione sviluppata in collaborazione con HIFIMAN per portare un suono di qualità audiofila nel mondo gaming. In dotazione troviamo driver magnetici planari HIFIMAN da 100 mm che, con una gamma di frequenze 8Hz–55kHz garantiscono una fedeltà di livello audiofilo su una gamma di frequenze ultra-ampia con dettagli vividi e una distorsione eccezionalmente bassa.

Il design open-back crea un palcoscenico sonoro espansivo che migliora la consapevolezza spaziale per rilevare sottili segnali in-game come passi o spari lontani. Un microfono a braccio MEMS a banda intera garantisce invece una cattura vocale accurata con un ampio spetto di risposta 20Hz – 20kHz e distorsione minima, mentre l’ingresso doppio da 3,5 mm previene il crosstalk per una comunicazione ininterrotta.

Le ROG Kithara offrono un’ampia connettività su PC, console, DAC e amplificatori, il tutto grazie a un cavo 3-in-1 con connettori intercambiabili bilanciati da 4,4 mm, da 3,5 mm e single-ended da 6,3 mm per una riproduzione ad alta fedeltà; in dotazione è incluso un adattatore USB-C per un uso esteso con dispositivi portatili, come laptop e dispositivi mobili.

ROG Cetra Open Wireless

Con gli auricolari gaming ROG Cetra Open Wireless passiamo invece all’audio open-ear immersivo, un’opzione che permette all’utente un’ampia versatilità (oltre il gaming), testimoniata anche dalla connettività dual-mode che supporta le tecnologie Bluetooth e ROG SpeedNova a 2,4 GHz a latenza ultra-bassa.

Dotati di driver da 14,2 mm rivestiti in Diamond-Like Carbon, e supportando la ricarica passthrough USB-C unidirezionale, questi auricolari offrono una risposta più veloce e chiara con distorsione minima.

L’azienda ha previsto anche delle modalità audio integrate (Phantom Bass e Immersion Mode), curando molto anche l’aspetto del design. I ROG Cetra Open Wireless presentano anche ganci auricolari morbidi ed ergonomici, un cinturino da collo riflettente staccabile e resistenza all’acqua IPX5 agli schizzi.

ROG Falchion Ace 75 HE: velocità e controllo in ogni battitura

Passando alle tastiere, la scena è occupata senza dubbio dalla ROG Falchion Ace 75 HE, periferica che combina velocità, precisione e controllo avanzato. Caratterizzata da un layout spazioso con fattore di forma al 75%, la tastiera ROG offre switch magnetici ROG HFX V2/ V2X hot-swappable (con attuazione regolabile da 0,1 a 3,5 mm), il nuovo sensore ROG Hall e una frequenza di polling di 8.000 Hz, che si traduce in una latenza di soli 0,125 ms.

Una rotella di regolazione integrata consente la messa a punto dell’attuazione e della sensibilità del Rapid Trigger, mentre il pannello touch interattivo fornisce un comodo controllo per i media e le impostazioni di sistema. Non manca l’ammortizzazione a sei strati, già vista su altri prodotti (simile aggiungiamo), utilissima per migliorare l’acustica della battitura, oltre ai keycap ROG Doubleshot in PBT.

ROG Cronox: il case panoramico BTF

Anche se può sembrare fuori contesto, inseriamo in questa carrellata il ROG Cronox, un case full-tower panoramico che supporta l’ecosistema BTF e combina un design audace con un’ingegneria intelligente per le build più moderne. L’ampio pannello curvo in vetro temperato e la cornice in alluminio spazzolato creano una vetrina mozzafiato per i componenti, mentre l’illuminazione ROG aggiunge profondità, ombre e strati di intensità visiva.

La staffa ruotabile brevettata per ventole laterali ridefinisce la gestione del flusso d’aria, senza omettere che il modulo schermo LCD da 9,2 pollici a 60 Hz ruota sulla sua cerniera per visualizzare statistiche di sistema.

Il ROG Cronox supporta schede grafiche fino a 400 mm, doppi radiatori da 360 mm e fino a 14 ventole da 120 mm, riuscendo a soddisfare gli utenti che puntano a una build estrema ma al contempo bella da vedere ed esporre.

C’è spazio anche per le ventole: ROG Eurux GR120 ARGB

A chiudere quest’ampia panoramica sullo stand ASUS ROG del CES 2026, di cui sicuramente parleremo ancora nelle prossime ore, troviamo le ventole ROG Eurux GR120 ARGB, secondo l’azienda il giusto mix tra prestazioni ed estetica. Realizzate con alette in polimeri a cristalli liquidi (LCP), ogni ventola riesce a raggiungere 2.600 RPM con una pressione statica pari a 4,6 mmH₂O, flusso d’aria di 91 CFM e rumorosità di picco a 33 dBA.

I connettori brevettati daisy-chain ne semplificano l’installazione, rendendo facile costruire sistemi puliti e organizzati, mentre il controller delle ventole in dotazione (incluso nella confezione da 3) supporta fino ad un massimo di 14 ventole, consentendo il controllo centralizzato sia del raffreddamento che dell’illuminazione.

Ogni ventola ROG Eurux GR120 ARGB prevede tre zone ARGB indipendenti, consentendo agli utenti un’ampia personalizzazione tramite il software Armoury.