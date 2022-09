Nel corso degli anni avere un notebook potente per qualsiasi tipo di studio è diventato indispensabile. Le esigenze di chi studia con il proprio laptop sono molteplici, si passa da chi frequenta la scuola, chi è in corsa all’università o chi porta avanti studi personali e professionali. Per questo motivo è importante che nel proprio notebook ci sia una gpu dedicata GeForce RTX di NVIDIA, oltre ad essere tra le soluzioni più potenti sul mercato offrono l’accesso alle tecnologie RTX, DLSS, Reflex ed anche una serie di vantaggi in ambito pro e content creation con le ottimizzazioni NVIDIA Studio.

Si tratta di tecnologie must have del settore, importantissime su un notebook per lo studio ma se non avete mai sentito nominare questi termini, ecco tutto quello che devi sapere su RTX, DLSS, Reflex e NVIDIA Studio sui migliori notebook NVIDIA GeForce RTX per studenti.

Perché scegliere un notebook GeForce RTX se sei uno studente

La nuova architettura Ampere, gli RT Core di seconda generazione e i Tensor Core di terza generazione permettono a dei notebook con grafica dedicata GeForce RTX di accedere a tutte le migliori tecnologie e implementazioni per il mondo del gaming e della content creation.

Il Ray Tracing è ciò che più sta impattando nel mondo dei titoli next gen, è la tecnologia che rende ogni gioco più vicino al fotorealismo. Basta attivare RTX On sui giochi supportati per vedere una gestione della luce, dei riflessi e di tanti altri elementi prendere vita. Il Ray Tracing va a simulare il comportamento fisico della luce e degli altri elementi in modo da poter rendere tutto molto più reale e concreto.

Per rendere il Ray Tracing sempre più accessibile vista l’elevata potenza di calcolo richiesta, NVIDIA ha sviluppato il DLSS 2.1. Il Deep Learning Super Sampling è una tecnica di rendering assistita da Intelligenza Artificiale (AI) in grado di migliorare sensibilmente il frame rate di un titolo senza rinunciare a Ray Tracing e dettagli massimi.

I titoli RTX e il DLSS non sono gli unici vantaggi di una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX, c’è una tecnologia che fa davvero impazzire tutti i pro gamer ed è la tecnologia Reflex. Un vero gamer sa quanto sia importante abbattere al minimo la latenza in titoli eSport come Rainbow, Valorant, Fortnite, CoD, Apex, Overwatch e così via, grazie alla tecnologia NVIDIA Reflex si riuscirà non solo a misurare la latenza tra le varie parti del sistema ma anche quella molto importante delle periferiche mouse, tastiera e display. Avere un sistema tutto ottimizzato con Reflex migliora il tempo di risposta del 9% fino ad un 40%.

Puntare ad un notebook per studenti dotato di scheda grafica GeForce RTX permette di avere la certezza, ancora prima di acquistarlo, che si potrà accedere ad una serie di applicazioni professionali accelerate dalla GPU con driver NVIDIA Studio. I creator delle immagini come fotografi, artisti digitali o anche Instagrammer potranno utilizzare Adobe Photoshop e Lightroom con filtri neurali come Smart Portrait, la Super Resolution, la Nitidezza Intelligente oppure AI Enhance Details sui file RAW.

Per chi fa editing video, c’è davvero una scelta invidiabile. In Adobe Premiere Pro e After Effects c’è il rendering CUDA che velocizza di tantissimo l’esportazione dei video, anche la gestione degli effetti, della timeline e del reframing tramite AI è decisamente comodo. Ma non si parla solo di suite Adobe ma anche di DaVinci Resolve con il color grading accelerato dalla GPU e tante funzioni AI come SpeedWarp per slow motion fluidi e riconoscimento automatico dei volti per il tag.

Cambiando decisamente sponda, chi crea con Autodesk Revit, D5 Render, Enscape e Sketchup è decisamente avvantaggiato grazie all’accelerazione della GeForce RTX. Si tratta di Ray tracing in real time per la modellazione in 3D architetturale e anche per la realtà virtuale con tutto ciò che il futuro ci pone davanti come l’inflazionato Metaverso.

Settore in ascesa ma già ricco di tool è quello dello streaming che oltre alle ottimizzazioni NVIDIA Boadcast può contare di miglioramenti per OBS con la possibilità di fare streaming o registrazioni mentre si gioca senza cali di prestazioni, stessa cosa vale anche per StreamLabs e XSplit. Ci sono inoltre anche plug in basati su AI per mantenere il tracking automatico sul soggetto sempre al centro dell’inquadratura o altri per la riduzione del rumore sia della traccia video che audio.

Dopo aver visto le potenzialità di un notebook RTX vediamo i migliori portatili con grafica dedicata GeForce RTX in offerta per il back to school, abbiamo selezionato 4 top offerte notebook RTX in grado di coprire qualsiasi tipo di esigenza.

Migliori notebook NVIDIA GeForce RTX per studenti: offerte Back To School

Per comodità e per avere un quadro chiaro della proposta dei migliori notebook NVIDIA GeForce RTX per studenti, abbiamo diviso questa selezione in fasce di schede grafiche. La guida ai migliori portatili con schede grafiche NVIDIA GeForce RTX non è una lista di tutti i portatili presenti sul mercato ma una selezione accurata dei migliori e di quelli in offerta. Ecco la divisione di schede grafiche dei migliori notebook per lo studio NVIDIA GeForce RTX:

La selezione dei migliori portatili per studenti NVIDIA GeForce RTX è frutto del lavoro editoriale di tutto il team di TuttoTech e TuttoAndroid, molti di questi notebook sono stati provati e certificati per meritarsi un posto in questa guida. Troverete solo notebook con schede tecniche aggiornate, prestazioni solide, autonomie affidabili ed un comparto multimediale all’altezza.

Migliori notebook studenti NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti

La GeForce RTX 3050 Ti presente in questi notebook ha ben 2560 CUDA Core, un clock che va da 1035 MHz fino a 1695 MHz e un consumo tra i 35 W e gli 80 W, la RAM GDDR6 è da 4 GB. Ecco i migliori notebook GeForce 3050 Ti:

HP Victus 16

HP porta in Italia la sua linea Victus e va subito in offerta con il Victus 16, sconosciuto per tante persone ma merita un bel po’ di attenzione. Il processore è il Ryzen 7 5800H, quello dal alto TDP perfettamente in grado di spingere sulla produttività, poi ci sono 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e una scheda grafica dedicata RTX 3050 Ti completa di funzioni RTX On per i titoli più diffusi e dove necessario sarà possibile attivare il DLSS per massimizzare gli fps. Per chiudere il cerchio il display è un bel 16” FullHD a 144 Hz adatti al gaming grazie al refresh rate ma anche validissimo per studiare grazie alla diagonale ampia.

Acquista HP Victus 16 con RTX 3050 Ti a 949 in offerta Back to School su Amazon Italia

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Va in offerta anche il nuovo Lenovo Ideapad Gaming 3 con Intel Core i5 11300H (processore ad alto TDP) e GeForce RTX 3050 Ti, una buonissima combo intorno ben sotto gli 800 euro. Il design è stato leggermente rivisto, ora c’è anche una tastiera RGB e un display da 15,6” FullHD ma a 120 Hz per giocare al massimo della fluidità ed anche onestamente grande per studiare o produrre contenuti. Ottimo refresh da parte di Lenovo, è un notebook gaming economico ma prestante ed adatto a molteplici ambiti di utilizzo.

Acquista Lenovo Ideapad Gaming 3 con RTX 3050 Ti a 779 in offerta Back to School su Mediaworld

Migliori notebook studenti NVIDIA GeForce RTX 3060

La GeForce RTX 3060 presente in questi notebook ha 3840 CUDA core, un clock che va da 1283 MHz fino a 1703 MHz e un consumo tra i 60 W e gli 115 W mentre la RAM GDDR6 dedicata sale a 6 GB. Ecco i migliori notebook GeForce RTX 3060:

Acer Nitro 5

Il classico notebook gaming va in offerta, Acer Nitro 5 con Intel Core i7 11800H e scheda video dedicata GeForce RTX 3060 con 6 GB dedicati è super interessante. Non solo CPU+GPU, anche il display è degno di merito, si tratta di un 15.6 con refresh rate a 144 Hz in grado di sfruttare tutti gli fps che la RTX 3060 può generare. Ha un ottimo sistema di dissipazione, è completamente aggiornabile ed è una macchina pronta al lavoro più duro.

Acquista Acer Nitro 5 con RTX 3060 a 1199 in offerta Back to School su Unieuro

Migliori notebook studenti NVIDIA GeForce RTX 3070

La GeForce RTX 3070 presente in questi notebook ha 5120 CUDA core, un clock che va da 1290 MHz fino a 1620 MHz e un consumo tra i 80 W e gli 125 W mentre la RAM GDDR6 dedicata sale ben 8 GB. Ecco i migliori notebook GeForce RTX 3070:

MSI Katana GF66

Il solito gran bel notebook gaming questo MSI Katana GF66 potenziato con GeForce RTX 3070 e 8 GB di RAM dedicati in grado di spingere tantissimo non solo in gaming ma fanno anche la differenza in ambito lavorativo professionale con il Core i7 11800H a dare una mano e un pannello FHD a 144 Hz a sublimare il tutto. Si tratta sempre di una macchina tuttofare con tante porte, una buona tastiera, un bel design e una durata della batteria interessante grazie al modulo da 90 Wh. Ottima offerta per un notebook RTX bello potente.

Acquista MSI Katana GF66 con RTX 3070 a 1399 in offerta Back to School su Amazon

Migliori portatili per studenti NVIDIA GeForce RTX in assoluto

Se non hai trovato il prodotto che cercavi in questa guida ai migliori portatili, il motivo è uno. Questa è una selezione dei migliori notebook per lo studio NVIDIA GeForce RTX 2022 che verrà aggiornata ogni mese in base alle nuove uscite o al riposizionamento sul mercato dei laptop, in futuro potrebbe essere aggiunto anche il notebook che hai puntato da tempo. Un consiglio è quello di salvare questa pagina nei preferiti e di controllarla di tanto in tanto per seguire i nuovi aggiornamenti.

Hai ancora dubbi, domande o indecisioni? Puoi lasciare un commento in basso oppure entrare nella nostra Community su Facebook, il team di TuttoTech e TuttoAndroid è sempre pronto ad aiutarti a scegliere il portatile per le tue esigenze. Se invece stai cercando un consiglio rapido, netto e deciso, ecco i migliori portatili per studentiNVIDIA GeForce RTX in assoluto del 2022 da prendere: