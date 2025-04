Portiamo avanti la nostra rubrica “versus” inaugurata con NVIDIA GeForce RTX 5070 e AMD Radeon RX 9070, per proporvi oggi un’altra sfida diretta tra schede grafiche, in particolare tra due prodotti NVIDIA di ultima generazione, ovvero GeForce RTX 5070 Ti e GeForce RTX 5080. Come anticipato nel nostro primo articolo, questi approfondimenti cercano di mettere a confronto in modo rapido e semplice prodotti della stessa categoria appena giunti sul mercato o di particolare interesse da parte dei nostri lettori.

Si tratta di una comparativa per caratteristiche, prestazioni, consumi e costi, che potrebbe tornare utile quando siamo di fronte a un acquisto e ci assalgono i dubbi dell’ultimo momento, magari perché il prodotto è appena stato presentato o semplicemente perché non seguiamo quotidianamente le novità del settore. Prima di andare avanti ci tocca fare una piccola e veloce premessa sui prezzi e sui riscontri che il lettore potrebbe avere quando si troverà di fronte a un acquisto di uno dei prodotti presi in esame.

Al momento infatti, la situazione prezzi per il mercato schede video non è delle migliori; le motivazioni sono diverse, dalla disponibilità alle strategie messe in campo dalle aziende, ma vogliamo ribadire che noi non possiamo fare molto a proposito e proprio per questo cerchiamo sempre di ragionare sul prezzo MSRP. Sappiamo bene che quest’ultimo non rappresenta ormai una “sicurezza” per l’utente finale, ma ci sembra quantomeno sensato evitare i grafici costo per frame, che di sicuro fanno comodo, ma che visti i prezzi attuali non sarebbero molto affidabili e forse poco utili.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: schede tecniche a confronto

Fatte le nostre premesse, passiamo alla pratica iniziando dalle specifiche tecniche delle due GPU in prova. Per l’occasione utilizzeremo due schede grafiche testate recentemente, la ASUS TUF GAMING GeForce RTX 5070 Ti e la Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER.

Esamineremo quindi due schede grafiche custom, una caratteristica che però non fa molta differenza se guardiamo al nostro obiettivo finale. Entrambi i modelli, al netto delle specifiche tecniche che ora vedremo, offrono infatti un sistema di dissipazione proprietario e un certo overclock di fabbrica che, facendo due calcoli, non dovrebbe sfasare i risultati finali o favorire più di tanto una scheda grafica rispetto all’altra.

Avendo già recensito i due prodotti, come già detto non andremo a commentare più di tanto i modelli in oggetto, cercando di sintetizzare il tutto per fornire più che altro dei dati concreti ai nostri lettori.

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti GPU GB203-300

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 45,6 miliardi

Dimensione die GPU 378 mm²

Streaming Multiprocessor 70

Cuda Core 8.960

Tensor Core 280

TMU 280

RT Core 70

Frequenza GPU 2.452 MHz

AI TOPS 1.406

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 28 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 896 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 300 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

NVIDIA GeForce RTX 5080 GPU GB203-400

Processo Produttivo 4N FinFET (5 nm)

Transistor 45,6 miliardi

Dimensione die GPU 378 mm²

Streaming Multiprocessor 84

Cuda Core 10.752

Tensor Core 336

TMU 336

RT Core 84

Frequenza GPU 2.617 MHz

AI TOPS 1.801

Memoria 16 GB GDDR7

Velocità memoria 30 Gbps

Interfaccia memoria 256 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Alimentazione 1x PCI-E 16pin

TBP 360 watt

Interfaccia PCI-E 5.0 x16

Output video 3x Display Port 2.1a, 1x HDMI 2.1b

Configurazione di prova

Richiamate tutte le caratteristiche tecniche delle due schede grafiche in oggetto, passiamo alla piattaforma di test utilizzata per rilevare le prestazioni in vari scenari di utilizzo, ma anche per misurare i consumi e di conseguenza l’efficienza delle schede. Come di consueto, per avere risultati attendibili andremo a testare le due GPU a parità di configurazione, impostazioni di sistema e software.

Schede video: ASUS TUF GAMING GeForce RTX 5070 Ti OC Gigabyte AORUS GeForce RTX 5080 MASTER

Processore: Intel Core i9-14900K (Profilo Extreme)

Dissipatore: NZXT KRAKEN ELITE F360 RGB CORE

RAM: 32 GB Corsair Dominator Titanium RGB DDR5 7.400 MT/s

Scheda madre: MSI MAG Z790 Tomahawk MAX WiFi

Storage SSD: Corsair MP600 PRO LPX 2 TB – PCI-E Gen 4.0

Alimentatore: NZXT C1500 Platinum

Driver NVIDIA GeForce Game Ready 572.70

Sistema Operativo: Windows 11 PRO aggiornato all’ultima versione disponibile

Applicati utilizzati nella sessione

Giochi e benchmark grafici:

3DMark Fire Strike Ultra

3DMark Time Spy Extreme

3DMark Port Royal

3DMark Steel Nomad

3DMark Speedway

Final Fantasy XIV

CS GO 2

Overwatch 2

Borderland 3

Rainbow Six Extraction

Hitman World of Assassination

Asssassin’s Creed Mirage

F1 2022

Control

Cyberpunk 2077

Alan Wake 2

Benchmark produttività:

Geekbench AI

Geekbench 6 Open CL

Geekbench 6 Vulkan

V-Ray

Indigo

Blender

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti – Gaming

Eccoci giunti al paragrafo relativo alle prestazioni nei giochi che, al pari del primo articolo che vedeva protagoniste Radeon RX 9070 e GeForce RTX 5070, non andremo a commentare nel dettaglio gioco per gioco; cercheremo invece di riassumere tutto in un grafico ad hoc, con tanto di percentuali, che sicuramente risulterà più efficace e immediato.

Partiamo quindi con i benchmark grafici, sintetici e non, mentre per quanto concerne i giochi, le risoluzioni che abbiamo considerato sono le tre più diffuse, ovvero 1080P, 1440P e 2160P.

Giochi con ray-tracing e supporto NVIDIA DLSS

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: media prestazioni nei giochi

Che le prestazioni della GeForce RTX 5080 sarebbero state superiori alla sorella minore non è certo una sorpresa; i grafici risultano piuttosto inequivocabili, tuttavia, visto soprattutto il numero di test effettuati, abbiamo compilato un ulteriore grafico con il frame-rate medio delle due GPU nelle risoluzioni prese in esame, un metodo sicuramente più diretto e semplice da interpretare.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: Calcolo e Produttività

Passando alla potenza di calcolo pura e alla resa in ambito produttività e applicativi AI, lo scarto tra i due modelli sembra essere meno evidente, uno scenario che ci aspettavamo visto che le due schede condividono la maggior parte delle specifiche tecniche, reparto VRAM in primis.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: Consumi ed efficienza

Giunti ai consumi e all’efficienza energetica in gaming delle GPU in esame, c’è da considerare che siamo di fronte a due schede grafiche custom, quindi il parametro Total Board Power (TBP) potrebbe differire leggermente rispetto alle specifiche ufficiali stabilite da NVIDIA per le Founders Edition (dove disponibili).

Partendo dai consumi di picco, la GeForce RTX 5080 consuma un massimo di 360 watt sotto FurMark, ovvero il 20% in più della GeForce RTX 5070 Ti, modello che nei nostri test si è fermata invece a 301 watt. Ribadendo che le misurazioni potrebbero essere estese a tutti i giochi, ma il tempo come sapete è tiranno, ecco come si comportano in tema di efficienza le due sfidanti su Cyberpunk 2077 e Assassin’s Creed Mirage nelle tre risoluzioni 1080P/1440P/2160P.

NVIDIA GeForce RTX 5080 VS NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti: Prezzi e considerazioni

Portando avanti lo stesso approccio del precedente articolo, anche questo contenuto non mira a esaminare pro e contro dei singoli prodotti presi in esame; queste informazioni le trovate nelle recensioni dedicate, mentre il nostro intento è quello di fornirvi un modo rapido per confrontare le prestazioni e consumi di due schede grafiche nel momento in cui siate in dubbio su quale scegliere e magari cercate di verificare come potrebbe comportarsi nel vostro gioco preferito (se presente, ovvio).

Riguardo i prezzi, NVIDIA GeForce RTX 5080 e GeForce RTX 5070 Ti non sono esenti dalle “problematiche” rilevate su altri modelli di GPU che vedono i costi lievitare molto oltre l’MSRP dichiarato da NVIDIA. Sia chiaro, qualche modello custom vicino al prezzo di listino potreste trovarlo, ma non è semplice e di sicuro acquistare una scheda del genere a un prezzo “giusto” richiede purtroppo anche una ricerca costante della migliore offerta del momento. Detto questo, a seguire vi lasciamo comunque qualche link utile, se non altro per valutare la differenza tra i vari modelli in vendita (in pratica esclusivamente custom).

NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti:

NVIDIA GeForce RTX 5080: